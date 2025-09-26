Návrat k mistrovskému kódu. Oceláři znovu postavili formaci, která dříve sklízela zlato
Než po zisku Masarykova poháru v roce 2022 odešli bratři Michal a Ondřej Kovařčíkovi do Finska, platili za členy enormně nepříjemné třetí třinecké formace. Ta kdykoliv dokázala uštknout, přičemž dozadu byla neúprosná. Doplnění úderným křídlem Andrejem Nestrašilem, který se tehdy stal čtvrtým nejproduktivnějším hráčem play off (5+6), utvořili silnou letku. Časy se mění, proti obávaným Pardubicím ovšem kouč Zdeněk Moták znovu vytáhl mistrovskou kombinaci. A trefil se.
Před třemi lety jste ještě pod vedením trenéra Václava Varadi příjmení Kovařčík skoro nemohli spatřit při přesilové hře Ocelářů. To už po opětovném spojení slavných bratrů neplatí. Další změna? Třetí člen dříve proslulé party Nestrašil s postupujícím věkem ubral v rychlosti, pokud lajna vydrží pospolu, puky do pásma bude oproti minulosti častěji vozit Michal Kovařčík.
Ani on, ani jeho sourozenec už nejsou vyjukanými zajíci. Hlavně mladší Michal v předchozím ročníku platil za ofenzivní uragán ve Finsku, s 62 body (13+49) v 53 zápasech se vyšplhal na druhé místo bodování. První Atro Leppänen odehrál o sedm zápasů víc, i když jako obránce.
Dosavadní opora Kärpätu se zatím pod Javorovým trochu hledá, v Pardubicích navíc utrpěl osmadvacetiletý forvard zranění, které mu nedovolilo duel dokončit. „I brácha si musí zvyknout na jinou soutěž, česká extraliga je dost odlišná oproti finské. Pak nebude problém. Musíme za to vzít, začátek nebyl ideální, ale sedá si to a zápasy jdou rychle za sebou. V dlouhé sezoně máte výkyvy nahoru dolů, jednou to jde, jindy ne,“ věděl třicetiletý Ondřej.
Obnovenou spolupráci s Nestrašilem zkoušel trenér Moták postavit už během přípravy, po jednom velmi nepovedeném výkonu staronové formace ovšem k sourozencům poslal Davida Ciencialu. Nestrašil putoval do elitního útoku. Před šlágrem s Dynamem si nicméně místa opět prohodili. Ondřej Kovařčík z toho vytěžil dvě trefy, třebaže jednu po šťastném odrazu v přesilové hře.
Návyky z minulosti? Předpoklad zajímavé kooperace
„Někdy se do branky odrazí všechno, pak máte plno šancí, nic nepadne. Normální věc, která patří k hokeji,“ uvědomoval si střelec, co procitnul poprvé v aktuální sezoně, vrtkavost štěstěny. „Lajny se točí, je to běžné, stejně nezůstanou celý rok při jednom. Záleží na formě, jaká zrovna je, vždycky bývá nějaký impulz dobrý, a nám to zrovna pomohlo. Myslím, že jsme neodehráli vůbec špatný zápas.“
Po jednom vyvedeném představení se velké závěry pochopitelně dělat nedají. Zvlášť když Michal Kovařčík chvíli po otřesu před druhým gólem Pardubic zamířil do kabiny a do hry více nezasáhl. Návyky z minulosti jsou každopádně kvalitním předpokladem zajímavé kooperace. Třinec se ještě stále musí přesvědčit, jak odpoví praxe.
„Je to na nás. Šanci dostaneme, čas na ledě taky je,“ uvědomil si Ondřej, že by se měl s parťáky postarat o úkoly lídrů, třebaže on sám většinou hlavně rozjíždí útočné výpady první přihrávkou a odebírá puky v defenzivě. „Ale i gól mi určitě psychicky pomůže, žádný jsem neměl, bude se hrát líp. Po zápase v Budějovicích, který nebyl vůbec dobrý, přestože jsme ho vyhráli 3:2, jsme hlavně chtěli zapracovat na věcech v obranném pásmu. To se nám proti Pardubicím dařilo.“
Drakům určitě pomohly i nečekané tři dny volna poté, co je nemocný Hradec požádal o odklad úterní partie. Třinec zdravotně indisponovanému soupeři vyšel vstříc, proti Dynamu pak vybalil dvě ideální třetiny. Dojem si zkazil až tou poslední, ale vítězství 5:4 urval.
Lajna sourozenců s Nestrašilem v play off 2022:
Hráč
Zápasy
Góly
Asistence
Body
Andrej Nestrašil
14
5
6
11
Michal Kovařčík
14
2
4
6
Ondřej Kovařčík
14
2
3
5
