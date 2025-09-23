Strach Motoru o kapitána! Bulíř si (opět) poranil ruku: Nevypadá to dobře...
Ztráta bodová, k tomu ještě početní. Hokejisté Motoru neudrželi dobře vyladěný chod, v Karlových Varech prohráli podruhé v řadě a po famózním úvodu se lehce propadli. Hlavně však přišli o důležitou letní akvizici Michala Bulíře, elitního centra, který po nešťastné chvíli v závěru první třetiny utkání na západě Čech nedohrál. Když odjížděl z ledu, držel si pochroumanou ruku. „Zprávy nemám. Ale moc dobře to vypadá,“ přiznal bezprostředně po pádu 1:3 hostující asistent Jiří Hanzlík.
České Budějovice mohou mít zásadní problém. Už před setkáním dosud druhého a třetího celku tabulky vykazovali jejich centři nevalnou úspěšnost v kruhu pro vhazování, z obvyklých středních útočníků se nejvíce dařilo Brantu Harrisovi s hodnotou 47,5 procenta. Nejčastěji ovšem buly uzmul Bulíř. Ve Varech se dostal na 42 získaných kotoučů od startu ligy.
Víc jich ovšem nestihl. Při osudném nárazu přepadl přes ležícího Víta Jiskru, okamžitě si s křikem chytil zápěstí. V doprovodu lékařů v čase 19:59 opustil hrací plochu, aby se v dalším průběhu do boje již nevrátil. Právě ruka ho trápila už v minulé sezoně, musel s ní opakovaně na operaci.
Teď hrozí podobný scénář znovu. „Je to kapitán týmu. Určitě nepříjemné, když se zraní takováhle osobnost. Jsme připravení za sebe zaskočit, jsme tým. A jenom si přejeme, ať je v pořádku. Není to jenom o bodech, je to dobrý a zkušený hráč, měl nám přinést – a věřím, že přinese – spousty zkušeností. Snad bude brzo zpátky,“ přál si jiný centr Filip Přikryl.
Právě nedávný reprezentant zprvu zabral pozici v elitní brázdě Motoru místo indisponovaného matadora, po něm si stejnou úlohu zkusil Harris. Úvod druhé třetiny ještě Jihočechům klapl, suplující Přikryl coby vůdce první lajny přestřelil v jasné šanci, ještě předtím Róbert Lantoši napálil tyčku. Jenže od poloviny zápasu se začaly příležitosti kupit na protější straně. I vinou naivních ztrát hostů.
Zásadní botu vyrobil jasně nejvíce vytěžovaný hráč Motoru v aktuálním průběhu sezony Tomáš Cibulka. Talentovaný bek čelem k vlastní svatyni nedokázal odrazit dotěrného Haraldse Egleho. Lotyš puk sebral a naložil s ním znamenitě. O necelé čtyři minuty později bylo domácím znovu hej, tichý střelec Ondřej Beránek se nachomýtl u pravé tyčky a „umetl“ si 200. bod v nejvyšší soutěži. Navíc při 200. domácím startu, snad aby se to nepletlo.
„Je to samozřejmě hezké, ale nelpím na tom. Další pěkná věc,“ komentoval jubilejní počin posléze dvougólový střelec, který rozhodl trefou na 3:1. „Čeče (Jiří Černoch) o jubileu hned věděl, má to zmáknutý. Je super, že vyhráváme, ať dává gól ten nebo ten. Celý zápas jsme odehráli s pokorou, což nám ho vyhrálo. V první řadě je tým, pak až může někdo vylítnout.“
Vary si z domácího stánku zkouší vytvářet nedobytný hrad, před vlastními fanoušky uspěli podruhé. Mrzí je snad jen, že právě příznivců nebylo v hledišti mnoho. Lákadla byste přitom našli. Šestnáctiletý útočník Petr Tomek znovu splnil standard, v brankovišti září Dominik Frodl, po výtečném výkonu hlavně ve třetí části se vyšplhal na úspěšnost zákroků přesahující 94 procent.
Domácí navíc Motor umlčeli bez potrestaného Roberta Mamčicse, proslulého psa obranáře. Přestože se v závěru při několika vyloučeních museli obávat, hosté nebyli se svým projevem spokojení. „Nesehráli jsme dobré utkání, 50 minut jsme dopředu neexistovali. I přesto se takové zápasy dají vyhrát. Mrzí mě inkasované góly. První po hrubé individuální chybě, druhý po situaci, na kterou jsme upozorňovali. Domácí zaslouženě vyhráli,“ pověděl asistent Motoru Hanzlík.
Do příštího zápasu se zřejmě spolu s celým trenérským štábem bude muset obejít bez lídra Bulíře. Právě to trápí České Budějovice patrně víc než tři ztracené body.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž