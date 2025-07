Zimák ŽIVĚ: Přesuny v pardubickém Dynamu, spekulace nad jmény Lauko a Zbořil

Pondělí 11:30 a tradiční Zimák ŽIVĚ ve složení Miroslav Horák, Filip Ardon a Jaroslav Bednář. Hlavním tématem budou možné přesuny v pardubickém Dynamu. Spekuluje se o jménu Jakuba Lauka - pětadvacetiletého reprezentanta, který stále čeká na smlouvu v NHL a pokud by se v zámořské soutěži nedomluvil, mohl by zamířit do české extraligy. Hráčem, který by naopak měl východočeský klub opustit, je Jakub Zbořil - osmadvacetiletý bek, který má podepsaný víceletý kontrakt.