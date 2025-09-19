První pád mistra. Kometa prohrála duel s Libercem v čase 59:59! Litvínov - Sparta 1:5
Skvělý vstup do sezony je minulostí. Hokejisté Komety Brno v 5. kole Tipsport extraligy doma prohráli 4:5 s Libercem a připsali si první porážku v sezoně kvůli gólu v čase 59:59. Do čela se dostávají České Budějovice po výhře 4:1 v Kladně. Sparta vyhrála jasně 5:1 v Litvínově a připsala si výhru po domácí prohře s Karlovými Vary a v Brně. I třetí zápas doma zvládl Třinec, který porazil Plzeň 2:1 po prodloužení. Na dně zůstává Hradec Králové, který prohrál 1:3 na ledě Energie.
Kometa Brno - Liberec 4:5
Úřadující mistr před domácími fanoušky proti Bílým Tygrům čtyřikrát vedl, i tak ale poprvé okusil hořkost porážky. Liberec na brněnské trefy dokázal pokaždé odpovědět. První ránu domácímu mužstvu zasadil Adam Musil, který srovnal v oslabení 3 na 5. V početní nevýhodě se za hosty prosadil i Radan Lenc při vyrovnávací trefě na 3:3. O pořádný šok se ale v poslední sekundě třetí třetiny postaral Jaromír Pytlík, který gólem posvěceným videem ukončil neporazitelnost výběru kouče Kamila Pokorného.
Pardubice – Olomouc 3:1
Doma zůstávají stoprocentní. Pardubičtí hokejisté po prohře v Českých Budějovicích potěšili fanoušky už třetí domácí výhrou v sezoně, kterou gólem po akci „Michigan“ pečetil Jakub Lauko. Nejprve se jim ale Olomouc postarala o šok, když v oslabení vstřelil gól Rok Macuh. Dynamo ale zkrat v přesilovce povedlo ještě napravit díky trefě Jana Mandáta. Třetí třetina už ovšem patřila jen týmu kouče Filipa Pešána, kdy obrat dokonal Jiří Smejkal. Vítěznou premiéru i s asistencí si připsal zkušený útočník Vladimír Sobotka.
Litvínov - Sparta 1:5
Byť se Pražané v předchozích dvou zápasech s Karlovými Vary (1:2) a Kometou Brno (0:2) trápili, proti oblíbenému Litvínovu se opět dokázali nakopnout. Spartě na ledě trápící se Vervy náramně vyšla už první třetina, kdy na jejím konci vedli už 3:0. Domácí výběr sice dokázal snížit, na drama to ale nestačilo. Tým kouče Pavla Grosse porazil litvínovského soupeře poosmé v řadě i díky prvním dvěma trefám kanadského útočníka Devina Shora. Premiérově se radoval z gólu i obránce Jakub Sirota.
Kladno – České Budějovice 1:4
Po výrazné obměně kádru přes léto se pořád nechytají. Kladenští hokejisté prohráli už čtvrtý z pěti zápasů nové sezony. První trefa nejnovější posily Tristena Robinse nestačila na skvěle šlapající Motor, který čím dál víc dává zapomenout tragické přípravě. Především díky třem bodům dánského útočníka Nicka Olesena (1+2) a dvěma gólům Kanaďana Branta Harrise vyhrály České Budějovice počtvrté v řadě a dostaly se do čela tabulky.
Karlovy Vary – Mountfield HK 3:1
Trápení Hradce Králové nebere konce. První výhrou v sezoně proti Plzni se nedokázali odrazit v Karlových Varech. Energii opět táhl druhý útok s útočníkem Davidem Šťastným, který výhru nad Východočechy řídil gólem a dvěma asistencemi. Nahrávku si připsal i šestnáctiletý talent Petr Tomek. Mountfield s pouhými dvěma body zůstává v tabulce poslední.
Třinec - Plzeň 2:1p
Třinečtí hokejisté se po zaváhání v Mladé Boleslavi doma vrátili na vítěznou vlnu. Proti Plzni ale Oceláře nečekal lehký duel. V napínavém a střelecky napínavém souboji (30:29 na střely) skóre otevřeli jako první Západočeši, díky Adamu Měchurovi v přesilové hře. Ke štěstí Slezanů ale za pouhých pět sekund vyrovnal střelec Oscar Flynn, který nakonec rozhodl i o třetí domácí výhře v sezoně druhou trefou ve 2. minutě prodloužení.
Vítkovice - Mladá Boleslav 2:4
Po první prohře v sezoně přišel další náraz. Vítkovickým hokejistům se domácí zápas s Mladou Boleslaví vůbec nepovedl. Do začátku třetí třetiny prohrávali Ostravané 0:3. V závěrečné dvacetiminutovce se jim sice podařilo vstřelit dvě branky, snah týmu kouče Václava Varadi na vyrovnání však zmařil dvougólový střelec Bruslařů Tomáš Fořt.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|5
|4
|0
|0
|1
|18:9
|12
|2
Brno
|5
|4
|0
|0
|1
|18:10
|12
|3
Pardubice
|5
|3
|0
|0
|2
|17:11
|9
|4
Sparta
|5
|3
|0
|0
|2
|14:9
|9
|5
K. Vary
|5
|3
|0
|0
|2
|15:13
|9
|6
M. Boleslav
|5
|3
|0
|0
|2
|10:11
|9
|7
Třinec
|5
|2
|1
|0
|2
|17:12
|8
|8
Vítkovice
|5
|2
|1
|0
|2
|15:13
|8
|9
Plzeň
|5
|2
|0
|2
|1
|12:12
|8
|10
Liberec
|5
|2
|0
|0
|3
|14:17
|6
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|5
|1
|0
|1
|3
|7:13
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|5
|0
|1
|0
|4
|11:21
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž