ONLINE: Přestřelka na Spartě, Liberec drtí Kladno s Jágrem. Plzeň - Pardubice 1:1

Kladenský Jaromír Jágr před zápasem proti Liberci
Kladenský Jaromír Jágr před zápasem proti LiberciZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Jáchym Kondelík se raduje z branky Miguela Tourignyho
Martin Faško-Rudáš stíhán Jaromírem Jágrem
Connor Bunnaman přijímá gratulace od Jordanna Perreta a Markuse Nenonena
Aleš Stezka inkasuje z hole Connora Bunnamana
Jaromír Jágr fauloval Denise Zemana
Brněnský Jakub Flek slaví vyrovnání proti Hradci Králové
Hokejisté Sparty ve 32. kole extraligy hájí první místo v tabulce proti Vítkovicím, které ve všech třech dosavadních zápasech v sezoně porazili. Pražané vedou pouze o skóre před Třincem, Oceláři dnes bojují na ledě Českých Budějovic. Pardubice hrají v Plzni, Hradec Králové hostí mistrovskou Kometu. Jaromír Jágr je podruhé v řadě sestavě Kladna, které se představí na ledě Liberce. ONLINE přenosy ze všech sedmi utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE přestávka
34Tipsport52,91,95Detail
LIVE přestávka
01Tipsport83,61,54Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,52,63,7Detail
LIVE přestávka
40Tipsport1,02130300Detail
LIVE 2. třetina
11Tipsport2,93,12,6Detail
LIVE přestávka
12Tipsport2,13,63,2Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport1,84,24Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3315411398:8054
2Třinec3215411297:8154
3Pardubice301524996:7253
4Mountfield3214511287:7653
5Plzeň3113351079:6250
6Liberec3115051180:7550
7Brno3015131184:8050
8K. Vary3015121276:7949
9Olomouc3214221474:8448
10Vítkovice3313321582:9547
11Č. Budějovice3112421389:8846
12Kladno319351476:9138
13M. Boleslav3110321662:7938
14Litvínov317222060:9827
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

