Sparta v bitvě smetla Vary 6:1 a dál vede. Litvínov porazil Tygry. Červenka vládne bodování
Hokejisté Sparty ve 30. kole Tipsport extraligy doma vyhráli vysoko 6:1 nad Karlovými Vary a dál drží vedení v tabulce. Roman Červenka pomohl Pardubicím třemi góly a asistencí k výhře 6:3 v Českých Budějovicích a dostal se do čela bodování. Poslední Litvínov zaskočil rozjetý Liberec, který padl 2:3. Vítkovice porazily mistrovskou Kometu 4:3. Kladno prohrálo 1:4 v Olomouci poté, co inkasovalo dva góly v jednom oslabení.
Sparta - Karlovy Vary 6:1
Pražané si připsali doma po návratu z venkovního tripu páté vítězství za sebou. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda zdolali Západočechy na třetí pokus poprvé v sezoně a udrželi vedení v tabulce. Po dvou gólech dali kapitán Filip Chlapík a Michal Řepík. Čtyři body za branku a tři asistence zaznamenal další útočník Michael Špaček, obránce Dominik Mašín přispěl třemi nahrávkami. Hosté vyšli naprázdno poprvé po sérii pěti výher, během níž neztratili ani bod.
České Budějovice - Pardubice 3:6
Východočeši si připsali třetí výhru v posledních čtyřech zápasech. Hrdinou utkání se stal útočník Roman Červenka, který k hattricku přidal asistenci. Tři kanadské body posbírali Lukáš Sedlák a Jan Košťálek.
Vítkovice - Kometa Brno 4:3
O první výhru týmu kouče Václava Varadi v sezoně nad mistrem se zasloužil dvěma brankami a jednou přihrávkou kanadský útočník Anthony Nellis, tři asistence zapsal Chad Yetman. Vítkovice se tak druhou výhrou za sebou dotáhly na Kometu, ve vyrovnaném středu tabulky mají oba týmy shodně 47 bodů.
Litvínov - Liberec 3:2
Verva proti rozjetým Bílým Tygrům zabrala po dvou porážkách. Vítězný gól zařídil necelé tři minuty před koncem utkání kapitán Matúš Sukeľ. Pro chemiky je Liberec oblíbeným soupeřem, přehráli ho už potřetí v sezoně.
Mountfield HK - Plzeň 5:4
Hradečtí hokejisté i potřetí v sezoně vyšli vítězně ze souboje se Západočechy. V atraktivní přestřelce domácí vedli 2:1, posléze naopak prohrávali 2:4, ale díky dvěma brankám obránce T.J. Melancona otočili skóre na 5:4. Plzeň si připsala třetí porážku za sebou.
Třinec - Mladá Boleslav 5:2
Oceláři prohrávali po první třetině 1:2. Vítěznou trefu vstřelil sekundu před druhou sirénou devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa, který je v nominaci na mistrovství světa juniorů. Středočeský klub nebodoval ve čtvrtém utkání za sebou.
Olomouc - Kladno 4:1
Hanáci po první třetině prohrávali 0:1, ve druhé třetině však dokázali Dalibor Řezníček a Silvester Kusko během pouhých 28 sekund vstřelit dvě branky ve vlastním oslabení a nasměrovat domácí za výhrou. Olomouc se posunula na 10. místo v tabulce, Kladno je dvanácté.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Olomouc
|31
|14
|1
|2
|14
|69:80
|46
|11
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|12
Kladno
|30
|9
|3
|5
|13
|74:88
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž