Třinecké kouzlo v oslabení rozmetalo Kladno. Bylo to odfárané, těšilo kouče Rytířů
Zažili nepoznané. Třinečtí hokejisté ve venkovním zápase vůbec poprvé v sezoně inkasovali v oslabení a celkově nebodovali už potřetí za sebou. Nepomohl jim ani Marko Daňo, jenž se vrátil do sestavy po dvouměsíčním zranění. Nad síly prvního týmu extraligové tabulky bylo tentokrát Kladno. „Bylo to odfárané, měli jsme dobrý pohyb a hráli jsme dobře defenzivně. Šli jsme si pro vítězství, pro nás to jsou důležité body,“ pochvaloval si asistent Ivan Majeský po výhře 5:3.
Doteď se nestalo, aby mohli Oceláři poslat na led to nejlepší, co mají k dispozici. Zatímco zkraje sezony jim dlouho scházel kvůli zranění ramene Petr Sikora, od třetího kola absentoval Marko Daňo. Slovenský reprezentant se po zranění v dolní části těla vrátil do akce po přesně dvouměsíční pauze, kouč Zdeněk Moták mu našel místo ve druhé formaci vedle Libora Hudáčka a Daniela Kurovského.
V nabitém třineckém útoku se třeba vůbec nedostalo na Petra Vránu, přičemž třetí nejproduktivnější Ocelář Oscar Flynn našel svůj flek až ve čtvrté lajně. Naopak Kladenští sčítali po dvanáctidenním zápasovém volnu několik ztrát. Znovu jim chyběl Jaromír Jágr, zdravotní trable do hry nepustily ani beky Phila Pietronira, Jérémieho Blaina a Jana Piskáčka.
Paradoxně právě Rytíři vlétli do utkání lépe. Hýřili pohybem, aktivitou a zároveň trestali z protiútoků. Nejprve se radoval Adam Bareš, krátce po něm i Kelly Klíma. Při Barešově gólu přišli Slezané o unikátní bilanci v oslabení, venku v početní nevýhodě poprvé inkasovali až v osmatřicáté přesilovce soupeře.
Hra ve čtyřech hosty tentokrát zlobila, gól při ní dostali také z hole Nika Ojamäkiho. Mezitím ale Třinec dvakrát udeřil a krátce před polovinou utkání srovnal na 3:3 díky Martinu Růžičkovi. „Kluky jsme nabádali, aby se do tempa co nejdřív dostali krátkými střídáními, což se povedlo. Půlka první třetiny byla výborná, dali jsme dva góly, ale pak jsme začali trochu vymýšlet,“ líčil Ivan Majeský.
Třetí část už patřila Středočechům. Těm sice nejprve nevyšla dvojnásobná přesilovka, chvíli po ní však pálil Dušan Žovinec od modré. Když zhruba devět minut před závěrečnou sirénou procedil puk za Mazancovu přední tyč Tristen Robins, bylo hotovo. „Potrestala nás věc, která se tam objevovala během celého zápasu, a to ztráta kotouče a zbytečná individuální chyba. Ztrát tam bylo strašně hodně. Myslím si, že soupeř měl lepší pohyb a byl dravější,“ uznal asistent Ocelářů Jiří Raszka.
Jeho mužstvo padlo po nezdarech v Hradci Králové a s Pardubicemi potřetí v řadě. „Určitě nebudeme dělat nějaké závěry. Neřekl bych, že máme krizi nebo něco. Jedeme dál, příští zápas klidně můžeme vyhrát,“ měl jasno obránce Patrik Koch.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|21
|12
|3
|1
|5
|65:49
|43
|2
Mountfield
|21
|10
|4
|0
|7
|57:44
|38
|3
Sparta
|24
|10
|3
|1
|10
|67:59
|37
|4
Plzeň
|21
|10
|2
|3
|6
|47:39
|37
|5
Liberec
|23
|11
|0
|4
|8
|59:56
|37
|6
Pardubice
|21
|10
|2
|2
|7
|65:50
|36
|7
Brno
|21
|10
|1
|3
|7
|58:56
|35
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|23
|10
|1
|1
|11
|51:59
|33
|11
K. Vary
|21
|9
|1
|2
|9
|54:56
|31
|12
M. Boleslav
|22
|7
|2
|1
|12
|45:54
|26
|13
Kladno
|22
|6
|2
|4
|10
|52:68
|26
|14
Litvínov
|22
|3
|2
|1
|16
|36:70
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž