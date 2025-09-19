Facka pro Kometu! Klíčový gól si dala sama. Vystřízlivěli jsme, řekl kouč Pokorný
Šílený závěr! Mistrovská Kometa poprvé v sezoně prohrála. Ale jak! Dostala gól při vlastní přesilovce pět na tři, pak při pět na čtyři a nevšední hokejový večer završila vlastním gólem Rhetta Hollanda, který 1,6 sekundy před koncem odevzdal všechny body Liberci. Vítězný gól na 5:4 byl po odrazu od brusle kanadského obránce připsán Jaromíru Pytlíkovi. „Vystřízlivěli jsme, Dostali jsme obrovskou facku,“ ulevil si kouč Kamil Pokorný.
Prohrát se dá. Jednou to stejně přijít muselo. Ale takhle…To fakt naštve. Kometa si může za neúspěch sama. Jasně, vstřelila díky Šimonovi Stránskému dva góly z přesilovky. Ovšem taky při nich dvakrát inkasovala a rozhodující úder si nafackovala sama téměř se závěrečným hvizdem, který měl předznamenat prodloužení. Nekonalo se. „Tým zaslouží pochvalu. Byli jsme ohromně důrazní v předbrankovém prostoru,“ těšilo libereckého kouče Jiřího Kudrnu.
Když si Šimon Stránský vyjel v početní výhodě na vrchol kruhu a trefil necelých pět minut před koncem gól na 4:3, vypadalo to na pátý tříbodový triumf Brna v ročníku. Jenže závěr domácí zmastili. Před Alešem Stezkou nebyli důrazní, což nejprve potrestal Martin Faško-Rudáš a úplně na konci šťastlivec Jaromír Pytlík, jenž se před Hollandovou tečí dotkl z Bílých Tygrů puku jako poslední. „Není to gól do žádného highlightu, ale i takové špinavé se počítají,“ pronesl s úsměvem Pytlík. „Jsme strašně moc spokojení, podali jsme výborný výkon,“ zářil kouč Kudrna.
Rozhodčí pak ještě zkoumali, zda kotouč přešel celým objemem brankovou čáru a jestli gól nepadl po čase. Všechno bylo v pořádku a hosté vzápětí propadli euforii. Stali se prvním týmem, který přibrzdil rozjetého šampiona. „Liberec nás nenechal chvilku vydechnout,“ ocenil Pokorný soupeře. „V některých situacích jsme byli laxní. Hráli jsme si s ohněm a spálilo nás to,“ dodal poeticky.
Jednou za sezonu, možná za dvě...
Střelec Stránský upozornil na špatnou první třetinu předchozí bitvy s Vítkovicemi. „Už tam jsme si koledovali o to, abychom dostali víc gólů. Aleš (Stezka) nás podržel, ale asi nás nemůže držet donekonečna,“ poznamenal křídelník. Kometa v utkání čtyřikrát vedla a ani jednou náskok neudržela. „Taky jsem koukal, že jsme dali dva góly v oslabení. Kluci to skvěle proměnili. Jet při hře tři na pět sám na bránu, to jsem asi předtím nezažil,“ vyprávěl Pytlík.
„Už to musíme ukopat tak, jak umíme,“ povzdechl si naopak Stránský nad ztracenými body před nedělní cestou do Hradce Králové. „Liberec hrál výborně, hodně si za tím šel. Hrál tvrdě, napadal nás, vyhrával souboje. Tahali jsme za kratší konec. Ty góly, co dali, si asi zasloužili,“ připustil.
Byť Kometa opět dvakrát proměnila přesilovku, také umožnila Liberci dvakrát v oslabení ujet a pokořit Stezku. Při dvojnásobné výhodě uskočil puk Hynku Zohornovi a nájezd bravurně proměnil Adam Musil. „To se stane jednou za sezonu, možná za dvě,“ pousmál se hořce Stránský. Poté Musila napodobil rychlík Radan Lenc, jenž vyšťoural kotouč na Adamu Zbořilovi. „Takovou divočinu snad ani nepamatuju,“ ulevil si Pytlík. „Docela jsme to dělali gólmanovi těžké. Stezka zachytal skvěle a na konci jsme měli víc štěstí. Trošku to z nás spadne, tým máme dobrý.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž