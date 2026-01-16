Předplatné

Liberec - Třinec 5:3. Pardubice přišly v Boleslavi o bodovou sérii, Motor zaskočil Plzeň

Radost libereckých hokejistů po gólu do branky Třince
Radost libereckých hokejistů po gólu do branky TřinceZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Litvínovští hokejisté koušou další prohru
Zklamaní hráči Dynama po prohraném utkání v Mladé Boleslavi
Matěj Toman v akci před plzeňskou brankou
Radost hokejistů Motoru
Pardubičtí hokejisté slaví gól
Ondřej Procházka se raduje s fanoušky Mladé Boleslavi
Radost libereckých hokejistů po gólu do branky Třince
34
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (1)

Hokejisté Pardubic ve 42. kole Tipsport extraligy přerušili třináctizápasovou sérii utkání se ziskem minimálně bodu, na ledě Mladé Boleslavi prohráli 2:4. S nula body v zápase Dynamo skončilo naposledy 30. listopadu. Plzeň nečekaně padla 1:5 v Českých Budějovicích, Liberec ve šlágru porazil Třinec 5:3. Olomouc doma dostala nálož od Karlových Varů, Energii podlehla 1:5.

Mladá Boleslav - Pardubice 4:2

Bruslařský klub slaví proti favoritovi z východních Čech druhou výhru v řadě. Dynamo poprvé po 13 zápasech nebodovalo, naposledy se tak stalo 30. listopadu. O vítězný gól se postaral Filip Pyrochta.

Vítkovice - Litvínov 4:1

Svěřenci Václava Varadi zabrali a zvítězili po sérii pěti porážek. Verva naopak připisuje šestou prohru z posledních osmi utkání a nadále zůstává jasně poslední.

Česé Budějovice - Plzeň 5:1

Motor doma potřetí za sebou vyhrál, dvěma góly se pod výhru nad Indiány podepsal Brant Harris. Plzenští hokejisté poprvé po osmi zápasech opustili led bez bodu.

Liberec - Třinec 5:3

Bílí Tygři si ve šlágru mezi pátým a třetím týmem extraligy udrželi domácí formu z posledních utkání. Na svém ledě vyhráli desátý zápas z jedenácti. Dvěma góly se pod výhru podepsal Tomáš Galvas. Oceláři podruhé vřadě venku nebodovali.

Olomouc - Karlovy Vary 1:5

Na Hané řádil karlovarský Jiří Černoch. Při výhře si připsal gól a tři asistence. Energii se na cizích hřištích daří, vyhrála třetí z posledních čtyř venkovních utkání.

Hradec Králové - Kladno 1:0

Tři body za nejtěsnější možnou výhru slaví na východě Čech. Po přesilovkovém gólu Patrika Miškáře ze druhé třetiny se skóre již neměnilo a hokejisté Mountfieldu po dvou prohrách připisují tři body. Rytíři naopak prohráli po dvou vítězných kolech.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
51Detail
LIVE
42Detail
LIVE
41Detail
LIVE
53Detail
LIVE
10Detail
LIVE
15Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice41214610127:9477
2Plzeň41193712113:8570
3Třinec42196116127:10870
4K. Vary41203315106:10469
5Liberec41192614109:9967
6Mountfield41186116105:9767
7Sparta40174316123:10562
8Brno41173516113:11062
9Vítkovice44174320117:13162
10Č. Budějovice41165317113:11161
11Olomouc43173221100:12459
12Kladno42134520104:11652
13M. Boleslav4114342084:11052
14Litvínov4311342593:14043
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (1)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů