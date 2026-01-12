Předplatné

Plzeň - Olomouc 3:2. Indiáni jsou druzí. Pomohla chyba a last minute vlastenec

Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci
Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti OlomouciZdroj: ČTK / Miroslav Chaloupka
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu proti Plzni
Plzeňský Adam Měchura překonává olomouckého brankáře Matěje Machovského
Plzeňští hokejisté se radují z gólu proti Olomouci
Olomoučtí hokejisté se radují z gólu proti Plzni
Plzeňský Ondřej Rohlík a olomoucký Lukáš Anděl
Plzeňský brankář Nick Malík inkasuje v utkání proti Olomouci
Plzešký Dominik Simon se chce zmonit puku proti Olomouci
Pavel Bárta
Tipsport extraliga
Už se zdálo, že zápas spěje k prodloužení. Plzeň hrála přesilovku, Petr Zámorský se z rohu snažil před brankou najít volného Dominika Simona. Dálnice k němu byla prázdná, než se do dráhy kotouče vložil Michal Hrádek a usměrnil ho do sítě. Do konce třetí třetiny zbývalo 58 sekund. Last minute vlastenec znamenal vítězství Indiánů 3:2. Popáté v sezoně rozhodli v poslední minutě, po výhře se posunuli na druhé místo tabulky.

Naposledy dokázali Hanáci na západní frontě ze stavu 2:1 pro domácí ještě otočit. Už to vypadalo, že si dají repete, ve třetí části vyrovnal v početní výhodě Karel Plášek. Jenže osud utkání tentokrát zpečetil trest pro Jakuba Orsavu. Dvě minuty před koncem byl zkušený útočník Olomouce vyloučen za faul ve středním pásmu, kterým nic neřešil. Zato nakonec rozhodl o vítězství Plzně, které jí vystřelil Petr Zámorský desátou trefou v sezoně.

„Mám  i tak radost, že jsme rozhodli takhle v poslední minutě. Je to jedna z věcí, které se snažíme trénovat. Bylo asi jedno, kdo dá gól. Zápasy s Olomoucí bývají urputné, přijde mi, že jsou docela silní chlapi. A jakmile vycítí šanci, jsou nepříjemní. My jsme hledali tempo a možná z něj i vypadli. Jak šel zápas, docela jsme reagovali, odehráli dobrá oslabení a v přesilovkách jsme měli šance. Byli jsme na špičkách a za vítězstvím šli trochu víc,“ povídal Dominik Simon, který prodloužil v Plzni o dva roky. Na Adama Měchuru a brankáře Jana Růžičku klub uplatnil roční opci.

„Udělali jsme dvě chyby, což už je příliš, je to kruté. Jedna v disciplíně a druhá systémová. Jedna chyba ještě ano, ale dvě bylo trochu moc. Jsme velmi zklamaní a musíme se takových chyb vyvarovat,“ vracel se ke klíčovému momentu kouč hostů Róbert Petrovický.

„Pracovali jsme celý zápas. Byla to situace, kdy jsme ztratili puk ve středním pásmu, nedisciplinovanost a přišel faul. Každý tým má speciální týmy na dobré úrovni, potrestali nás. Ale mrzí mě to, co té přesilovce předcházelo,“ řekl ještě.

První se trefil se probuzený střelec Měchura, který před brankou usměrnil přihrávku Matyáše Filipa. Pro jejich útok s Lukášem Strnadem to byl devátý zářez z posledních čtyř zápasů. Podruhé poslal Škodovku do vedení Jakub Lev. Domácí však hráli dobře vždycky jen do chvíle, než získali náskok. Potom přenechali volant soupeři.

„Vysvětlení neznám. Oni jsou nepříjemný soupeř, tuhý v soubojích. Nepustí nic, ale nejsou jen bojovníci. Mají šikovné hráče. Nejsme spokojení. V první třetině jsme měli šance a měli dát ještě nějaký gól. Druhá byla z naší strany špatná. V závěru jsme využili přesilovku a získali tři body. Ale se štěstím. Z naší strany to nebylo úplně ideální,“ uznal asistent plzeňského trenéra Jiří Veber.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

