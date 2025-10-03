Předplatné

ONLINE: Třinec v derby s Vítkovicemi, Kometa hostí Kladno. Sparta hraje s Hradcem

Tipsport extraliga
Páteční hokejový večer nabízí kompletní 11. kolo Tipsport extraligy. Lákadlem je nepochybně ocelářské derby mezi Třincem a Vítkovicemi. České Budějovice bojují o udržení prvního místa v Mladé Boleslavi. Pardubice startují v Karlových Varech. Mistrovská Kometa hostí Kladno. Sparta od 18.30 v souboji trápících se týmů čelí Hradci Králové. Hraje se také v Litvínově či Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice10700337:1921
2Třinec9520229:2019
3K. Vary10601327:2219
4Plzeň10512224:2019
5Brno10601328:2619
6Pardubice10420431:2416
7Olomouc9501322:2416
8Liberec10500525:2715
9Sparta10410527:2214
10Vítkovice10321425:2614
11M. Boleslav10400620:2812
12Mountfield9210620:278
13Litvínov9201615:307
14Kladno10102716:315
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

