Moment, kdy se fanoušci rivalů spojili. Zraněný Filip se nemohl zvednout z ledu
Nechybělo moc a mohla zmrazit oslavy domácích. Plzeň v západočeském derby na ledě Karlových Varů ztrácela ještě ve 49. minutě o tři góly, v závěru přesto sahala po vyrovnání. Energie ale enormní tlak přečkala a ranou do prázdné korunovala vítězství na 4:2. „První dvě třetiny jsme to nebyli my,“ litoval plzeňský obránce Petr Zámorský. S týmem dohrával vyhrocený duel bez vyloučeného Jakuba Jeřábka a zraněného Matyáše Filipa.
Šlo o moment, kdy se na chvíli oba znesvářené fanouškovské tábory spojily. Matyáš Filip se krátce po polovině zápasu dlouho nezvedal z ledu, zdravotníci ho nakonec museli odvézt na nosítkách. Na konto plzeňského útočníka se linul potlesk ze všech koutů vyprodané Mattoni arény. „Je to těžké. Zdraví hráčů je na prvním místě. Ale teď nemám info, takže věřím, že Maty bude dobrý a brzo se k nám připojí,“ říkal ke stavu spoluhráče po utkání Zámorský.
Čtyřiadvacetiletý útočník Škody chtěl dohrát Mattea Kočího, ale po nárazu do karlovarského beka si ošklivě přisedl pravou nohu. Hned na ni ukazoval a směrem ke střídačce signalizoval, že je zle. „Uvidíme, až se vrátí z nemocnice. Pak mu asi uděláme nějaké vyšetření i v Plzni. Uvidíme, co to bude, zatím vám nic nemůžu říct,“ komentoval po zápase Václav Pletka, asistent plzeňského kouče.
Škoda v zápase přišla kromě Filipa také o kapitána Jakuba Jeřábka. Zkušený zadák už zkraje druhé části odešel do kabiny s trestem do konce utkání za zásah do oblasti hlavy a krku Jiřího Černocha. „Přišlo mi, že to bylo pozdě. Předtím jsem někoho trefil na středu, ale nemyslím, že Keba je zrovna ranař,“ popisoval inkriminovaný moment karlovarský kapitán.
„Zpevnil jsem se, čekal náraz a bylo to nějak za krk. Sám nevím, na chvíli jsem byl trochu mimo. Ale je to derby, takové zákroky jsou. Sám jsem to neviděl, rozhodčí na to koukali, tak to asi viděli,“ dodal.
Právě Černoch v první třetině otevřel skóre, Energie posléze navýšila zásluhou Vojtěcha Čihaře a Davida Moravce. Závěr si ale zkomplikovala. Plzeň v závěru přidala a dvěma trefami zadělala na drama. „Gól v oslabení jsme nemuseli dostat a pak gól na 3:2 byl jednoznačně po naší chybě. Jsem rád, že po druhém gólu jsme zase začali hrát to, co jsme chtěli. I když měli tlak, posledních pět minut jsme hráli celkem dobře,“ ocenil i přes závěrečné nervy Černoch.
Škodu mohla těšit alespoň správná reakce na špatný vývoj zápasu. „Ukázali jsme charakter, že to nikomu není jedno,“ přikyvoval Zámorský. „Neodehráli jsme vůbec špatný zápas. Vytvořili jsme si tolik šancí, že to přinejmenším mohla být remíza, nebo jsme klidně mohli i vyhrát,“ doplnil Pletka.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž