Předplatné

ONLINE: Kometa - Vítkovice. Duel neporažených. Dynamo proti Motoru. Sparta hostí Vary

Hokejisté Komety se radují z gólu do sítě Sparty
Hokejisté Komety se radují z gólu do sítě SpartyZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Pardubické trio Robert Kousal, Jáchym Kondelík a Jiří Smejkal se raduje z ryhclé vyrovnávací branky proti Mladé Boleslavi
Hráči Sparty se radují z gólu v utkání proti Třinci
Štěpán Hoch z Českých Budějovic se raduje z gólu v utkání proti Spartě
Hráči Liberce se radují z gólu v utkání proti Pardubicím
Libor Zábranský otevřel skóre domácího duelu Komety se Spartou
Pardubický trenér Filip Pešán v utkání proti Liberci
Brněnský brankář Aleš Stezka
15
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Další hrací týden hokejové Tipsport extraligy startuje už v úterý šest zápasů 4. kola. Pardubice se představují v Českých Budějovicích. Atraktivní souboj posledních dvou neporažených týmů nabízí střet mezi mistrovskou Kometou Brno a Vítkovicemi. Litvínov se pokouší o zlomení špatného rozjezdu do sezony v Liberci. Sparta od 18.30 startuje doma proti Karlovým Varům. Hraje se také v Mladé Boleslavi a Hradci Králové. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
--Tipsport3.494.451.82Detail
LIVE
--Tipsport3.044.32Detail
LIVE
--Tipsport1.94.33.3Detail
LIVE
--Tipsport2.24.152.74Detail
LIVE
--Tipsport1.784.43.67Detail
LIVE
--Tipsport1.525.014.91Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno330009:39
2Vítkovice3210011:48
3Pardubice3200113:66
4Třinec3200114:96
5Č. Budějovice3200110:76
6Plzeň320018:66
6Sparta320018:66
8Kladno310115:54
9K. Vary3100210:113
10Liberec310027:93
11M. Boleslav310024:83
12Olomouc310027:143
13Mountfield300036:150
14Litvínov300032:110
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů