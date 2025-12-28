VzPOURa Hradce v závěru, vítkovický komplex trvá. Martinec: Šťastné, ale cenné vítězství
V Ostravě stále platí několik hokejových jistot. Vítkovice pravidelně porážejí Liberec i bývalé týmy kouče Václava Varadi, jenže na Mountfield dlouhodobě neumí. Další nezdar s neoblíbeným soupeřem zapsali modrobílí v utkání 35. kola, tentokrát však byli Východočechům víc než vyrovnaným protivníkem. „Opravdu jsme se drželi zuby nehty, ale druhý, třetí a čtvrtý gól tam neměl padnout. Byly tam opravdu hloupé chyby,“ mrzelo asistenta Aleše Krátošku po prohře 3:5.
Mountfield uštědřil Vítkovicím už jedenáctou porážku za sebou a posedmnácté v řadě s nimi bodoval. Poslední vítězství Ridery nad Hradcem Králové v základní hrací době se datuje do semifinálové série play off 2023, ze současného kádru Vítkovic to pamatují jen útočníci Marek Kalus s Vojtěchem Lednickým.
„Mysleli jsme si, že bychom to mohli narušit, nicméně bohužel se to nestalo. Hradec hraje aktivní hokej, furt napadá a je nepříjemný. Přechod má velmi dobrý a to samé platí o defenzivě, kde se těžko prosazujete. Hodně hrají u sebe,“ vyzdvihl Aleš Krátoška přednosti soupeře.
Před slušně zaplněnou Ostravar arénou to ovšem dlouho vypadalo, že by Vítkovičtí mohli hrozivou vzájemnou bilanci utnout. Po dlouhé době nebyli horší než Mountfield. Přestříleli ho, jenže k bodům to opět nevedlo. Příliš si nepomohli v přesilovkách, ve kterých využili jen jednu ze sedmi nabídnutých výhod.
„Sice jsme v nich dali jeden gól, ale myslím si, že je to málo. Těch přesilovek bylo tolik, že pár gólů v nich šlo ještě dát. Hradec je silný tým, my jsme byli blízko, ale bohužel nás srazily individuální chyby,“ pokrčil rameny Krátoška.
Jedinou z mnoha přesilovek Ostravané využili v 52. minutě, kdy srovnali na 2:2 díky Jindřichu Abdulovi. Hosté šli za katr zbytečně, krátce před vhazováním po jejich zakázaném uvolnění totiž měli na ledě šest hráčů do pole.
Vzpoura Poura
Jen dvě minuty po vyrovnání však Hradec udeřil znovu, podruhé v zápase se prosadil Jakub Pour. Povedenou individuální akci zakončil dlouhým forehandovým blafákem. „Nějaké síly jsem ještě sebral a vyšlo to pěkně, takže to bylo fajn,“ usmál se hradecký hrdina.
„Bylo důležité, že nás vítkovické vyrovnání nesrazilo dolů. Pořád jsme měli zvednuté hlavy a věřili jsme, že zápas můžeme dovést do vítězného konce. Rozhodla perfektní individuální akce kluků, ale musíme se vyvarovat oslabení, kterých byla spousta. Šťastné, ale cenné vítězství,“ věděl trenér Tomáš Martinec.
„Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. Od začátku jsme hráli hodně týmově, obětavě a zodpovědně do defenzivy. Drželi jsme se systému, jen škoda závěru první třetiny, kdy jsme dostali gól. Ve druhé jsme se ale znovu vrátili poctivě do systému a vyrovnali jsme,“ pokračoval v hodnocení nejdéle sloužící extraligový kouč.
Za jednadvacátou výhrou v sezoně hnalo Hradecké zhruba 200 fanoušků, kteří do Ostravy přijeli v dresscodech horníků. „Bylo to krásné. I díky nim jsme to dotáhli, takže tohle vítězství je pro ně,“ pokývl Pour.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|34
|19
|2
|4
|9
|108:77
|65
|2
Mountfield
|35
|16
|5
|1
|13
|96:83
|59
|3
K. Vary
|34
|18
|1
|2
|13
|84:83
|58
|4
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|5
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|6
Třinec
|35
|16
|4
|1
|14
|103:88
|57
|7
Vítkovice
|37
|16
|3
|2
|16
|101:104
|56
|8
Liberec
|34
|16
|0
|5
|13
|87:83
|53
|9
Brno
|34
|15
|2
|4
|13
|91:91
|53
|10
Č. Budějovice
|35
|13
|5
|2
|15
|94:95
|51
|11
Olomouc
|36
|14
|3
|2
|17
|82:105
|50
|12
M. Boleslav
|34
|11
|3
|2
|18
|68:90
|41
|13
Kladno
|35
|9
|3
|5
|18
|78:102
|38
|14
Litvínov
|35
|10
|2
|3
|20
|76:106
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž