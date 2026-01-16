Předplatné

ONLINE: Boleslav - Pardubice 1:0. Ve šlágru Liberec hostí Třinec, Motor vs. Plzeň

Martin Skärberg a Robert Kousal v souboji
Martin Skärberg a Robert Kousal v soubojiZdroj: ČTK / Kamaryt Michal
Tomáš Fořt a Miguël Tourigny bojují o puk
Brant Harris slaví s fanoušky Motoru
Závar před brankou Milana Kloučka
Tipsport extraliga
Hokejisté Pardubic v dnešním 42. kole Tipsport extraligy hájí sérii utkání se ziskem minimálně bodu na ledě Mladé Boleslavi. Vedoucí Dynamo neprohrálo v základní hrací době třináctkrát v řadě, naposledy odjelo s prázdnou 30. listopadu z Liberce. Šlágrem programu je souboj pátého Liberce s třetím Třincem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 1. třetina
11Tipsport2,253,52,9Detail
LIVE 1. třetina
10Tipsport2,53,72,6Detail
LIVE 1. třetina
00Tipsport1,844Detail
LIVE
--Tipsport2,054,252,96Detail
LIVE
--Tipsport2,074,282,9Detail
LIVE
--Tipsport2,444,142,45Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Liberec40182614104:9664
6Mountfield40176116104:9764
7Sparta40174316123:10562
8Brno41173516113:11062
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice40155317108:11058
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav4013342080:10849
14Litvínov4211342492:13643
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

