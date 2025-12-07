Předplatné

Nepříjemná dohra bitvy na Motoru. Napadli dědu pardubického útočníka Kondelíka

Jeden z fanoušků v Českých Budějovicích během utkání s Pardubicemi napadl dědu útočníka Dynama Jáchyma Kondelíka
Pardubický Jáchym Kondelík překonává hradeckého brankáře Stanislava Škorvánka
Jáchym Kondelík z Pardubic se raduje z gólu v utkání proti Hradci Králové
Jáchym Kondelík z Pardubic se raduje z gólu v utkání proti Hradci Králové
Tahoun Dynama Roman Červenka oslavuje gól
Trenér Ladislav Čihák na střídačce Motoru
Zmatek u branky Českých Budějovic
Radost útočníka Dynama Tomáše Vondráčka z gólu
V Českých Budějovicích se začíná prošetřovat nepříjemný incident, k němuž mělo dojít v průběhu nedělního extraligového zápasu mezi domácím Motorem a Pardubicemi. Podle očitých svědků byl verbálně napaden děda útočníka Dynama Jáchyma Kondelíka. Bývalý hráč budějovického týmu se rychle po utkání vysvlékl z pracovního a s báglem přes rameno šel zjišťovat situaci.

Následně na svůj instagramový profil vyťukal žádost o prošetření. „Vím, že hokej je hra plná emocí a patří to k tomu, ale aby mi někdo během zápasu napadal mého 80letého dědu, to do sportu rozhodně nepatří.“

K tomu připojil žádost směrem k budějovickému klubu, aby se incidentem zabýval. „Takový člověk by měl mít zakázáno chodit na zápasy,“ napsal Kondelík. Přiložil fotografii dotyčného z hlediště, údajného fanouška domácích, s obrázkem hlavy klauna místo obličeje.

Po zápase na svém instagramu ještě vyjádřil vděk všem pořadatelům, doktorům a fanouškům, kteří rychle pomohli. Přiblížil také zdravotní stav svého prarodiče. „Děda je v nemocnici, má stabilizovaný tlak a bude v pořádku. Naštěstí se nejednalo o fyzické napadení, ale jen slovní, které děda zkrátka neunesl a seknul sebou. Děkuju moc všem, co pomohli dostat dědu rychle do sanitky,“ vzkázal Kondelík.

