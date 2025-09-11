Předplatné

Ostravský byznys věří Varaďovi, proč nehraje Jágr? Unikátní obrana Pardubic

ZIMÁK: Ostravský byznys věří Varaďovi, proč nehraje Jágr? Unikátní obrana Pardubic
Pardubice se prosadily v derby dvakrát během úvodní minuty
Vítkovický Jakub Zbořil v souboji s karlovarským Ondřejem Beránkem
Zklamaný brankář Stanislav Škorvánek po další inkasované brance
Fanoušci Pardubic si na derby připravili choreo
Trenér Karlových Varů Pavel Patera
Trenér Michal Broš z Litvínova
Hráči Vítkovic slaví vítězství
19
Fotogalerie
mir
Tipsport extraliga
To byla premiéra! Hokejová extraliga navnadila fanoušky hned svým rozjezdovým kolem, v němž padaly mraky gólů po hromadě luxusních akcí. Třinec ukázal napumpovanou sílu, když Olomouci naložil osmičku, Pardubice zaškrtily Hradec ve východočeském derby pěti góly během 14 minut… A Vítkovice? Ty zdrtily domácí Karlovy Vary sedmičkou! Dost důvodů atraktivní extraligový rozjezd prodebatovat v Zimáku s Radkem Dudou, Zbyňkem Irlgem a Richardem Kovaříkem.

K událostem kola rozhodně patřil podařený výlet Vítkovic na západ Čech. Sedm gólů venku? Hattrick Chada Yetmana během třinácti minut prostoru? Klobouk dolů. „Lidé z ostravského byznysu věří práci Václava Varadi, Vítkovice čeká dobré období. Věřím, že se diváci vrátí na stadion ve velkém,“ přeje si bývalý vítkovický útočník Zbyněk Irgl.

Rozebrali jsme každé středeční utkání a diskusi posunuli k výhledu klubů do nejbližší budoucnosti. Tématem jsou i důvody, proč Jaromír Jágr nehraje za Kladno, unikátní osmičlenná a úderná obranná letka Pardubic a spousta dalšího.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec110008:23
2Pardubice110007:13
3Vítkovice110007:43
4Brno110004:23
5Plzeň110003:13
6Sparta110003:23
7M. Boleslav110002:13
8Č. Budějovice100012:30
9Kladno100011:20
10Litvínov100012:40
11Liberec100011:30
12K. Vary100014:70
13Olomouc100012:80
14Mountfield100011:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

