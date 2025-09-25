Hudáček o troufalé oslavě proti Dynamu: Člověk si to užije, naučil jsem se jí od Kuryho
Rukavice k uchu, v hale hrobové ticho. Oslavu vítězné trefy na hřišti Dynama si třinecký útočník Libor Hudáček (35) náležitě vychutnal. S Oceláři to vypadalo zle nedobře, když ztratili čtyřgólový náskok. Jenže zpátky do nirvány je vrátil šestnáct sekund před koncem právě slovenský šikula. „Člověk si to pak užije. Podívá se na diváky, trošku schytá,“ smál se rozhodující střelec. V předehrávce získal osmý bod v sedmi zápasech, v tabulce produktivity je šestý.
Co říct po boji, ve kterém jste ztratili vedení 4:0, ale nakonec uspěli gólem těsně před sirénou?
„Krásný pocit. Nakonec jsem si to užil.“
Nic víc?
„Bylo to jako v životě. Delfíní křivka – jednou je člověk nahoře, potom dole. Tentokrát to tak bylo. Hráli jsme dvě třetiny, nedali jsme Pardubicím v podstatě nic. Ale ve třetí jim to napadalo, ukázali svou sílu.“
Šlo znát, že Dynamo chytilo slinu.
„Mají super tým. Zapnuli, dali nám tři góly a bylo vyrovnáno. Na konci jsme měli štěstí na vyhozený puk, dostali jsme přesilovku, tu využili. A delfíní křivka pro nás byla zase krásná.“
Jak jste se srovnávali s rychle prošustrovaným náskokem?
„Dostane vás to dolů, ale jsme profíci, takové zápasy jsme zažili ikskrát. Pak už jsme věděli, že utkání asi půjde do prodloužení, ale nakonec se tak nestalo. Myslím si, že jsme nebyli psychicky dole. Samozřejmě, že dostanete druhý a třetí gól, napadá to do branky, ale hra jde dál.“
Takže jste se hlavně snažili uklidnit?
„Nemůžeme sklonit hlavu a čekat na pátý gól. Musíte se povzbudit a být pozitivní. Věděli jsme, že dvě třetiny byly super. Proto si myslím, že se výsledek přiklonil na naši stranu a zaslouženě jsme vyhráli.“
Když jste mluvil o krásném pocitu, pojil se i s utišením haly při oslavě, kdy jste si dal rukavici k uchu, jakože nasloucháte?
„No jasně. Člověk se podívá na diváky, trošku schytá. Ale rád to po gólu vezme!“
Bylo v tom něco osobního?
„Ne, bylo to spontánní, trošku jsem se tu oslavu naučil od Kuryho (Daniela Kurovského, stejnou udělal na Spartě).“
Jak zatím šlape vaše lajna s ním a Oscarem Flynnem? Původně jste hrál s Markem Daňem, ten ovšem bude zhruba dva měsíce chybět.
„Začali jsme s Markem, chudák se nešťastně zranil, trenéři formace trošku pomíchali. Dali k nám Flyňáka a myslím, že si to sedlo. Budeme dál hrát, pomáhat týmu. Ale v Pardubicích jsme měli asi tři mínuska, takže to musíme zlepšit do dalšího zápasu. Měli bychom být ofenzivní lajna, ale nedostávat góly. To víme, poučíme se.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|7
|6
|0
|0
|1
|27:15
|18
|2
K. Vary
|7
|5
|0
|0
|2
|21:16
|15
|3
Třinec
|7
|4
|1
|0
|2
|25:18
|14
|4
Č. Budějovice
|7
|4
|0
|0
|3
|21:15
|12
|5
Pardubice
|8
|4
|0
|0
|4
|27:22
|12
|6
Vítkovice
|7
|3
|1
|1
|2
|21:18
|12
|7
Sparta
|7
|3
|1
|0
|3
|19:15
|11
|8
Plzeň
|7
|3
|0
|2
|2
|16:17
|11
|9
Liberec
|7
|3
|0
|0
|4
|20:22
|9
|10
Olomouc
|6
|3
|0
|0
|3
|16:20
|9
|11
M. Boleslav
|7
|3
|0
|0
|4
|14:18
|9
|12
Litvínov
|6
|2
|0
|0
|4
|11:20
|6
|13
Kladno
|7
|1
|0
|1
|5
|12:22
|4
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž