Bojoval s rakovinou, teď dal Hrníčko první gól v extralize: Jsem vděčný za každý den

Dominik Hrníčko z Pardubic se raduje z branky proti Kladnu
Dominik Hrníčko z Pardubic se raduje z branky proti KladnuZdroj: Michal Beránek / Sport
Loni v létě zažíval chvíle plné strachu. Pardubický útočník Dominik Hrníčko se dozvěděl hrozivou diagnózu a začal bojovat s rakovinou varlat. Necelý rok po návratu do profesionálního hokeje se v úterý večer poprvé zapsal mezi extraligové střelce. „Po tom, co se mi stalo loni, si užívám a jsem vděčný za každý zápas, který můžu odehrát. Jsem strašně rád,“ vykládal po první venkovní výhře Dynama.

Změnila prodělaná nemoc to, jak pohlížíte na život i na hokej?
„Úplně. Jsem vděčný za každý den, kdy můžu ráno vstát. Člověk nikdy neví, s čím se ráno probudí. Užívat si každý den a smát se na svět.“

V nejvyšší soutěži jste se poprvé trefil ve dvacátém utkání. Adama Brízgalu jste zakončením z kruhu asi překvapil, že?
„S Brízgym se znám, hráli jsme spolu a asi nečekal, že budu střílet mezi nohy. Kousy (Robert Kousal) mi to tam dal hezky v rotaci, já to chtěl jenom hodit na bránu. Jsem strašně rád, že to tam padlo.“

Měl jste v hlavě, že vám ještě chyběla trefa v extralize?
„Spíš mi to připomínali třeba rodiče. Já nekoukám na to, jestli dám gól, nebo ne. Jsem týmový hráč, kdo mě zná, ví, jaký jsem. Chci vyhrávat zápasy, je mi jedno, kdo gól dá. Jsem rád za každý zápas, za každé střídání a snažím se toho využít.“

S Dynamem jste v Kladně dvakrát vedli o tři góly, ale nakonec jste se museli o výsledek strachovat.
„Taky se mi to tak zdálo. První třetinu jsme hráli skvěle, Kladno jsme k ničemu nepustili. Pak jsme si mysleli, že to půjde samo. Před třetí třetinou jsme si něco řekli a… Nevím, těžko se mi hledají slova. Nevyndávali jsme puky, ale jsme rádi, že máme první výhru venku.“

Druhá třetina vám nevyšla. Souhlasíte?
„Druhá od nás byla hrůzostrašná. Řekl bych, že jsme se nechali trochu uspokojit. Museli jsme trochu padnout na zadek.“

Z tribuny to vypadalo, že jste po gólu Kladna začali trochu panikařit.
„Je to možné. Byl tam i strach, protože výhra zvenku zatím nebyla a všude se o tom psalo. Teď už je to jedno. Vyhráli jsme a jedeme domů.“

Je první venkovní výhra velkou vzpruhou pro mentalitu?
„Jo, jsme rádi, že máme tři body. Už se nikdo nebude ptát, jak to bylo. Tři body jsou tři body a vezeme je domů.“

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno7600127:1518
2K. Vary7500221:1615
3Pardubice7400323:1712
4Č. Budějovice7400321:1512
5Vítkovice7311221:1812
6Třinec6310220:1411
7Sparta7310319:1511
8Plzeň7302216:1711
9Liberec7300420:229
10Olomouc6300316:209
11M. Boleslav7300414:189
12Litvínov6200411:206
13Kladno7101512:224
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

