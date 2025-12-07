Nepříjemná dohra bitvy na Motoru. Napadli dědu pardubického útočníka Kondelíka
V Českých Budějovicích se začíná prošetřovat nepříjemný incident, k němuž mělo dojít v průběhu nedělního extraligového zápasu mezi domácím Motorem a Pardubicemi. Podle očitých svědků byl verbálně napaden děda útočníka Dynama Jáchyma Kondelíka. Bývalý hráč budějovického týmu se rychle po utkání vysvlékl z pracovního a s báglem přes rameno šel zjišťovat situaci.
Následně na svůj instagramový profil vyťukal žádost o prošetření. „Vím, že hokej je hra plná emocí a patří to k tomu, ale aby mi někdo během zápasu napadal mého 80letého dědu, to do sportu rozhodně nepatří.“
K tomu připojil žádost směrem k budějovickému klubu, aby se incidentem zabýval. „Takový člověk by měl mít zakázáno chodit na zápasy,“ napsal Kondelík. Přiložil fotografii dotyčného z hlediště, údajného fanouška domácích, s obrázkem hlavy klauna místo obličeje.
Po zápase na svém instagramu ještě vyjádřil vděk všem pořadatelům, doktorům a fanouškům, kteří rychle pomohli. Přiblížil také zdravotní stav svého prarodiče. „Děda je v nemocnici, má stabilizovaný tlak a bude v pořádku. Naštěstí se nejednalo o fyzické napadení, ale jen slovní, které děda zkrátka neunesl a seknul sebou. Děkuju moc všem, co pomohli dostat dědu rychle do sanitky,“ vzkázal Kondelík.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž