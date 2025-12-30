Pyrotechnika v kotli Komety úspěch nerozsvítila. O dalším pádu rozhodla parádička
Pokud byste požádali účastníky zápasu v Třinci, aby shromáždili zlaté medaile, které se v lize rozdaly za minulých osm let, sesbírají všechny. Současné rozpoložení Ocelářů a Komety, jediných mistrů od sezony 2016/17, však neodpovídá jejich síle. Aktuálně se trápí, ale zatímco domácí se z marasmu lehce vymanili druhou výhrou v řadě 4:3 v nájezdech, Brno tratilo poosmé z uplynulých dvanácti mačů. „Nesmírně cenný druhý bod,“ věděl asistent trenéra Třince Jiří Raszka.
Je to k nevíře, ale Oceláři sebrali dvě výhry po sobě poprvé od 28. října. Chvíli poté, co doma ladně přestříleli Motor 6:3, natáhli historicky nuznou sérii se sedmi porážkami bez zisku bodu. Pak začali střídat v téměř pravidelném rytmu úspěchy a porážky, projev pořád nevypadal příliš dobře.
Nenechte se zmást. Třebaže bilance novopečeného kouče červenobílých Borise Žabky na pozici hlavního trenéra zůstává stoprocentní, Třinec je z nejhoršího venku jen půlkou brusle. Čeká ho spousta práce, než se z krušného období, které vedlo až k rezignaci respektovaného stratéga Zdeňka Motáka, vymaní. Skalp úřadujících šampionů se ovšem počítá za všech okolností.
„Viděli jsme kvalitní utkání, po nějaké době jsme měli dobrý vstup, šly nám nohy. Padl z toho gól na 1:0, ale soupeř vždy odpověděl. Slušně jsme zvládali oslabení, Kometa má obrovskou kvalitu, vážíme si toho, že jsme ji ubránili. Druhý bod je pro nás cenný,“ hodnotil Raszka.
Bilance Brna mezitím klesá k současným venkovním teplotám, za uplynulých dvanáct duelů je v poměru vítězství a pádů minus čtyři. Což o to, fanoušci Komety se ve Slezsku bavili, ve svém kotli rozvinuli velký transparent s Masarykovým pohárem a pak „silvestrovsky“ zapálili pyrotechniku. Jenže jejich neutuchající podpora se do výkonnosti hostujících borců zas tolik neobtiskla.
„Je to škoda, důležitý každý bod, mohli jsme brát tři, ale máme jeden. Nemyslím si, že by poslední výsledky na nás doléhaly, i když je samozřejmě v hlavě máme, tak je to vždycky. Ale chceme hrát jednodušeji, což si myslím, že se dařilo. Padaly i špinavé góly, v tom jsme na dobré cestě,“ zamyslel se obránce Jan Ščotka.
Narážel zejména na zápis kolegy Michala Gulašiho, který ve třetí třetině srovnal na 3:3 po střele hodně mimo cíl. Jeho nepřesný pokus se odrazil od třineckého Tomáše Kundrátka za Marka Mazance, situace se seběhla tak rychle, že sudí na ledě ani trefu nezaznamenali. Dodatečně musel zasáhnout videorozhodčí. Asistent Komety Jan Švaříček z tribuny na lavičku hlásil: „Jasný gól!“
Pokorný: Kluci odpracovali velmi dobré utkání
„Klobouk dolů. Michal dal gól, jsem za něj rád, dvě střídání poté navíc jeden chytil,“ připomenul Ščotka zásah Gulašiho na brankové čáře, když obvyklé pracoviště opustil gólman Aleš Stezka a Ocelář Ondřej Kovařčík mířil na volnou klec. „Aleš dobře vyjel, ale bohužel se to vypíchlo blbě, Guli výborně zastoupil.“
Nevídaný moment záchrany pomohl Brnu, aby se dostalo do prodloužení, kde ještě mělo několik možností rozhodnout. Třinec se nechal vyloučit před koncem třetí části i v závěru té nadstavbové. Jenže jestli si mohla obě mužstva v něčem projevit soucitné pokývnutí, pak právě při slabém nakládání s početními převahami. Nájezdy už povedenými fintami opanovali Libor Hudáček a hlavně Andrej Nestrašil, který vytáhl kličku legendárního Švéda Petera Forsberga.
Hlavní kouč Komety Kamil Pokorný zůstával pozitivní. „Kluci odpracovali velmi dobré utkání. Ve třetí třetině jsme byli lepší a zaslouženě vyrovnali. Ale samozřejmě ne všechno bylo růžové. Nefungují nám přesilovky, v nich jsme zápas ztratili, měli jsme spoustu šancí. Nájezdy nám letos nejdou, čtvrtá prohra v nich. Ale nejsem zklamanej, jak jsme se prezentovali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|35
|20
|2
|4
|9
|111:79
|68
|2
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|3
Třinec
|36
|16
|5
|1
|14
|107:91
|59
|4
K. Vary
|35
|18
|1
|2
|14
|85:86
|58
|5
Vítkovice
|38
|16
|4
|2
|16
|104:106
|58
|6
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|7
Plzeň
|35
|15
|3
|6
|11
|87:68
|57
|8
Liberec
|35
|16
|1
|5
|13
|89:84
|55
|9
Brno
|35
|15
|2
|5
|13
|94:95
|54
|10
Č. Budějovice
|36
|13
|5
|3
|15
|96:98
|52
|11
Olomouc
|37
|14
|3
|2
|18
|84:108
|50
|12
M. Boleslav
|35
|11
|3
|3
|18
|69:92
|42
|13
Kladno
|36
|10
|3
|5
|18
|81:103
|41
|14
Litvínov
|36
|10
|2
|3
|21
|78:109
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž