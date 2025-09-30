Oceláři sekli i Kometu a doma jen vítězí. Náš dům, náš hrad, usmíval se hrdina Kovařčík
Už téměř dekádu nepoznala extraliga jiného šampiona než Třinec a Kometu. Oceláři si od sezony 2016/17 potěžkali Masarykův pohár pětkrát, Brňané třikrát. Naposledy na jaře, kdy Slezanům ukončili úchvatnou sérii pěti titulů za sebou. Oba týmy to rozjely slušně i tentokrát, po desátém kole se srovnaly na devatenácti bodech. Lépe jsou na tom jen České Budějovice. „První měsíc byl strašně náročný. Je super, že jsme udělali tolik bodů,“ těšilo Michala Kovařčíka po těsné výhře 1:0.
Oceláři zůstávají jediným mančaftem, který v této sezoně před vlastními fanoušky ještě neprohrál. Velká změna oproti minulému ročníku, v němž byli doma až šestí nejlepší. „Náš dům, náš hrad. Je to dobré pro psychiku. Týmy, které k nám jedou, vědí, že jsme tady letos ještě neprohráli. Doufám, že to takhle bude pokračovat,“ pokývl Michal Kovařčík, hrdina duelu s Kometou.
Úřadující šampion se stal už pátým týmem, který ve Werk Areně padl. Plzeň s Kladnem si ze Slezska odvezly alespoň bod, jenže Olomouc, Liberec i Kometa odjely s prázdnou. Brno navíc venku podruhé v řadě střelecky mlčelo, po pátečním debaklu 0:8 v Českých Budějovicích se gólová vzpruha nedostavila.
„Musíme dělat takové ty malé věci. Je třeba to tlačit před bránu, rychle to tam házet a dát nějaký špinavý gól,“ měl jasno klíčový obránce Jan Ščotka. „Chybí nám elán, který jsme na začátku sezony měli. Šlo to tak nějak samo, padaly tam góly, ale teď to nejde. Musíme se z toho zdrchat a v příštím zápase to prolomit.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Byť v duelu gigantů padl jen jeden gól, nuda to rozhodně nebyla. Víc vyložených šancí si vypracovali domácí, Kometa byla pořádně nebezpečná až v závěrečné třetině. Třeba při vlastním oslabení, kdy v přečíslení dvou na jednoho napálil kapitán Jakub Flek jen Mazancovu lapačku. Třinecký gólman potvrdil, proč je statisticky nejlepším extraligovým brankářem.
„Chtěli jsme vyrovnat, ale síla obou mužstev do obrany se ukázala. Oba gólmani byli výborní a Třinec si jednogólový náskok uhájil. Těžko můžu něco vyčítat, máme teď problémy s koncovkou, ale v Třinci jsme toho úplně tolik nespálili, protože moc jsme toho neměli. Co jsme měli, to nedopadlo. Bohužel,“ hodnotil brněnský kouč Kamil Pokorný.
Jedinou branku vyrovnaného špílu vstřelil Michal Kovařčík. Letní posila z finského Kärpätu se zaradovala osmnáct sekund po začátku druhé třetiny, kdy vyštrachala puk zpod bruslí Marka Ďalogy. „Už jsem takový gól potřeboval,“ usmál se.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž