Tygřík na stovce dělá dojem. Sparta opět na nule, kouč odmítl, že by roli hrálo cestování
Co začalo v Zugu (0:6) v rámci Ligy mistrů, pokračovalo v extraligovém klání pod Ještědem. Sparta opět na nule, její skalp při výsledku 3:0 tentokrát sklidil Liberec. Nutno sdělit, že výhru si musel odpracovat poctivěji než švýcarský klub. Téměř zaplněný stadion mohl oslavovat čisté konto Petra Kváči nebo pohledný výkon obránce Tomáše Galvase. „Udělal jsem posun, víc si věřím na puku. Jde mi to líp,“ usmál se devatenáctiletý autor asistence u klíčové trefy na 2:0.
V uplynulém týdnu nad klubem v severních Čechách opět vysvitlo slunce. Tygři utrhli bodový zisk potřetí v řadě, hlavně je však musí těšit prezentovaná hra. Odvaha, forčekink a přímočarost, to jsou jen některé ze základních aspektů, které teď plní každý člen liberecké ekipy.
„Po druhém gólu jsme utkání hlídali, k ničemu jsme Spartu nepustili. Snažili jsme se opět hrát rychle, v tom jsme nic neměnili. Máme jednu tvář, kterou se chceme prezentovat v každém zápase,“ pochvaloval si Galvas.
Stále devatenáctiletý obránce Tygrů znovu odehrál výborný part, navzdory mladému věku oslavil jubilejní 100. start v extralize. V uplynulých týdnech získal významnou důvěru trenéra Jiřího Kudrny, přestože v úvodu základní části utrpěl zranění ramene. Nyní si užívá minuty na první přesilovce a specifickým rychlobruslením se srovnává s vyspělejší konkurencí.
„Tomáš jde delší dobu nahoru. Je to mladý hráč, který roste sezonu od sezony, zápas od zápasu. Má kolem sebe výborné hráče, kteří mu taky pomáhají, občas usměrní jeho hru. Prezentuje se perfektně. Byl výborný, stejně jako další kluci kolem něj, všichni podali perfektní výkon. Ale určitě jde nahoru,“ velebil mladého svěřence kouč Kudrna.
Nemělo by být pochyb o tom, že Galvas bude patřit k oporám zadních řad juniorské reprezentace na světovém šampionátu na přelomu roku. Na nejvýznamnější akci své věkové kategorie už ostatně startoval dvakrát, může tak završit medailový hattrick. Proti Spartě sklidil mohutný potlesk třeba ve 14. minutě, kdy nejprve nápaditým pasem o beton brankáře Jakuba Kováře připravil šanci, aby o několik málo sekund později na druhé straně zabránil protiútoku.
Sázka na Pysyka neklapla
Po polovině zápasu pak těsně před koncem přesilovky založil rychlý výpad, střelou našel hokejku Filipa Sandberga. Švéd tečí zařídil náskok 2:0 a Tygři získali výraznou herní převahu. Tu podpořil krásnou individuální akcí a brankou na 3:0 ještě Adam Najman.
Sparťanská stíhací jízda v závěrečné části nedopadla. „Nezačali jsme dobře, 40 minut jsme tahali za kratší konec. Poslední půlku třetí třetiny jsme si možná vytvářeli nějaký tlak, ale to už bylo vcelku pozdě. Musíme se rychle oklepat, začít příště od prvního vhazování. Měli jsme málo střel, málo důrazu před brankovištěm. Skrz střední pásmo byl přechod kostrbatý. Jsme silné mužstvo, snad si to rychle uvědomíme,“ nabádal zkušený bek Jakub Krejčík.
Zatímco Liberec se v početních převahách prosadil dvakrát, Sparta ze svých přesilovek mnoho nevytěžila a spíš si způsobila problémy. V pozici prvního dispečera na modré čáře překvapivě za hosty operoval Mark Pysyk, sázka na něj neklapla. Jakoby se projevila i absence předzápasového tréninku a náročné cestování, což ovšem Pražané dementovali. Ze Švýcarska se každopádně vraceli až ve čtvrtek.
„Je to tak, ale nechceme se vymlouvat, zápas v Liberci od nás prostě nebyl dobrej,“ neskrýval Krejčík zklamání. „Naprosto odmítám, že by přesun hrál nějakou roli, domácí taky měli ve středu zápas,“ připomenul asistent Patrik Martinec výhru domácích nad Olomoucí 4:2.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž