Červenka konečně na ledě, Dynamo zatím nevyléčil. Samo se nic neudělá, prohlásil
Čekalo se na představení navrátilce Romana Červenky, jenž poprvé dostal na ramínko zápasový dres. V premiéře po léčbě bolavých zad se teprve rozkoukával, a tak to vzal za něj rozehranější kumpán a starý známý Vladimír Sobotka. Letní posila ze Sparty zrežírovala mohutnou rebelii dlouho vlažného Dynama z manka 0:4 až na 4:4. Jenže 16 sekund před koncem kat Libor Hudáček z přesilovky rozhodl o tom, že předehrávku osmého extraligového kola urval Třinec 5:4.
V generálce na extraligové mistráky v Mladé Boleslavi se Roman Červenka ukázal na pár střídání, po nichž zaplul do kabiny. Od té doby se řešil jeho comeback. V pardubickém táboře o to víc s přibývajícími venkovními porážkami a nečekanou vrstvou celkově matných představení. Sezonní premiéra reprezentačního kapitána vyzněla průměrně, 39letý mazák se evidentně potřebuje dostat do herní i fyzické pohody.
Není však divu po tak dlouhé zápasové i tréninkové pauze. „Nehrál jsem doteď ani jednou, v rámci možností to šlo, ale mrzí samozřejmě výsledek. Takový je hokej,“ pravil Červenka u kabiny směrem k Hudáčkově hořkému rozsudku. Vadilo mu, co se dělo v úvodních dvou dějstvích. „Dvě třetiny to bylo špatné, nehráli jsme pohromadě, neudrželi se na puku. Třinec byl lepší. Pak jsme zabrali ve třetí, ale rozhodla přesilovka na konci, trochu se k nim přiklonilo štěstí,“ rekapituloval Roman Červenka.
Extraligový jízdní řád připravil Pardubicím krátce po sobě dva osudové soky, s nimiž v posledních velkých sériích pokaždé padl v sedmé řeži. Vždy doma. Ve čtvrteční předehrávce Třinec, v neděli čeká venku Kometa. Prověrka, jak má být pro favorita, který však vzbuzuje rozpaky. „Víme, že síla v mančaftu je, ale samo se nic neudělá, musí se to ukazovat na ledě. Tady to bohužel nestačilo ani na bod. Proti tak silnému týmu nejde hrát jenom třetinu. Dnes už nejde hrát proti nikomu jednu třetinu,“ pokračoval Červenka tišším hlasem.
Hosté měli duel parádně zrežírovaný. Ondřej Kacetl na pardubickém ledě nezřídka podává nadpozemské výkony, včera měl co dělat, aby neprochladl. Jeho kumpáni perfektně čistili prostor před brankovištěm, precizně blokovali střely a holemi umně ničili rozehrávku. Domácí si nebyli schopni třikrát po sobě přesně přihrát, puky odskakovaly, po pasech do přečíslení marná sháňka.
Článek pokračuje pod infografikou.
Roman Červenka se vměstnal logicky k Lukáši Sedlákovi a Janu Mandátovi do první formace. K první střele se dostal až ve 31. minutě, soupeřem byla zablokována. To už lídr nějakou dobu poslouchal z ochozů sborový pokyn k mužstvu: „Budíček!“ A pak také: Bojujte za Teslu!“
Požadavek k probrání dorazil na led po třetím třineckém gólu. Ten padl se štěstím, jenže pro něj si hosté na rozdíl od domácích šli od prvních sekund. Oceláři si perfektně vedli v předbrankovém prostoru, kde nejprve Ondřej Mikliš a po něm Libor Hájek dopřáli Danielu Kurovskému respektive Miloši Romanovi spoustu volnosti k zakončení. Zatímco na druhé straně neměli Pešánovci nárok dostat se do Kacetlovy blízkosti. Slezané utekli až do čtyřgólového vedení a vypadalo to, že je jasno. Snížení Vladimíra Sobotky však cosi zažehlo.
A to něco se ve třetím dějství změnilo v radikální vzmach. Východočeši zosnovali dvougólové povstání během 26 sekund. Po Johnu Ludvigovi rozproudil tribuny Jáchym Kondelík. A najednou to bylo už jen 3:4! Kouč Zdeněk Moták si rychle vzal oddechový čas, aby v týmu uklidnil náhlé negativní emoce.
V 50. minutě byl Červenka nejblíže k cestě do zápisu, když v přesilovce dvakrát ideálně nabíjel Danielu Gazdovi na pecku z jedničky, ale puky létaly kolem tyčí Kacetlovy klece. Až v 55. minutě rozburácel halu Vladimír Sobotka srovnáním na 4:4.
Tři body najednou nebyly nereálné, sebral je však soupeř. Po technické chybě Jana Košťálka, jenž vyhodil puk mimo plochu, šli domácí do čtyř a přesně 15,9 sekund před koncem Hudáček zmrazil davy. „Nešly nám nohy, byli jsme roztahaní,“ štvalo Červenku. „Dostaneš gól, tlačíš se, dostaneš další… Chytli jsme se až naším prvním gólem. Přišlo momentum, ve třetí to bylo dobré, dominovali jsme, ale bohužel.“
Červenka v akci
- body: 0
- střely na branku: 2
- vyložené šance: 0
- čas na ledě: 17:44
- čas na přesilovce: 2:57
- plus/minus: -1
- Známka Sportu: 5