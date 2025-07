Sběratel medailí Musil je zpátky v Třinci, začal exhibicí s fanoušky. Co konec v Dynamu?

Pod Javorovým vrchem zažil nejkrásnější léta kariéry. Bez přehánění. Tři tituly a jedna stříbrná medaile hovoří jasně. Teď se obránce David Musil do ocelářského mundúru vrací, po třech sezonách v Pardubicích znovu prahne po úspěchu. „Ambice jsou samozřejmě nejvyšší, ale pro nás je to spíš o tom, abychom se soustředili na naše výkony, zlepšovali se a v play off hráli co nejlepší hokej,“ hlásil řízný zadák.

Ve Slezsku se zatím David Musil příliš neohřál. Po comebacku k Ocelářům absolvoval jen červnové soustředění v Tatrách a naplno se k týmu připojí až pár dnů před úvodním tréninkem na ledě. V těchto dnech ještě řeší stěhování. „Nedávno jsem trénoval v Pardubicích. Děti tam měly kroužky a školku, takže jsme chtěli dochodit ročník a mezitím sháněli bydlení. Vlastně až v pátek jsme se mohli stěhovat,“ odkryl jihlavský odchovanec.

I přes nabitý program si Musil v sobotu našel čas a v Oldřichovicích si zahrál exhibiční fotbalový zápas. Hokejisté Ocelářů v něm vyzvali své fanoušky, kteří se nakonec radovali z vítězství po penaltovém rozstřelu.

„Byla to docela sranda, ale musím říct, že fotbal moc nehraju. Dokonce nemám ani kopačky, musel jsem si je půjčit. Naštěstí to nebylo nějaké vyhrocené, že by tam někdo bláznil nebo byl agresivní. Spíš to byla taková sranda, kterou jsem si užil. Hrál jsem hlavně z důvodu, že nebyli hráči,“ culil se Musil.

Pokračovatel slavné hokejové rodiny se postavil do obrany. Jak jinak. Muziku tvrdil z postu stopera, o ofenzivní kulišárny se starali jiní. Třeba Daniel Kurovský, Miloš Roman, Marian Adámek nebo asistent trenéra Boris Žabka. Ze stabilních členů třineckého áčka se dále zapojil Richard Nedomlel, jenž dokonce chytal. Nejen v exhibičním utkání, ale i v následné soutěži o Penaltového krále Třinecka. „Chci být jako Donnarumma,“ smál se vítěz Radegast indexu.

David Musil Narozen: 9. dubna 1993 (32 let) Výška/váha: 193 cm/96 kg Kluby: Jihlava (mládež-2009), Třebíč (2006-07), Vancouver Giants (2009-2012), Edmonton Oil Kings (2012/13), Oklahoma City Barons (2013-2015), Edmonton Oilers (2014/15), Bakersfield Condors (2015-2017), Tucson Roadrunners (2016/17), Třinec (2017-2022, 2025-dosud), Pardubice (2022-2025) Extraliga: 498 zápasů Kanadské body v extralize: 95 (16+79) Největší úspěchy: 1. místo v extralize (2019, 2021 a 2022), 2. místo v extralize (2018, 2024 a 2025), 3. místo v extralize (2023)

Na Musilovi bylo vidět, že si návrat do známého prostředí užívá. Jakmile se v Třinci znovu objevil, okamžitě vyrazil do přírody. Okolí Beskyd zkrátka láká. „Jsem rád, že jsem zpátky. Hrozně se na to těším. Zažil jsem tady skvělé roky, mám na ně parádní vzpomínky. Na to všechno bych rád navázal,“ popsal.

Tentokrát už bez Václava Varadi, pod nímž odehrál všech pět třineckých sezon. Se současným trenérem Ocelářů Zdeňkem Motákem se v klubu minul, blíže ho pozná až nyní. „Potkal jsem ho zatím jen jednou v Třinci a samozřejmě i na soustředění. Mám z něj dobrý dojem. V sezoně ho poznám víc, ale už teď se na to těším. Slyšel jsem o něm jen dobré věci,“ pokývl Musil.

Z Pardubic bez titulu

Dvaatřicetiletý obránce strávil uplynulé tři sezony v Pardubicích. Pod tíhou obřích ambic a svazujícího tlaku. S Dynamem sice dvakrát vyhrál základní část, titulu se ale nedočkal. Cinkla „jen“ dvě stříbra a jeden bronz.

V play off 2023 i 2024 zastavil Východočechy právě Třinec. Nejprve v rozhodujícím semifinálovém zápase, o rok později dokonce ve finále, opět v posledním duelu o vše. „Člověk tam chce pokaždé nechat všechno a soupeře prostě porazit. Když jsem byl v Pardubicích, mým cílem samozřejmě bylo, abychom třineckou sérii titulů přerušili. Chtěl to každý tým, protože to, co se v Třinci dokázalo, bylo neskutečné,“ žasl Musil.

I třetí sezona na východě Čech mu však skončila jako přes kopírák. Znovu po sedmém domácím zápase a znovu se svěšenou hlavou. Tentokrát připravila Pardubice o titul Kometa, která zároveň přerušila letitou nadvládu Ocelářů. „Klobouk dolů, co se Třinci za ty roky povedlo, víc na to nemůžu říct. Vyhrát pět titulů ještě v této době, kdy je extraliga tak strašně vyrovnaná? Úžasné,“ věděl zkušený bek.

O tom, že v Dynamu pokračovat nebude navzdory platné smlouvě, se dozvěděl až po sezoně. „Bylo mi řečeno, že se mezi obránce nevejdu a že si můžu hledat angažmá jinde. Tak jsem začal shánět. Moji první myšlenkou byl Třinec, kde jsem zažil skvělé roky. Navíc vím, jak to v klubu funguje. Nakonec se to vyvrbilo tak, že tady opravdu jsem,“ těšilo Musila.

Předčasný konec v Pardubicích víc rozpitvávat nechtěl. Vůči bývalému zaměstnavateli zachoval dekorum. „Prostě to takhle vzniklo. Jak už jsem říkal, jsem rád, že jsem zpátky v Třinci. Ale třeba i dva roky s bráchou v Pardubicích pro mě byly super zážitkem. Párkrát jsme spolu byli v nároďáku, ale bylo skvělé s ním takto sedět v jednom týmu a v jedné kabině,“ vzpomínal obránce.