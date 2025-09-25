Nové zjevení v brance Litvínova, Čajan všem zamotal hlavu. Co má společného s Francouzem?
Tři starty, dvě výhry. Zatím jediné, jichž Litvínov v nové extraligové sezoně urval. Napřed v Liberci a v úterý doma proti Mladé Boleslavi. Pokaždé chytal v brance Pavel Čajan. Při děkovačce nadchl fanoušky skokem plavmo. Nebýt nového zjevení v brance chemiků, hráči dávno seděli v kabině s ručníky přes hlavu. „Gólmani jsou součástí týmu a vždycky se hraje líp, když chytají dobře. Tohle je jediné, co můžeme mužstvu nabídnout,“ řekl skromně 22letý rodák z Příbrami.
První dojem dělá hodně. Petr Čajan se najednou vyloupl v Litvínově a všem zamotal hlavu. Tedy, jeho extraligová premiéra s Vítkovicemi se ještě moc nepovedla, Verva prohrála 0:3. Ovšem v Liberci pomohl k vítězství 58 zákroky, proti Boleslavi jich měl 39. Celková úspěšnost 94,26 procenta ho vystřelila do čela hitparády brankářů.
„Chytá velmi slušně, ale s většími závěry bych počkal. Je to moc malý vzorek. Nicméně tohle je příjemnější, než kdyby zápasy dopadly opačně. Pokud by se mu nepovedly, začnou se ptát, koho jsme koupili. Vybral jsem ho, vím, jak umí chytat. Ale pro nás všechny, jeho i Mateje Tomka je to dlouhodobá práce,“ připomněl trenér litvínovských gólmanů Zdeněk Orct.
Oba vítězné zápasy byly pro Čajana pořádné šichty. „Ale vyhovuje mi, když jsem v permanenci. Je to náročné, ovšem lepší, než tam jen stát a koukat, co se stane. Jsem tam od toho, abych něco chytil. Na provoz kolem brankoviště jsem zvyklý z Ameriky. Obránci dělali dobrou práci, snažili se hráče přede mnou outboxovat a já pak viděl puk čistě a měl to jednodušší,“ pochvaloval si.
Ve třech utkáních pokryl 112 střel. V průměru na zápas byl nejzaměstnanějším gólmanem soutěže. „I když jsme jako brankáři individuální sportovci v kolektivním sportu, nevede mě to k předčasnému optimismu. Gólman má podpůrnou roli. Co Čája předvedl v Liberci a proti Mladé Boleslavi, nemůže vydržet pořád. Dlouhodobě je to neudržitelné,“ krotil se Orct.
V extralize je Čajan nepopsaný list. Hokejově vyrostl v Liberci, před odchodem za moře nastoupil ve druhé lize za Benátky nad Jizerou. Objevoval se v juniorských výběrech, chytal jeden zápas na šampionátu dvacítek 2022. Poslední tři sezony působil na farmách Columbusu v Clevelandu a Cincinnati. Když začaly námluvy Bostonu se Šimonem Zajíčkem, v Litvínově se museli chystat na variantu, že odejde. Vytipovaných kandidátů měli víc. Problesklo jméno Jana Bednáře, který pak z ECHL nabral směr Finsko. Daniel Král se z Liberce přesunul do Karlových Varů.
„U Čáji nebylo jasné, jestli se už půjde zpátky. Co mi řekl jeho agent, měl možnost ještě zůstat v Americe. Nabídl jsem mu návrat a nastínil, jak to vidím s gólmany v Litvínově. Brankáři nepočkají. U Krále měla vliv nejistota kolem Zajdy. Měl jsem indicie, že odejde a snažil se přesvědčit vedení, aby hledali brankáře. Čajanovi jsme po rozhovorech s rodiči a agentem dali čas, aby zvážil a rozhodl se. Nebereme úplně hotové a zkušené brankáře, spíš naděje. Ale může se naskytnout jméno jako Dominik Furch, který už před časem v Litvínově téměř byl. Proč ho nevzít? Je to jistota. Pro takové jste víc kamarád a poradce, u mladších máte větší možnost gólmana tvarovat, jak byste chtěli, aby v bráně vypadal. Jsem šťastný, že se všemi se fakt dobře pracuje,“ tvrdil guru litvínovských brankářů, který působil taky u reprezentace.
Orct? Nesnaží se mě předělávat
Náklonnost byla vzájemná. Čajan přiznal, že právě on byl jedním z hlavních důvodů, proč se vydal právě do Litvínova. „Potěší to,“ neskrýval Zdeněk Orct, když se o tom doslechl. „Je pak i jednodušší shánět gólmany. Samozřejmě, v rámci možností, které Litvínov má,“ dodal.
„Od spolupráce s ním jsem čekal hodně a zatím klape, jak má,“ liboval si Čajan. „Řekl bych, že je úplně super. Nesnaží se mě předělávat. Spíš hodně pracovat na bruslení, abych měl dobrý pohyb a co nejlíp četl hru,“ vyprávěl.
„Gólman musí mít především srovnanou hlavu. Ta dělá osmdesát, devadesát procent. Pak je tam rychlost bruslení a čtení hry. Na nich budeme ještě hodně pracovat, Čája je mladinký, má rezervy. Na videu jsem mu ukazoval, kde. I přes dobrý výkon proti Boleslavi mohl pět nebo sedm situací řešit líp. Ale základ je nastavení hlavy. Sebevědomí a pokora. Ono se to pak vrátí,“ líčil Orct.
S Čajanem se teprve poznávají. „Všechno bere jako profesionál, což se mi líbí. Řeknu: ‚Jdeš chytat.“ Tak jde. „Nechytáš.“ A on to přijme, připravuje se pořád stejně. Je hrozně pozitivní, pracovitý, vnímavý. Z Ameriky si možná přinesl i jistou odolnost z toho, jak tam s ním cvičili. Respektuje situaci a snaží se starat o to, co ovlivnit může, tedy výkon a práci na tréninku,“ popsal.
Při vyslovení Čajanova křestního jména v Litvínově mnohým kolikrát naskočí Pavel… Francouz. S brankářem, který chemikům vychytal před deseti lety titul a působil v NHL, se však zatím srovnávat nemůže. „Stylem taky určitě ne. Ale pokud mají něco podobného, pak pracovitost a pokoru, pozitivní myšlení,“ poznamenal Orct.
Jinak nový miláček litvínovský tribun vypadá, že věci bere s nadhledem. „Zdání může klamat. Ale tohle ho možná taky naučila Amerika. Nebýt úplně upřímný ke všem situacím, jimž je vystaven, aby z nich vybruslil a nemusel se pouštět do žádných dalších debat,“ všiml si jeho trenér.
Po návratu ze zámoří Čajan ještě stihl dodělat maturitu na střední škole v Kladně. Proto nebyl celou dobu s mužstvem. Na první extraligový zápas sezony do Brna jel vedle stálice Mateje Tomka mostecký odchovanec Adam Kubík, který působí v litvínovské juniorce. „Domluvili jsme se předem, že odmaturuje, a byli na tu situaci připravení. Ale i kdyby mohl chytat, stejně by do sezony vstupoval jako první Matej,“ upřesnil Orct.
Litvínovští brankáři si porci dosavadních šesti utkání rozdělili napůl. Verva se trápila, Čajan však chytal znamenitě. „Cítím se dobře. Na začátku se nám nepovedlo pár zápasů, což potká každý tým. Myslím, že není důvod k panice. Makáme dál. Šest bodů je relativně dobrý výsledek na to, jak jsme začali a vypadali předtím. Pomůže nám to se mentálně trošku resetovat a skočit do toho nanovo. Do šancí jsme se dostávali, někdy chybělo jen štěstí. Je otázka času, kdy nám to tam začne padat víc. Já se taky snažím dělat maximum, abychom vyhráli, to samé Matej Tomek. Když nedáme góly, jako brankáři nic nezmůžeme. Ale nestresuju se, moje práce je chytat,“ usmál se Čajan.
Všichni při pohledu na něj zbystřili. Teď jde o to, aby na zdařilá vystoupení navázal co největším počtem stejně dobrých repríz.
Jak si vedl v extralize
Kolo
Zápas
Výsledek
Zásahy
% úspěšnost
3. kolo
Litvínov – Vítkovice
0:3
19
86,36 %
4. kolo
Liberec – Litvínov
2:4
58
96,67 %
7. kolo
Litvínov – Mladá Boleslav
4:2
39
95,00 %
