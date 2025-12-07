Moravec Jr. si „doma“ splnil gólový sen. Ale... Proti Spartě jsme jezdili víc
Přesně tohle si před zápasem přál. Vstřelit první extraligový gól na ledě Vítkovic, kde s hokejem začínal. Davidu Moravcovi (20), synovi olympijského vítěze z Nagana, se sen splnil. V dresu Komety dorážkou snižoval na 3:4, měl velkou radost. Ovšem konečný výsledek mu ji částečně zkazil. Body zůstaly v Ostravě. Hlavně díky dvoubrankovému Anthonymu Nellisovi. „Přistoupili jsme k tomu hůř než proti Spartě,“ vrátil se Moravec k pátečnímu triumfu.
Vítězný gól padl od videa. Po prozkoumání záznamu rozhodčí oznámili, že se puk po Nellisově přesilovkové střele odrazil od tyčky kousek za brankovou čáru, takže se domácí utrhli do klíčového vedení 3:2. To už udrželi, i když museli těsně před utkáním přeházet útoky, neboť ze zdravotních důvodů vypadl centr Marek Hrivík (loket) a místo něj se na soupisku dostal Patrik Zdráhal. „Byla to velká ztráta. Marek bude omluven i z reprezentačního srazu,“ uvedl trenér Václav Varaďa.
Útočník to zkoušel na rozbruslení, ale necítil se. Kouč měl od rána připravené dvě varianty sestavy a nakonec využil tu bez Hrivíka a se Zdráhalem.
S číslem 82 bruslil ve třetí lajně bez jmenovky pětatřicetiletý Martin Dočekal, tradiční záskok z prvoligové Třebíče. Také on pomohl ke svalení klubu, v němž kdysi prožil mistrovské časy.
Kometa nehrála špatně, jenže nezvládla první a poslední minutu úvodní třetiny. V ní vždy inkasovala. Nejprve po Nellisově dorážce a pak po perfektní Kalusově teči Leahyho nahození. V dresu šampiona stříleli kromě mladíka Moravce, jenž pálí i v Maxa lize za Zubry z Přerova, jen obránci. Do sítě si našly cestu rány Jana Ščotky a tečovaný pokus Libora Zábranského, který nešťastně usměrnil mimo Hrachovinův dosah Marek Kalus. Teče mu šly na obou stranách...
„Zápas jsme měli vzít pro sebe v prvních třiceti minutách, kdy jsme dobře kombinovali a měli spoustu šancí,“ poznamenal kouč hostů Kamil Pokorný, jemuž budou ještě dlouho chybět obránce Brandon Davidson a útočník Arttu Ilomäki. Do konce roku se na ledě rozhodně neobjeví. Takže dostávají šancí jiní, mladí.
Velká pomoc od Zohornů
Pro dvacetiletého Moravce to byl pikantní duel. V hledišti seděla máma, táta David si v tu samou dobu plnil povinnosti na Spartě jako asistent trenéra Karlových Varů. Také on v neděli prohrál (1:6). „Mohli jsme tady určitě vyhrát,“ prohlásil mladý útočník. „Proti Spartě jsme ale fakt jezdili, dohrávali jsme a vyhrávali souboje, měli jsme výborný forček,“ zmínil atributy, které týmu o dva dny později chyběly. Pro něj osobně to byl ovšem nezapomenutelný zážitek.
Nejen, že se premiérově trefil v extralize. K tomu hrál v útoku s bratry Zohornovými, které označil v nedávném rozhovoru pro deník Sport a web iSport za své oblíbence. „Jsem moc rád, že jsem s nimi. Hodně mi pomáhají, radí mi. Oba hodně komunikují, víc asi Tomáš, protože je centr. Myslím, že jsme si celkem i sedli,“ dodal.
Rovněž Pokorný viděl rozdíl oproti pátečnímu nasazení. „Když na vás hučí celá hala a druhý mančaft má „S“ na prsou, je koncentrace větší,“ připustil Pokorný. „I tak jsme z těch šancí měli dát góly. Vítkovice pak chytly šanci za pačesy. Taky umí hrát hokej, byly na špičkách. Za stavu 4:2 už to bylo hodně složité,“ povzdechl si po těsné porážce.
Vítkovické postrčil za druhou výhrou v řadě zadák a sváteční střelec Matěj Prčík, jehož střelu od modré tečoval brněnský útočník Jan Ekrt. Ze sedmi branek v utkání tak byly dvě čistě vlastní. Vítězové nicméně ukázali, jak mohou být úspěšní. Musí tlačit puky do brankoviště, z každé pozice. Jen tak mohou porazit herně zdatnější soupeře jako je Brno.
„Kometa byla na vlně a ve formě. V první třetině to prokazovala," podotkl Varaďa. „Měli jsme štěstí, podržel nás i Dominik (Hrachovina). Ustáli jsme to a ze šancí, do kterých jsme se dostali, jsme byli schopní dát góly. Velice si vážím třetí třetiny, která byla solidní,“ shrnul spokojeně.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž