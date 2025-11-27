Kouč Artisu: Kante může ukázat cestu. Ománci na Spartu? Asi ne… Avizuje pohyb v kádru
Dali si v Brně na umělce přátelák s Jihlavou (3:2, góly Adediran, Vukadinovič, Beauguel) na obnovu herní praxe, aby mohli příští středu v osmifinále MOL Cupu konkurovat pražské Spartě. Fotbalisté Artisu se po povedeném podzimu v Chance Národní Lize (3. místo) udržují v tempu před zápasem za „odměnu". Nejen o tom vypráví v rozhovoru pro iSport trenér Jiří Chytrý.
Posloužil vám duel s Jihlavou na umělé trávě?
„V úvodu bylo vidět, že nám chybí herní praxe. Právě proto bylo potřeba, abychom to utkání hráli a cítili se připravení na to, co nás čeká. Předtím jsme zrušili zápas s Kroměříží a trvalo nám, než jsme chytili tempo a pořádně se rozběhali.“
Stihnou se do příštího týdne připojit k mužstvu dva reprezentanti Ománu Al-Braiki a Dahman, kteří si v Asii vyřizují dlouhodobá víza?
„Pokud dorazí, tak po dlouhé době a bez tréninku. Možná budou na utkání k dispozici, ale určitě nebudou adekvátně připravení na to, aby mohli hrát od začátku. Už na to netlačíme.“