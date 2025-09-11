Ostravský byznys věří Varaďovi, proč nehraje Jágr? Unikátní obrana Pardubic
To byla premiéra! Hokejová extraliga navnadila fanoušky hned svým rozjezdovým kolem, v němž padaly mraky gólů po hromadě luxusních akcí. Třinec ukázal napumpovanou sílu, když Olomouci naložil osmičku, Pardubice zaškrtily Hradec ve východočeském derby pěti góly během 14 minut… A Vítkovice? Ty zdrtily domácí Karlovy Vary sedmičkou! Dost důvodů atraktivní extraligový rozjezd prodebatovat v Zimáku s Radkem Dudou, Zbyňkem Irlgem a Richardem Kovaříkem.
K událostem kola rozhodně patřil podařený výlet Vítkovic na západ Čech. Sedm gólů venku? Hattrick Chada Yetmana během třinácti minut prostoru? Klobouk dolů. „Lidé z ostravského byznysu věří práci Václava Varadi, Vítkovice čeká dobré období. Věřím, že se diváci vrátí na stadion ve velkém,“ přeje si bývalý vítkovický útočník Zbyněk Irgl.
Rozebrali jsme každé středeční utkání a diskusi posunuli k výhledu klubů do nejbližší budoucnosti. Tématem jsou i důvody, proč Jaromír Jágr nehraje za Kladno, unikátní osmičlenná a úderná obranná letka Pardubic a spousta dalšího.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž