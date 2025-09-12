Sparta zakousla Oceláře, Horák skóroval z buly. To se moc nevidí, řekl Řepík
Světelná show při nástupu na led, plamenů jak při rockovém koncertu. Extraliga vtrhla do pražské O2 arény a nabídla souboj Sparty s Oceláři. Bitvu těžkých vah. Pražané zvítězili 5:2, ale i další díl nelítostného souboje přinesl těžké drama. „S Třincem je to pikantní. V poslední době spolu hrajeme hodně, ale je jedno, koho jsme porazili. Hlavně, že jsme zvládli první domácí zápas,“ řekl Michal Řepík. Oceláře zakousla až čtvrtá trefa Pavla Kousala, on je svou druhou trefou dorazil. Sparta zůstává s Kometou a Plzní stoprocentní.
Tyhle dva mančafty se střetávají tak často, že o sobě vědí úplně všechno. I jak si kdo upravuje hokejku a co poslouchá cestou na zápas. Rády se mají asi jako dva nepřátelské klany. Naposledy se Sparta s Oceláři střetla ve čtvrtfinále play off. Náboj a emoce, které tehdy proudily v žilách, se přenesly i prvního utkání sezony na pražském ledě. Ani ofenzivní dieta to taky nebyla.
„Historií, kterou spolu máme v poslední době, budou zápasy asi takhle přetrvávat,“ připustil Michal Řepík. Začátek se o pár minut opozdil, ale nikoli kvůli kouřovému odéru, nýbrž louži u jedné z branek. Ale pak už to odsýpalo. Po prvním vhazování se hrálo bez přerušení přes čtyři minuty.
Sparta se pustila do Ocelářů zhurta, Ondřej Kacetl byl často pod palbou. Jen Tomáš Hyka měl za prvních deset minut tři šance. Třinecký gólman lovil v síti až po ráně Řepíka, jenž proti němu vyrazil po vysunutí od Jakuba Krejčíka. Puk procedil mezi betony.
„Možná, že jsem to chtěl dát i nikam jinam a propadlo to mezi nohy. Takže gól trochu se štěstím. Bavili jsme se pak při podávání rukou s Kácou. Čekal střelu na lapačku a šla mezi nohy, tak jsem rád, že to tam spadlo,“ lebedil si sparťanský střelec.
Horák skóroval přímo z buly
Po úvodním gólu se strhla první mela. Nový sparťanský kapitán Filip Chlapík vypálil na Kacetla, jenže krátce po odpískání ofsajdu. Okamžitě se na něj vrhl Marko Daňo. Hráč mezi sparťany vítaný asi jako brouk tesařík v dřevěné chatě. Oba dostali vyšší trest za bitku.
V brance Sparty poprvé v sezoně nastoupil Jakub Kovář. Neměl to vůbec jednoduché. Dlouho si nesáhl na kotouč. První střela přímo na něj doputovala v polovině úvodní části. Z druhého pokusu hosté skórovali.
Oceláři přijeli do Prahy povzbuzeni demolicí Olomouce 8:2 v úvodním střetnutí, na níž se bodově podílelo 16 jejich hráčů. Zrovna Daňovi se utkání náramně povedlo, dal dva góly a na další přihrál. Svou třetí trefu v sezoně přidal i na Spartě. Po vyloučení Hyky využil první přesilovku po 12 sekundách. Daňo mohl dokonce poslat Třinec do vedení. Ale v odkryté brance skvěle zasáhl ležící Dominik Mašín.
Sparta svou drtivou střeleckou převahu dalšími trefami dlouho nevyčíslila. A když to nešlo klasicky, zkusila to jinak. Na začátku druhé třetiny Kacetla překvapil střelou ihned z vhazování Roman Horák. „Tohle se moc často nevidí. Ale důležitý gól. Taky byl na buly rychlejší, flákl to tam,“ ocenil Řepík.
O dvě branky Pražané odskočili poté, co kanadský bombarďák Aaron Irving nachytal třineckého strážce pro změnu střelou z ostrého úhlu. Byl to nakonec vítězný výstřel, i když sparťané nevyužili ani jednu přesilovku, včetně té po trestu do konce utkání pro Libora Hudáčka za zásah kolenem. Jako by se sžívali s novými rozměry domácího hřiště, které je o dva metry kratší a o dva metry širší. A Oceláři skvěle bránili, kolikrát na hraně.
Dodalo jim to však nový náboj. Andrej Nestrašil ve 48. minutě snížil a zápas dostal nové grády. Sparta si vzala trenérskou výzvu kvůli ofsajdu Martina Růžičky, ale neuspěla. Klid domácím přnesl až čtvrtý zásek v podání Pavla Kousala 134 sekund před koncem. „Vcelku povedený zápas, až na začátek třetí třetiny. Tam zase jsme trošičku znervózněli a nehráli úplně optimálně. Dostali jsme z toho gól, ale pak něco přidali a vyhráli,“ hodnotil dvougólový Řepík.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Plzeň
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|6
|2
Sparta
|2
|2
|0
|0
|0
|8:4
|6
|3
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|4
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|5
Pardubice
|2
|1
|0
|0
|1
|9:5
|3
|6
Třinec
|2
|1
|0
|0
|1
|10:7
|3
|7
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|8
Č. Budějovice
|2
|1
|0
|0
|1
|6:6
|3
|9
Liberec
|2
|1
|0
|0
|1
|5:5
|3
|10
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|11
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|13
Mountfield
|2
|0
|0
|0
|2
|4:11
|0
|14
Olomouc
|2
|0
|0
|0
|2
|3:12
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž