Liberec - Třinec 5:3. Pardubice přišly v Boleslavi o bodovou sérii, Motor zaskočil Plzeň
Hokejisté Pardubic ve 42. kole Tipsport extraligy přerušili třináctizápasovou sérii utkání se ziskem minimálně bodu, na ledě Mladé Boleslavi prohráli 2:4. S nula body v zápase Dynamo skončilo naposledy 30. listopadu. Plzeň nečekaně padla 1:5 v Českých Budějovicích, Liberec ve šlágru porazil Třinec 5:3. Olomouc doma dostala nálož od Karlových Varů, Energii podlehla 1:5.
Mladá Boleslav - Pardubice 4:2
Bruslařský klub slaví proti favoritovi z východních Čech druhou výhru v řadě. Dynamo poprvé po 13 zápasech nebodovalo, naposledy se tak stalo 30. listopadu. O vítězný gól se postaral Filip Pyrochta.
Vítkovice - Litvínov 4:1
Svěřenci Václava Varadi zabrali a zvítězili po sérii pěti porážek. Verva naopak připisuje šestou prohru z posledních osmi utkání a nadále zůstává jasně poslední.
Česé Budějovice - Plzeň 5:1
Motor doma potřetí za sebou vyhrál, dvěma góly se pod výhru nad Indiány podepsal Brant Harris. Plzenští hokejisté poprvé po osmi zápasech opustili led bez bodu.
Liberec - Třinec 5:3
Bílí Tygři si ve šlágru mezi pátým a třetím týmem extraligy udrželi domácí formu z posledních utkání. Na svém ledě vyhráli desátý zápas z jedenácti. Dvěma góly se pod výhru podepsal Tomáš Galvas. Oceláři podruhé vřadě venku nebodovali.
Olomouc - Karlovy Vary 1:5
Na Hané řádil karlovarský Jiří Černoch. Při výhře si připsal gól a tři asistence. Energii se na cizích hřištích daří, vyhrála třetí z posledních čtyř venkovních utkání.
Hradec Králové - Kladno 1:0
Tři body za nejtěsnější možnou výhru slaví na východě Čech. Po přesilovkovém gólu Patrika Miškáře ze druhé třetiny se skóre již neměnilo a hokejisté Mountfieldu po dvou prohrách připisují tři body. Rytíři naopak prohráli po dvou vítězných kolech.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|41
|21
|4
|6
|10
|127:94
|77
|2
Plzeň
|41
|19
|3
|7
|12
|113:85
|70
|3
Třinec
|42
|19
|6
|1
|16
|127:108
|70
|4
K. Vary
|41
|20
|3
|3
|15
|106:104
|69
|5
Liberec
|41
|19
|2
|6
|14
|109:99
|67
|6
Mountfield
|41
|18
|6
|1
|16
|105:97
|67
|7
Sparta
|40
|17
|4
|3
|16
|123:105
|62
|8
Brno
|41
|17
|3
|5
|16
|113:110
|62
|9
Vítkovice
|44
|17
|4
|3
|20
|117:131
|62
|10
Č. Budějovice
|41
|16
|5
|3
|17
|113:111
|61
|11
Olomouc
|43
|17
|3
|2
|21
|100:124
|59
|12
Kladno
|42
|13
|4
|5
|20
|104:116
|52
|13
M. Boleslav
|41
|14
|3
|4
|20
|84:110
|52
|14
Litvínov
|43
|11
|3
|4
|25
|93:140
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž