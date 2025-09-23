Litvínov překročil stín, předvedl obrat a doma poprvé slaví. Hrdinou byl Čajan
Napočtvrté to vyšlo. Hokejisté Litvínova se v extralize prostříleli k první domácí výhře, Mladou Boleslav zdolali 4:2. „Určitě je dobré, že jsme to doma zlomili a konečně dali taky nějaké góly,“ řekl největší geroj chemiků, brankář Pavel Čajan, který pokryl 41 střel a připsal si asistenci u třetího gólu. Ale ještě na konci druhé třetiny to s Vervou nevypadalo vůbec dobře. Než během 38 sekund otočila skóre. Dvěma trefami přispěl Theodor Pištěk.
Po pátečním zápase se Spartou mluvil prozatímní kapitán Litvínova Adam Polášek o chybách, nedůslednosti, ztrátách koncentrace. Krušnohorci si v neděli dali pauzu a mohli si vyčistit hlavy. Po bídném vstupu do sezony jejich jalová ofenziva vyprodukovala doma v předchozích třech střetnutích jediný gól. Verva na něj čekala 146 minut. A vstup do utkání s Mladou Boleslaví spíš nasvědčoval, že může navázat na bezzubou šňůru.
Obránci Bruslařů Aleš Čech a Karel Křepelka po rozcvičce a bagu pomohli odnést přepravky s jídlem do VIPu v prvním patře Hlinkova stadionu. Po ledě pak celý tým létal svižně, jeho křepčení nebyla vůbec nuda. Dobrých pět minut se hrálo na jednu stranu. A když se domácí Nicolas Hlava dostal konečně ven a řítil se sám na finského gólmana Středočechů, proti Niclasi Westerholmovi neuspěl.
Boleslav trápí podobný problém. „Měli jsme dobrý vstup do utkání, byli jsme lepší, vytvářeli si šance. Jenže v poslední době nás trápí koncovka, nemáme v ní tu troufalost,“ vracel se k nešvaru trenér hostů Richard Král. Přesto jeho svěřenci udeřili první. Litvínovu ke skórování nepomohly ani tři přesilovky, přes zelený box bránících Bruslařů těžko něco pronikalo. A jakmile Petr Koblasa konečně našel volnou střílnu, trefil ze své parkety na levém kruhu dvakrát po sobě tyčku.
„V situaci, v níž jsme, byla znát nervozita. Některé věci jsme řešili hloupě, ale přesilovky pomohly, dostali jsme se do hry. Mužstvo si začalo víc věřit, začali jsme být vyrovnaným soupeřem. Nejvíc jsme v posledních dnech apelovali na hru bez kotouče, ale psychika hraje hodně důležitou roli. Ale dvěma góly, které jsme dali, hráči najednou vyrostli,“ soudil asistent domácího trenéra Jakub Petr.
Litvínovský prapor pozvedl neúnavný Polášek. Při protiútoku byl faulován, ale vleže posunul puk na Josefa Jíchu, který vyrovnal. Za půl minuty Maštalířský nabil Pištěkovi. Obrat, jako když luskne prsty.
„Nebudu vyzdvihovat nikoho individuálně. Snad kromě gólmana. Někteří překročili svůj stín posledních dní,“ pokračoval trenér Petr. Srdnatí domácí za těsného vedení ubránili dvě oslabení. Po Pištěkově druhém zásahu Litvínov odskočil a zápas už nepustil. Ale největší zásluhu na vítězství měl Čajan, jehož sledoval přímo na zápase také trenér reprezentačního brankářů Ondřej Pavelec. Druhý zápas za Vervu, druhé vítězství. V suchém triku. Když přišel za novináři, bylo vidět, že se ani moc nezpotil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Pardubice
|7
|4
|0
|0
|3
|23:17
|12
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|6
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž