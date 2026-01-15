ZIMÁK: Duda chce Jágra do Pardubic, majitel Vítkovic už začal jednat
Jaromír Jágr se vytratil z hokejového rynku, autoři Zimáku však leccos ví o jeho chystaném programu na další období. A tak se na to podíváme. Indicie jsou takové, že v Kladně to s pokračováním kariéry 53leté legendy příliš nevypadá, padají návrhy, kam by se legenda mohla vrtnout. Radek Duda se s tím nepáře a už mu hledá místo v Dynamu. S jakými spoluhráči v útoku?
Téma, které se Pardubic týká, je i Matěj Stránský, jenž by se po sezoně mohl přesunout na východ Čech z Davosu.
Dojde i na usoužené Vítkovice, kde se Václavu Varaďovi nedaří zkonsolidovat tým natolik, aby se vystříhával velmi utrápených výkonů. Ale je to vůbec reálné s tou záplavou cizinců? Zbyněk Irgl právě proto nadhazuje, že zámořští hráči si obecně všímají hlavně sebe a o tým jako takový jim až tak nejde. Řeč se stočí i ke Spartě a tomu, jak by mohlo vypadat trenérské složení na příští sezonu. A koho vidíme na titul Trenér roku?
