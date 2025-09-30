Bruslaři vykradli Liberec, Furch zamkl klec. Měli jsme nůž na krku, líčil Pyrochta
Mohl být negativním hrdinou, nakonec vyšel jako vítěz. Jeho dva fauly v první třetině Liberec nepotrestal. Ve třetí Filip Pyrochta zasadil Tygrům úder stejně jako americký skútr Steve Moses, který se střelecky probudil taky až v utkání desátého kola extraligy. Bruslaři po čtyřech porážkách přeřízli šňůru nezdarů. Pod Ještědem uloupili výhru 3:0. „Měli jsme trochu nůž na krku, potřebovali zlepšit výkon hlavně do obrany, což se povedlo. Nesmím opomenout naši svatyni. Dominik Furch čapnul všechno,“ líčil obránce hostů.
Bílí Tygři se nesli na vítězné vlně, z předchozích pěti utkání čtyři vyhráli. V tomto ohledu si vedli nejlíp v extralize. Po nedělním sladkém triumfu na Spartě přišla ťafka v derby s Bruslaři, kteří na tom byli podstatně hůř. „Škoda, že jsme to doma nedokázali potvrdit. Ale kdybychom hráli šest dvacetiminutovek, gól prostě nedáme. Nějak nám nebylo přáno. Narazili jsme na dobrý tým s jedním z nejlepších gólmanů v soutěži. Furchíno nás vychytal,“ řekl kapitán domácích Radim Šimek.
Hlavním strůjcem úspěchů Bílých Tygrů z předchozích kol byl Petr Kváča, ale boleslavští střelci ho dokázali odčarovat. Přitom Liberec byl od začátku aktivnější, vytvořil si šance. Jakmile se prosmýkl obranou Jaromír Pytlík, fauloval ho Pyrochta a bylo nařízeno trestné střílení. Útočník pálil zcela mimo boleslavskou branku.
Za Mladou Boleslav poprvé nastoupil Miks Indrašis, čerstvá posila do útoku. Vytáhlý Lotyš při debutu nastoupil ještě bez jmenovky. Ale 35leté křídlo není žádný bezejmenný hráč. Startoval na jedenácti světových šampionátech a olympiádě, Předchozí dvě sezony působil ve švédském Brynäs, od začátku tohoto ročníku ale nehrál a ve třetí lajně s Hradcem a Gardoněm se na ledě zprvu trochu hledal. Ale dostal se na přesilovku a ve třetí třetině měl dobrou šanci.
Bruslaře však vytáhlo z bryndy jiné stéblo. Dlouho si nevytvořili nic, ale v 19. minutě vyslal nejprve Pavlík průzkumnou včeličku vedle branky a z následujícího protiútoku dali hosté gól. Jakub Lichtag šikovně prostrčil kotouč najíždějícímu Tomáši Fořtovi.
Jednogólový náskok vydržel až do závěrečných minut. Furch měl zamčeno, Středočeši bránili často na hranici sebeobětování. V době, kdy Liberec utahoval šrouby, udeřili Moses a po něm Pyrochta. „Dobře blokovali, ke konci hodně skákali do střel, a když už něco prošlo, byl tam Furchíno. Ale zápas nehodnotím negativně. Měli jsme převahu, možná kdybychom dali první gól, znejistěli by, Furch taky. Bohužel jsme ho nedali,“ litoval Radim Šimek.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž