Pardubický kotel pokřikoval na Varaďu, Pešán oslavil narozeniny výhrou
Je všeobecně známo, že předčasný rozchod mezi Pardubicemi a Václavem Varaďou měl k idylce daleko. Útočná prohlášení, soudní tahanice... Něčemu podobnému se pokaždé chcete raději vyhnout. Dva roky poté, co s 49letým trenérem majitel hokejového Dynama Petr Dědek rozvázal smlouvu, nad ním poprvé vyhrál. I přesto si však vítkovický lodivod vyslechl své, před zápasem i v průběhu druhé a třetí třetiny jej domácí fanoušci zasypali hanlivými pokřiky.
Při duelu v Pardubicích řešil nebývalé starosti. Už před pátečním derby s Třincem vypadl Václavu Varaďovi útočník Jindřich Abdul, o dva dny později lehl s virózou Chad Yetman. Klíčoví vítkovičtí forvardi na už tak početné marodce doplnili Joa Leahyho, Ralfse Freibergse a Martina Hanzla. Nově absentoval i Petr Hauser.
Pro Ostravany velká komplikace. Především z důvodu, že jejich kádr není zrovna nejširší. Tentokrát si nemohli vypomoct ani Martinem Dočekalem či Janem Bernovským z Maxa ligy, která v neděli pokračovala 38. kolem. První šanci v extralize proto dostal junior Michael Nazad, do přesilovky mimochodem naskočil jeho vrstevník Šimon Fasner.
Sotva vyjely oslabené Vítkovice na led, z pardubického kotle se spustil pokřik „je*at Varaďu“. Stejný popěvek vytáhli fanoušci Dynama ještě dvakrát. I před přezkumem u videa kvůli ofsajdové situaci ze závěru druhé třetiny.
Trenérská výzva a přesné oko videokouče Denise Havla udržely hosty ve hře. Ti se sice hned v úvodní minutě dostali do vedení, krátce před polovinou řádné hrací doby ale poprvé inkasovali. Chvílemi je Východočeši mačkali jako citron, oni naopak srdnatě bránili, skákali do střel a hrozili z brejků. Ve třetí části definitivně rozhodli pardubičtí Martin Kaut, Robert Kousal a Jan Mandát.
Pardubice tak porazily Vítkovice poprvé od 26. listopadu 2024, k tomu navíc bodovaly podesáté za sebou. Pěkný dárek pro trenéra Filipa Pešána, který v den zápasu slavil 48. narozeniny.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|37
|21
|2
|5
|9
|117:83
|72
|2
Třinec
|38
|17
|6
|1
|14
|112:93
|64
|3
Plzeň
|37
|17
|3
|6
|11
|101:71
|63
|4
K. Vary
|37
|19
|2
|2
|14
|91:90
|63
|5
Mountfield
|37
|17
|5
|1
|14
|99:87
|62
|6
Sparta
|36
|16
|4
|2
|14
|112:93
|58
|7
Liberec
|37
|17
|1
|5
|14
|94:89
|58
|8
Vítkovice
|40
|16
|4
|2
|18
|105:112
|58
|9
Č. Budějovice
|38
|14
|5
|3
|16
|100:103
|55
|10
Brno
|37
|15
|2
|5
|15
|98:102
|54
|11
Olomouc
|39
|15
|3
|2
|19
|90:113
|53
|12
Kladno
|38
|11
|4
|5
|18
|90:109
|46
|13
M. Boleslav
|37
|12
|3
|3
|19
|75:100
|45
|14
Litvínov
|38
|10
|2
|4
|22
|81:120
|38
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž