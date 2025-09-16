Upísknutí stálo Oceláře body: Martine, co na to říkáš? křikl Moták na šéfa extraligy
Zažili déja vu, snad každému v mladoboleslavské hale se během úterního zápasu musela vybavit vzpomínka na jarní čtvrtfinále. Bruslaři znovu inkasovali po odpískání, křivdu ale tentokrát cítili Oceláři. Dorážka volného puku v podání Oscara Flynna neplatila, Třinec odjel s porážkou 1:2. „Rozhodčí se omlouval, že se upískl. A jakmile se upískne, nemůže gól uznat. To bylo vysvětlení,“ popisoval značně zkroušený trenér hostů Zdeněk Moták.
Byl to moment, o kterém se bude zase dlouho mluvit. Třinec šel na ledě Mladé Boleslavi za vyrovnáním, necelých šest minut před koncem třetí třetiny vytěžil z tlaku velkou šanci. Oscar Flynn tečoval před brankářem Dominikem Furchem, kotouč zůstal volný v brankovišti a útočník Ocelářů ho v pádu poslal do sítě. Jenže po hvizdu. Sudí Jiří Ondráček přes gólmana kotouč neviděl a hru předčasně přerušil. Verdikt platil i po zhlédnutí videa.
Hosté už ve zbytku zápasu srovnat nedokázali a po konečné siréně na nich byla patrná frustrace a křivda. „Rozhodčí jsou součástí sportu, součástí hokeje, ale někdy toho bývá moc,“ komentoval situaci třinecký kouč Zdeněk Moták. „Martine, co na to říkáš?“ křikl k nedaleko stojícímu Martinu Loukotovi, řediteli extraligy.
Poškozený se mohl cítit opodstatněně. Během čtvrtfinálové bitvy mezi Mladou Boleslaví a Mountfieldem dal David Šťastný gól po odpískání, když vytáhl puk zpod klečícího brankáře Furcha, a trefa platila. Tentokrát byl kotouč úplně volný, ale verdikt opačný.
„Věřil jsem, že se to neuzná. Stalo se nám to loni. Je chyba, že se rozhodčí upískl, ale jestliže jednou přeruší hru a pak dorazí, asi by gól neměl platit. Ale nikdy nevíte,“ řekl ke kontroverznímu momentu domácí kouč Richard Král.
Lakatoš: Jsem rád, že tu nebyl ten pán, co pískal minule
Vzpomínka na zlomový moment jarní série play off se okamžitě vybavila i útočníkovi Dominiku Lakatošovi. „Byl jsem hotový, říkal jsem si, že to zase skončí gólem a všichni se tady zblázníme,“ popisoval pocity.
„Jsem rád, že tady nebyl ten pán, co pískal minule. Možná by to skončilo jinak. Dneska jsme byli šťastnější, ale šli jsme si za tím, hráli jsme dvě třetiny dobře,“ dodal produktivní útočník.
Právě on pomohl nasměrovat Bruslaře k vítěznému konci. Oceláři odstartovali lépe, šli do vedení a soupeře přehrávali. Úvodní nápor přerušila až neplánovaná dvacetiminutová přestávka kvůli výměně vylomeného plexiskla. Domácí pak převzali iniciativu a po Lakatošově asistenci a gólu obrátili duel k tříbodovému zisku.
„Druhá třetina z naší strany už nebyla tak povedená. Bohužel jsme za dvě třetiny vystřelili pouze jedenáctkrát na branku soupeře. To je málo,“ hodnotil hostující trenér Moták smířlivě. Z arény přesto odcházel s hořkou pachutí.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|4
|4
|0
|0
|0
|14:5
|12
|2
Č. Budějovice
|4
|3
|0
|0
|1
|14:8
|9
|3
Vítkovice
|4
|2
|1
|0
|1
|13:9
|8
|4
Plzeň
|4
|2
|0
|1
|1
|11:10
|7
|5
Třinec
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|6
|6
Pardubice
|4
|2
|0
|0
|2
|14:10
|6
|7
Sparta
|4
|2
|0
|0
|2
|9:8
|6
|8
K. Vary
|4
|2
|0
|0
|2
|12:12
|6
|9
M. Boleslav
|4
|2
|0
|0
|2
|6:9
|6
|10
Kladno
|3
|1
|0
|1
|1
|5:5
|4
|11
Liberec
|4
|1
|0
|0
|3
|9:13
|3
|12
Olomouc
|3
|1
|0
|0
|2
|7:14
|3
|13
Litvínov
|4
|1
|0
|0
|3
|6:13
|3
|14
Mountfield
|4
|0
|1
|0
|3
|10:18
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž