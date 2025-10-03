Brízgala to zavřel a Rytíři dobyli Brno. Chyběla poslední rána na K.O., řekl Pokorný
Pro tohle ho Kladno najalo ze Sparty do zbraně. Útočník Miroslav Forman se dostal hokejistům Komety pod kůži. Slovně, hrou do těla a nakonec i důležitou dorážkou, která pomohla do pátku poslednímu celku tabulky k dvoubodové výhře (4:3sn) na ledě mistra. První venkovní v sezoně. Rozhodly o ní nájezdy a předtím nezměrná obětavost v prodloužení při oslabení tři na pět. „Chyběla tomu poslední rána, aby dostal soupeř K.O.,“ vystihl brněnský kouč Kamil Pokorný.
Takový zápas Kladno, v jehož sestavě opět scházel zraněný Jaromír Jágr, potřebovalo. Po sedmi porážkách v řadě se chytlo v bitvě proti obhájci titulu. Na rovinu, dva body mu sluší. Už za to, jak se rvalo, že soupeře přestřílelo a dohnalo dvoubrankové manko. Speciální díky patří brankáři. V prodloužení dělal Adam Brízgala v bráně psí kusy. „Skákal od tyčky k tyčce, všechno vykryl,“ ocenil domácí trenér Kamil Pokorný.
Hlavně Kristián Pospíšil mu po tomto utkání asi nepřijde na jméno. Anebo si ho bude naopak moc dobře pamatovat. Domácí, stále bez obránců Filipa Krále a Brandona Davidsona (nebudou ani v neděli), hráli skoro celé prodloužení ve dvojnásobné přesile, jenže kladenská defenziva vydržela. Dvojice urostlých chasníků Houdek-Mendel pomáhala gólmanovi ustát kritické chvíle. „Bylo to fyzicky náročné,“ odfoukl si Brízgala.
Už v neděli v Třinci nebylo Kladno vůbec marné. Dokázalo s favoritem bruslit, jenže ho srážela špatně řešená finální fáze. V Brně to bylo lepší. Rytíři ve třetí třetině vyrovnali skóre z 1:3 na 3:3.
Pokorného soubor dával hezké góly, to zas jo. Rány Šimona Stránského a Dannyho Chludila? Perfektní! Skvělá byla i akce Hynka Zohorny, který předložil puk Adamu Zbořilovi před odkrytou klec. „Druhý gól byl nepříjemný. Takový plachťák. Dávám si ho trošku za vinu. Ta střela nebyla taková, jakou ten hráč (Chludil) chtěl. To mě štvalo,“ líčil Brízgala. „Za mě normální střela. Jenom to neletělo rovně. Gól jako gól,“ reagoval teenager Chludil.
Článek pokračuje pod infografikou
Hosté nicméně nezůstávali pozadu. Raubíř Forman dřel i provokoval. Absolvoval krátkou bitku s Rhettem Hollandem a cosi pokřikoval na Kristiána Pospíšila, hokejistu stejně horké krve. Jeho snížení na 2:3 bylo pro Rytíře povelem k obratu. Skvělý kontr zámořských akvizic Robinse a Audetta hodil Kometu dolů, na čemž nic nezměnila ani dlouhá početní výhoda v nastaveném čase.
Na trestné v jednu chvíli seděli tři kladenští borci, jenže mistři ideální šanci rozhodnout duel nevyužili. I kvůli Brízgalově akrobacii v brankovišti. „Začátky teď nemáme dobré, ale pak jsme se rozehráli a byli jsme lepší. Škoda toho konce,“ litoval mladík Chludil. „Ve druhé třetině jsme se rozjeli a ve třetí jsme to měli ukončit,“ mínil Pokorný. „Jak už to v hokeji bývá, přišel trest na 3:3. Nikdo není rád za tyto výsledky, ale liga je hrozně vyrovnaná,“ dodal trenér po čtvrté porážce v řadě. Dvě z toho byly v prodloužení.
Gólman Brízgala dodal spoluhráčům před sebou sebevědomí, které prezentovali v nájezdech. Proměnili tři ze čtyř, a to Pietroniro (dal gól i v normální hrací době), Robins a Klíma. Brankáře Aleše Stezku přechytal jeho protějšek, na něhož vyzrál pouze kapitán Jakub Flek. „Zlaté ukradené body, podržel nás Brízgala.“ ulevil si asistent Ivan Majeský. „Bylo hořké jít po tolika šancích do nájezdů,“ mínil Chludil. „Kluci to sehráli dobře, ale gólman zachytal,“ ocenil.
Jako by si dosavadní jednička Rytířů řekla, že nenechá místo v sestavě nové posile zadarmo. Zkušený Švéd Oscar Dansk už v Kladně trénuje a pomalu se chystá na extraligovou premiéru. Kdy naskočí? „To je otázka na trenéra brankářů,“ řekl Majeský.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|11
|8
|0
|0
|3
|41:22
|24
|2
Plzeň
|11
|6
|1
|2
|2
|26:21
|22
|3
Třinec
|10
|5
|2
|1
|2
|33:25
|20
|4
Brno
|11
|6
|0
|2
|3
|31:30
|20
|5
Pardubice
|11
|5
|2
|0
|4
|34:24
|19
|6
K. Vary
|11
|6
|0
|1
|4
|27:25
|19
|7
Liberec
|11
|6
|0
|0
|5
|26:27
|18
|8
Vítkovice
|11
|3
|3
|1
|4
|30:30
|16
|9
Olomouc
|10
|5
|0
|1
|4
|22:25
|16
|10
Sparta
|11
|4
|1
|0
|6
|27:24
|14
|11
M. Boleslav
|11
|4
|0
|0
|7
|23:32
|12
|12
Mountfield
|10
|3
|1
|0
|6
|22:27
|11
|13
Kladno
|11
|1
|1
|2
|7
|20:34
|7
|14
Litvínov
|10
|2
|0
|1
|7
|16:32
|7
