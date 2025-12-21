ONLINE: Přestřelka na Spartě, Liberec drtí Kladno s Jágrem. Plzeň - Pardubice 1:1
Hokejisté Sparty ve 32. kole extraligy hájí první místo v tabulce proti Vítkovicím, které ve všech třech dosavadních zápasech v sezoně porazili. Pražané vedou pouze o skóre před Třincem, Oceláři dnes bojují na ledě Českých Budějovic. Pardubice hrají v Plzni, Hradec Králové hostí mistrovskou Kometu. Jaromír Jágr je podruhé v řadě sestavě Kladna, které se představí na ledě Liberce. ONLINE přenosy ze všech sedmi utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|33
|15
|4
|1
|13
|98:80
|54
|2
Třinec
|32
|15
|4
|1
|12
|97:81
|54
|3
Pardubice
|30
|15
|2
|4
|9
|96:72
|53
|4
Mountfield
|32
|14
|5
|1
|12
|87:76
|53
|5
Plzeň
|31
|13
|3
|5
|10
|79:62
|50
|6
Liberec
|31
|15
|0
|5
|11
|80:75
|50
|7
Brno
|30
|15
|1
|3
|11
|84:80
|50
|8
K. Vary
|30
|15
|1
|2
|12
|76:79
|49
|9
Olomouc
|32
|14
|2
|2
|14
|74:84
|48
|10
Vítkovice
|33
|13
|3
|2
|15
|82:95
|47
|11
Č. Budějovice
|31
|12
|4
|2
|13
|89:88
|46
|12
Kladno
|31
|9
|3
|5
|14
|76:91
|38
|13
M. Boleslav
|31
|10
|3
|2
|16
|62:79
|38
|14
Litvínov
|31
|7
|2
|2
|20
|60:98
|27
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž