Předplatné

Pardubický kotel pokřikoval na Varaďu, Pešán oslavil narozeniny výhrou

Pardubický kotel pokřikoval na Varaďu, Pešán oslavil narozeniny výhrou 4:1
Pardubický kotel pokřikoval na Varaďu, Pešán oslavil narozeniny výhrou 4:1Zdroj: koláž iSport
Hokejisté Pardubic oslavují gól Martina Kauta proti Vítkovicím
Martin Kaut se raduje z trefy proti Vítkovicím
Hokejisté Pardubic oslavují gól Martina Kauta proti Vítkovicím
Hokejisté Pardubic oslavují gól Martina Kauta proti Vítkovicím
Radost Pardubic byla předčasná, rozhodčí gól neuznal
Radost Pardubic byla předčasná, rozhodčí gól neuznal
Radost Pardubic byla předčasná, rozhodčí gól neuznal
14
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (2)

Je všeobecně známo, že předčasný rozchod mezi Pardubicemi a Václavem Varaďou měl k idylce daleko. Útočná prohlášení, soudní tahanice... Něčemu podobnému se pokaždé chcete raději vyhnout. Dva roky poté, co s 49letým trenérem majitel hokejového Dynama Petr Dědek rozvázal smlouvu, nad ním poprvé vyhrál. I přesto si však vítkovický lodivod vyslechl své, před zápasem i v průběhu druhé a třetí třetiny jej domácí fanoušci zasypali hanlivými pokřiky.

Při duelu v Pardubicích řešil nebývalé starosti. Už před pátečním derby s Třincem vypadl Václavu Varaďovi útočník Jindřich Abdul, o dva dny později lehl s virózou Chad Yetman. Klíčoví vítkovičtí forvardi na už tak početné marodce doplnili Joa Leahyho, Ralfse Freibergse a Martina Hanzla. Nově absentoval i Petr Hauser.

Pro Ostravany velká komplikace. Především z důvodu, že jejich kádr není zrovna nejširší. Tentokrát si nemohli vypomoct ani Martinem Dočekalem či Janem Bernovským z Maxa ligy, která v neděli pokračovala 38. kolem. První šanci v extralize proto dostal junior Michael Nazad, do přesilovky mimochodem naskočil jeho vrstevník Šimon Fasner.

Sotva vyjely oslabené Vítkovice na led, z pardubického kotle se spustil pokřik „je*at Varaďu“. Stejný popěvek vytáhli fanoušci Dynama ještě dvakrát. I před přezkumem u videa kvůli ofsajdové situaci ze závěru druhé třetiny.

Trenérská výzva a přesné oko videokouče Denise Havla udržely hosty ve hře. Ti se sice hned v úvodní minutě dostali do vedení, krátce před polovinou řádné hrací doby ale poprvé inkasovali. Chvílemi je Východočeši mačkali jako citron, oni naopak srdnatě bránili, skákali do střel a hrozili z brejků. Ve třetí části definitivně rozhodli pardubičtí Martin Kaut, Robert Kousal a Jan Mandát.

Pardubice tak porazily Vítkovice poprvé od 26. listopadu 2024, k tomu navíc bodovaly podesáté za sebou. Pěkný dárek pro trenéra Filipa Pešána, který v den zápasu slavil 48. narozeniny.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice3721259117:8372
2Třinec38176114112:9364
3Plzeň37173611101:7163
4K. Vary3719221491:9063
5Mountfield3717511499:8762
6Sparta36164214112:9358
7Liberec3717151494:8958
8Vítkovice40164218105:11258
9Č. Budějovice38145316100:10355
10Brno3715251598:10254
11Olomouc3915321990:11353
12Kladno3811451890:10946
13M. Boleslav3712331975:10045
14Litvínov3810242281:12038
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (2)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů