50 zákroků! Hrdina (ne)zhasl v Liberci. Aplaus pro Vlacha, zamával s krunýřem

Zimák ŽIVĚ: Grossův incident, bodyguard Pokorný. Kouč měl kliku, že fotograf uhnul
Hokejisté Litvínova slaví první výhru v sezoně, v Liberci zvítězili 4:2
Litvínovský brankář Pavel Čajan v akci proti šanci Liberce
Hokejisté Litvínova slaví první výhru v sezoně, v Liberci zvítězili 4:2
Zleva Jaromír Pytlík z Liberce a Theodor Pištěk z Litvínova
5
Fotogalerie
Patrik Czepiec
Tipsport extraliga
Iniciativa kolem záchrany litvínovského klubu pohltila extraligu. Podporu při úterním zápase vyjádřili i fanoušci Liberce, ve vlastním kotli vytáhli transparent s bojovným heslem „Litvínov nezhasne!“ Na ledě už černožluté nikdo nelitoval. Tygři se vyšplhali na 52 střel, takže hostující brankář Pavel Čajan se chvílemi stavěl na hlavu. „Chytal výborně, můžeme jenom děkovat. Měl famózní zákroky, strašně moc k výhře pomohl,“ pravil po skalpu 4:2 střelec Michal Gut.

Nebyla to snadná písemka. Verva na severu Čech odvracela nepříjemnou sérii bez vstřelené branky, která se nakonec protáhla na 142 minut a dvě sekundy. Čekání prolomil až bleskovým únikem přes ještě donedávna spoluhráče Kristapse Zileho útočník Michal Gut, na nějž gólovými prvotinami v extralize navázali Axel Holmström a Theodor Pištěk.

„Ulevilo se mi, že jsem mohl přispět týmu k vítězství. Spadl jsem za brankou, zůstal jsem sám a puk mi skončil na hokejce,“ popisovala úvodní zářez švédská akvizice ve službách Chezy.

Dolování premiérových bodů do tabulky náskokem 3:0 ovšem pro hosty zdaleka neskončilo. Ztrátu začal mazat liberecký zadák a vcelku sváteční zakončovatel Denis Zeman, majitel 222 startů za Litvínov. Jeho nahození přes množství těl zapadlo ve 36. minutě za jinak vynikajícího brankáře Čajana. Tygři pak spustili dusot, hnali se za oslabenou kořistí.

Obrat však ani při 16 trestných minutách Chezy nedotáhli. „Bolí to. Zaspali jsme začátek, od prvního gólu jsme trochu začali hrát, ale bohužel. Dostali jsme na 1:4, už to bylo těžké,“ posteskl si Zeman, přičemž vyjádřil sounáležitost se svým bývalým chlebodárcem v jeho náročné situaci.

„Je to pro mě speciální, byl jsem v týmu pět let a všechny kluky znám. Přeju Litvínovu, aby to finančně dali do kupy. Je to kousek od mého baráku, klasické hokejové město, které by mělo být v extralize. Jsem rád, že se celá soutěž spojila,“ dodal čtyřiadvacetiletý bek.

Liberečtí se ani tolik neradovali ze dvou dosažených tref jako z obrázku Jaroslava Vlacha na kostce nad ledem. S krunýřem kolem poraněné krční páteře z duelu s Dynamem zamával fanouškům. Zdravotní komplikace na tým zpod Ještědu v posledních týdnech doléhají, čerstvě klub oznámil několikatýdenní absenci kreativního obránce Tomáše Galvase. Laboruje s ramenem.

I proto se do sestavy hlavního týmu znovu procpal šestnáctiletý talent Lukáš Kachlíř, a třebaže se při ojedinělých příležitostech v útočné třetině prezentoval odvážně, víc než pět minut ve vypjaté bitvě nedostal. Vyšší vytížení zatím sbírá jen mezi juniory.

Nejvíc očí tentokrát ovšem mířilo na jiného mladíka. Dvaadvacetiletý Čajan zvládl 50 zákroků, čímž dosáhl na další úspěch po nedávno složené maturitě. „I k tomu jsme mu gratulovali. A dostal puk za první výhru,“ pronesl Pištěk.

KonecLIVE
24

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno4400014:512
2Č. Budějovice4300114:89
3Vítkovice4210113:98
4Plzeň4201111:107
5Třinec4200215:116
6Pardubice4200214:106
7Sparta420029:86
8K. Vary4200212:126
9M. Boleslav420026:96
10Kladno310115:54
11Liberec410039:133
12Olomouc310027:143
13Litvínov410036:133
14Mountfield4010310:182
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

