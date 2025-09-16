Další loupež! Vary popáté vykradly nevýraznou Spartu. Pomohl (opět) i 16letý klenot
Moc se o tom nemluvilo, ale teď se začne. A nahlas. Karlovy Vary za to v největší české hale umějí vzít. Popáté v řadě v O2 areně porazily Spartu. Dvakrát v minulých dvou sezonách, teď zase. Pražský kolos prohrál 1:2 a za tu dobu má mizerné skóre 6:15. „Nevím, co na to říct,“ krčil rameny domácí útočník Michael Špaček, jediný střelec. A ještě jeden hit má extraliga. 16letého Petra Tomka, který v lázeňském dresu dal už třetí gól.
1:2sn, 1:2, 1:4, 2:5 a 1:2. Výsledky pěti posledních utkání, kdy Vary vyrazily do velkoměsta. „Prostě se nám tady daří. Doufám, že to bude pokračovat i dál,“ přeje si gólman Dominik Frodl, který však odmítá, že by se hráči o pozitivní bilanci před utkáním bavili.
To ne, aby se neuchlácholili. „Všechny zápasy, které jsme tady vyhráli, byli z naší strany odehrané jako jeden muž,“ popisuje týmové nastavení.
Právě on všech pět vítězství v O2 aréně vychytal. I naposledy zářil, zvlášť během první třetiny. „To bylo docela peklo,“ utřel si pot z čela, když si vybavil zápřah z úvodní dvacetiminutovky. Ale fanoušci už si zvykli nejen na jeho netradiční nulu na zádech, ale i rozdílové zákroky. Přesně jako při posledním výjezdu do metropole. Opět byl za hrdinu.
„Odvedli jsme hodně černé práce, všechno vyšperkoval právě on,“ pochválil ho asistent David Moravec, který Vary vede spolu s někdejším reprezentačním parťákem Pavlem Paterou. Oba mají kuráž, nebojí se do hry posílat hráče, o němž ještě hodně uslyšíme.
Kdo ho ještě nezaregistroval, seznamte se. Petr Tomek. Aktuálně je mu šestnáct, sedmnáctiny oslaví na konci října, ale na ledě vám neunikne. Nejenom díky tomu, že hraje s mřížkou. Ale na první pohled vás upoutá i tím, že oproti konkurenci je mnohem drobnější. Menší. Měří 175 centimetrů, podle oficiálních údajů nemá ani 70 kilogramů. Ale hraje nebojácně, nepůsobí vyjukaně. Kouč Patera se ho nebojí poslat ani na přesilovku.
„Situace se vykrystalizovala, že dostal šanci, ale zaslouženě. Díky svým výkonům. Výborně se s tím zatím popasoval,“ chválí ho Moravec.
Frodl: Věřím, že brousíme klenot
Jeho čas přišel v 16. minutě. Nasprintoval do třetiny a vůbec se nezalekl, že se ocitl sám před mnohem ostřílenějším borcem. Gólmana Jakuba Kováře, o dvacet let staršího, překonal pohotovou forhendovou střelou. V návalu radosti skočil zády na mantinel, potom neustál dopad a svalil se na zem.
Byl to pro něj třetí gól ve čtyřech utkáních. Předtím se zapsal do extraligové historie tím, že jako nejmladší skóroval v jednom zápase dvakrát. „Věřím, že brousíme klenot pro český hokej,“ přidává Frodl další kompliment.
Sparta si přeci jenom v jednom ohledu oddychla. Ve čtvrtém utkání sezony poprvé proměnila početní výhodu. V čase 32:13 si puk na pravém kruhu nachystal Michael Špaček a krásnou střelou snížil na 1:2.
Byla to až třináctá přesilovka, kterou pražský tým zužitkoval. „Víme, že v tom trošku tápeme. Ale nesmíme panikařit,“ zdůrazňuje Špaček.
A čím to podle sparťanského asistenta Antonína Stavjani je, že soupeř to v O2 areně tak umí? „Jsou šikovní, rychlí hráči. Umějí chodit do protiútoků,“ hlásí někdejší vynikající bek. Pak uznal, že jediný vstřelený gól je mizerná vizitka pro tým, jenž se chce prezentovat nátlakovým ofenzivním hokejem. „Hosté zaslouženě vyhráli,“ musel uznat.
Vary čekala další radostná cesta domů. Už pátá v řadě.
Na Spartě naopak evidují druhou porážku za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž