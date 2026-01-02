Mazanec ukradl derby pro Třinec: Lepší než Silvestr! Doufáte, že nespadne brambora
Už potřetí v sezoně zamknul branku na sedm západů. Opět v utkání, kdy jeho tým do 60. minuty držel nejhubenější vedení 1:0. Třinecký gólman Marek Mazanec (34) se znovu dostal do parádní fazony, zasloužil se o třetí výhru Ocelářů v řadě. V derby chutnala o to víc. „Musíte jet stejně každý zápas. Doufáte, že prostě nespadne žádná brambora,“ poodkryl brankář recept, jak úspěšně vygumoval Vítkovice (2:0).
Máte za sebou hodně úmornou bitvu. Jaká byla z vašeho pohledu?
„Takticky vyspělá na obou stranách, nikdo nechtěl udělat chybu. Oba mančafty hrály dobře v defenzivě. Nula mě určitě potěší, ale tři body do tabulky jsou nesmírně cenné.“
Rozhodl sváteční střelec Vladimír Dravecký. Překvapil i vás?
„Víme, že to má v sobě, střelecká potence tam je. Jenom se chvíli čekalo, než se vzbudí. Jsme rádi, protože takové góly jsou nesmírně cenné. Když se bojovníci prosadí, vyhraje to často zápas.“
Kdy vám nejvíc zatrnulo?
„Když je to o jeden gól, je vám nejhůř celé utkání. Jde o jednu chybu, my jsme ji naštěstí neudělali. Velký dík kolegům, že blokovali střely, dělali jsme dobrá rozhodnutí v obranném, středním i útočném pásmu. Z toho pak vyjde takový ubojovaný zápas bez obdrženého gólu.“
Jak hokejista prožívá náročný program během svátečních dnů a Silvestra?
„Jsme profíci, takže jsme zkrátili silvestrovské oslavy a soustředili jsme se na hokej.“
U vás to platí obzvlášť. Třetí čisté konto v sezoně a opět v těsném boji. Jak v takových chvílích držíte koncentraci?
„Můžete ji někdy držet, jak chcete, pak jde puk půlmetru od branky, někoho trefí do holeně a spadne vám to tam. Musíte jet stejně každé utkání, držet hlavu v zápase. Doufáte, že prostě nespadne žádná brambora.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou
Rozhodla o výsledku i vaše úspěšná oslabení?
„Oni nám žádnou přesilovku nedarovali a oslabení, která jsme měli, jsme skvěle ubránili. Pracujeme na tom dennodenně a sklízíme ovoce.“
Je to důsledek změn pod novým trenérem Borisem Žabkou?
„Je to upracovanější, malinko důslednější. Přijde mi, že kluci trošku víc poslouchají.“
Po dlouhé době jste natáhli sérii tří vítězství v řadě. Může jít o psychický zlom?
„Určitě to potěší. Každý bod do tabulky je teď šíleně důležitej, protože je naflákaná. Zápasů jsou v tomto měsíců mraky, všechno se bude nakonec počítat.“
Jak jste si užil děkovačku?
„Lidi mě vyhecovali. Jsem rádi, že si to užili. Pro naše fanoušky je derby svátek, podle mě lepší než Silvestr a Vánoce. Jsem rád, a můžu mluvit i za kluky, že jsme jim dopřáli tři body a vítězství.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|36
|20
|2
|5
|9
|113:82
|69
|2
Třinec
|37
|17
|5
|1
|14
|109:91
|62
|3
Mountfield
|36
|17
|5
|1
|13
|99:85
|62
|4
Plzeň
|36
|16
|3
|6
|11
|95:69
|60
|5
K. Vary
|36
|18
|2
|2
|14
|88:88
|60
|6
Vítkovice
|39
|16
|4
|2
|17
|104:108
|58
|7
Sparta
|35
|16
|4
|1
|14
|108:88
|57
|8
Liberec
|36
|16
|1
|5
|14
|92:89
|55
|9
Brno
|36
|15
|2
|5
|14
|96:99
|54
|10
Olomouc
|38
|15
|3
|2
|18
|89:111
|53
|11
Č. Budějovice
|37
|13
|5
|3
|16
|98:102
|52
|12
M. Boleslav
|36
|12
|3
|3
|18
|73:94
|45
|13
Kladno
|37
|11
|3
|5
|18
|85:105
|44
|14
Litvínov
|37
|10
|2
|3
|22
|79:117
|37
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž