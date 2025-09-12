Daňo už zase štve „modely“ ze Sparty. Hořká připomínka zletilého čekání na titul
PRVNÍ DOJEM JAROSLAVA KALINY | Ať už vzájemných bitev odehrají sebevíc, nemůžete se jich nabažit. Kdo z hokejových fanoušků očekával v prvním sezonním střetu Sparty s Třincem náboj a drama, byl rozhodně spokojen. Pražané šli s Oceláři ostře do sebe už ve 2. kole stejně jako v bojích play off. Vítězství 5:2 pro výběr kouče Pavla Grosse byla zásluhou především jeho velkou sílou v rovnovážném počtu hráčů. Duel ale ukázal i velkou výstrahu pro Pražany.
Zajímavé události zápasu
Modelové ze Sparty
Zapomeňte na tradiční představení zápasové sestavy plné drsných výrazů a záběrů na dresy sparťanů. Hráči místo toho na uvítanou nahodili běžné oblečení a jako modelové zapózovali před kamerami, což nepochybně potěšilo a ještě bude těšit během sezony nejednu fanynku Pražanů. Na trikoty a zápasové naladění diváků se ovšem nezapomnělo. Pro klid a spokojenost všech si hokejisté dresy opět nasadili v novém dynamickém intru.
Nerozluční soupeři
Hráli spolu už tolikrát, až si říkáte, že už se pomalu nemohou nijak překvapit na ledě či po utkání během klábosení o tom, co je doma nového. Třiačtyřicet zápasů mezi Spartou a Třincem za poslední čtyři roky zůstává na české poměry pořád dost neobvyklá porce. Ale že by z ní měla extraliga už dost? Kdepak! Střety dvou velkých rivalů rozhodně nic neztratily na náboji. Nezáleží, zda startují proti sobě ve druhém kole základní části či při rozhodujícím zápase play off, vždy počítejte s ostrou řežbou. V nové sezoně stačilo lehce přes sedm minut, aby Marko Daňo namíchl sparťanské publikum, když se pustil do bitky s Filipem Chlapíkem.
Na pivo můžeme, ale co z toho?
Sparťanský kotel se úvodním domácím utkání sezony nenechal příliš namlsat. Už během první třetiny skalní fanoušci vytáhli choreo s krátkým komiksem, který vtipně, ale i hořce připomněl Pražanům už 18 let dlouhé čekání na titul. „Pivo, prosím,“ říká mistrovský pohár Sparty. „Osmnáct bylo?“ ptá se hospodský. „Bohužel ano,“ smutně odpovídá trofej s občanským průkazem s datem 14. 4. 2007, kdy se Sparta naposledy ovládla extraligu. Na uhašení již zletilé žízně bude na tým kouče Pavla Grosse s postupem sezony čím dál větší tlak.
Kdo mě zaujal
Aaron Irving (Sparta)
Stačily dva zápasy a sparťanský kanón znovu rozjel palbu. Kanadský bombarďák, který minulou sezonu vytvořil nový střelecký rekord extraligy mezi obránci, parádně otevřel další gólový účet ve Spartě, když těsně po přesilovce i z velkého úhlu vymetl branku Ondřeje Kacetla. Ofenzivní choutky proti Ocelářům rozhodně neskrýval. Vedle Romana Horáka byl nejpilnějším střelcem zápasu. Útok podporoval, jak nejlépe dovedl.
Kdo mohl ukázat víc
Sparťanské přesilovky
Zatímco Ocelářům stačilo pouhých 12 sekund, aby v přesilovce ukázali, jakou smrtící zbraň mají i pro nynější sezonu ve svém masivním arsenálu, Spartu čeká ještě hodně práce. Drhlo jí to. Poprvé doma hrálo Chlapíkovo komando hned dvakrát delší přesilovou hru, nevytřískalo však ani jednu branku. Profesorská řešení akcí, příliš mnoho přihrávek a zbytečných ztrát v útočném pásmu mohlo Pražany stát zápas. Tři body sparťanům zařídila síla při hře pět na pět a čím dál rozjíždějící se veterán Michal Řepík.
Čeho jste si možná nevšimli
Bitva na menším hřišti
Doprovodný program v O2 areně v čele se světelnou show navazující na poslední play off nabídl znovu špičkovou podívanou. Zřejmě málokdo z diváků ale zaznamenal, že sparťanský led není stejný jako v minulé sezoně. Nyní došlo ke zkrácení a rozšíření hrací plochy. Hokejisté se v Praze nově proháněli po 58 metrů dlouhém a 28 metrů širokém hřišti. Jen pro srovnání, v předchozím ročníku byly míry 60:26.
Návštěva: 12 082.