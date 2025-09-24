Bojoval s rakovinou, teď dal Hrníčko první gól v extralize: Jsem vděčný za každý den
Loni v létě zažíval chvíle plné strachu. Pardubický útočník Dominik Hrníčko se dozvěděl hrozivou diagnózu a začal bojovat s rakovinou varlat. Necelý rok po návratu do profesionálního hokeje se v úterý večer poprvé zapsal mezi extraligové střelce. „Po tom, co se mi stalo loni, si užívám a jsem vděčný za každý zápas, který můžu odehrát. Jsem strašně rád,“ vykládal po první venkovní výhře Dynama.
Změnila prodělaná nemoc to, jak pohlížíte na život i na hokej?
„Úplně. Jsem vděčný za každý den, kdy můžu ráno vstát. Člověk nikdy neví, s čím se ráno probudí. Užívat si každý den a smát se na svět.“
V nejvyšší soutěži jste se poprvé trefil ve dvacátém utkání. Adama Brízgalu jste zakončením z kruhu asi překvapil, že?
„S Brízgym se znám, hráli jsme spolu a asi nečekal, že budu střílet mezi nohy. Kousy (Robert Kousal) mi to tam dal hezky v rotaci, já to chtěl jenom hodit na bránu. Jsem strašně rád, že to tam padlo.“
Měl jste v hlavě, že vám ještě chyběla trefa v extralize?
„Spíš mi to připomínali třeba rodiče. Já nekoukám na to, jestli dám gól, nebo ne. Jsem týmový hráč, kdo mě zná, ví, jaký jsem. Chci vyhrávat zápasy, je mi jedno, kdo gól dá. Jsem rád za každý zápas, za každé střídání a snažím se toho využít.“
S Dynamem jste v Kladně dvakrát vedli o tři góly, ale nakonec jste se museli o výsledek strachovat.
„Taky se mi to tak zdálo. První třetinu jsme hráli skvěle, Kladno jsme k ničemu nepustili. Pak jsme si mysleli, že to půjde samo. Před třetí třetinou jsme si něco řekli a… Nevím, těžko se mi hledají slova. Nevyndávali jsme puky, ale jsme rádi, že máme první výhru venku.“
Druhá třetina vám nevyšla. Souhlasíte?
„Druhá od nás byla hrůzostrašná. Řekl bych, že jsme se nechali trochu uspokojit. Museli jsme trochu padnout na zadek.“
Z tribuny to vypadalo, že jste po gólu Kladna začali trochu panikařit.
„Je to možné. Byl tam i strach, protože výhra zvenku zatím nebyla a všude se o tom psalo. Teď už je to jedno. Vyhráli jsme a jedeme domů.“
Je první venkovní výhra velkou vzpruhou pro mentalitu?
„Jo, jsme rádi, že máme tři body. Už se nikdo nebude ptát, jak to bylo. Tři body jsou tři body a vezeme je domů.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž