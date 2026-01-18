Sparta udolala Karlovy Vary, uspěly i Pardubice. Kometa slaví čtvrtou výhru v řadě
Hokejisté Sparty vyhráli ve 43. kole extraligy na ledě Karlových Varů 4:3 po nájezdech. Pardubice si poradily s Českými Budějovicemi 5:1. V utkání Vítkovic s Kometou zkolaboval divák, první pomoc proběhla úspěšně, takže se po krátkém přerušení pokračovalo dál. Nakonec se radoval brněnský celek, jenž si připsal čtvrtou výhru v řadě. Redaktoři iSport.cz sledovali dění přímo ze stadionů v komentovaném ONLINE přenosu, kam přinášeli své postřehy.
Zprávy ze dne 18. ledna 2026
Pardubice – České Budějovice: konečný stav 5:1
Na led se slétávají perníky, aspoň s ním si Roman Vráblík vystřelil…
Pardubice – České Budějovice: 59:07, stav 5:1
Roman Červenka už se zase usmívá, po návratu z trestné lavice pěkně našel najíždějícího Miloše Kelemena a stadionem zní: Pátá, právě teď odbila nám… Červenka dnes 0+2, celkově 15+33 v 35 utkáních.
Mladá Boleslav - Třinec: konečný stav 4:3n
Výhru z dramatického duelu bere nakonec Mladá Boleslav.
Pardubice – České Budějovice: 58:20, stav 4:1
Teď výborný blok Tomáše Dvořáka po tvrdé střele Adama Kubíka. To bude chtít hodně ledu. Ale to je přesně ono. Rozhodnutý zápas a přesto si plníte svůj úkol.
Vítkovice - Kometa: konečný stav 2:3p
Přestože Kometa v Ostravě přišla o dvougólové vedení, nakonec si z vítkovického ledu odváží dva body. Rozhodl o nich v prodloužení Hynek Zohorna. Jihomoravané teď spolu se svými fanoušky slaví čtvrtou výhru v řadě, jejich kotel po utkání speciálně vyvolal brankáře Aleše Stezku.
Pardubice – České Budějovice: 56:34, stav 4:1
Romanu Červenkovi se nechce na trestnou lavici, kroutí hlavou. Sudí jej vyloučili poté, co sekl do hokejky Martinu Beránkovi, jehož náčiní nevydrželo a zlomilo se. Zlepší si hosté gólem částečně náladu před cestou domů?
Pardubice – České Budějovice: 56:01, stav 4:1
Američan Hunter Fejes si nevede špatně, jeho úkoly jsou především defenzivní, ale teď ukázal, co dovede. Vystartoval po zdánlivě ztraceném kotouči do hloubi budějovického pásma a díky otravování soupeře docílil toho, že se odehraje buly před Kloučkem. Vyhrané vhazování pro Sedlákovo komando. Důležitý detail.
Plzeň – Hradec Králové: konečný stav 2:3n
Hradec Králové i počtvrté v sezoně porazil Plzeň. V první sérii vytáhli hosté jako žolíka Steva Mosese, který hrál za Mountfield první zápas a v této sezoně dal dosud ve 28 zápasech jen jeden gól. Jeho míchanice Malíka nepřekvapila. Nájezdníci se trápili, až v páté sérii se trefil k tyči Jakub Pour. Ani Michal Teplý po něm neproměnil, druhý bod si odvezli Východočeši.
Plzeň – Hradec Králové: 65:00, stav 2:2
Domácí zariskovali až v závěru prodloužení, kdy Malík ujel z ledu, a dvacet sekund hráli pět na tři. Gól to nepřineslo, i tenhle zápas rozhodnou samostatné nájezdy.
Karlovy Vary - Sparta: konečný stav 3:4n
Devin Shore přidal ke dvěma gólům ze hry dva proměněné nájezdy a rozhodl o velkém obratu Sparty. Z trestné k němu okamžitě zamířil kapitán Filip Chlapík a objal ho.
Plzeň – Hradec Králové: 63:55, stav 2:2
Komplikace pro hosty. Mountfield hrál v prodloužení ve čtyřech. Na trestnou lavici usedl Aleš Jergl. Domácí si vzali oddechový čas. Malík zůstal v brance, hrají dál ve čtyřech.
Pardubice – České Budějovice: 46:27, stav 4:1
Tak tohle se nepovedlo. Tedy z pohledu Motoru. Hosté promrhali dvojnásobnou početní výhodu, ba co víc, z trestné lavice naskakující Lukáš Sedlák prchnul do sóla a nad lapačku překonal Milana Kloučka. Kouč Ladislav Čihák si na střídačce jen odplivl…
Liberec - Litvínov: konečný stav 4:1
Liberec si na domácím ledě jasně poradil s Vervou.
Kladno - Olomouc: konečný stav 2:0
Kladno si doma připsalo důležitou výhru.
Pardubice – České Budějovice: 44:45, stav 3:1
Ideální šance pro Motor snížit na 2:3, protože hosté dostali k dispozici 95 sekund trvající přesilovku pět na tři po Miklišově faulu vysokou holí (2+2).
Pardubice - České Budějovice 5:1
Pardubice porazily tým Českých Budějovic 5:1 a připsaly si doma pátou výhru za sebou, Motor zdolaly potřetí v sezoně. Na vítězství Dynama se podílel třemi body kapitán Lukáš Sedlák: vstřelil dva góly a přidal asistenci. Pardubičtí mají v čele tabulky po dnešku náskok devíti bodů před Plzní a Třincem.
Vítkovice - Kometa Brno 2:3p
Kometa vyhrála ve Vítkovicích 3:2 v prodloužení. O čtvrté výhře mistra v řadě rozhodl v čase 60:55 Hynek Zohorna. Vítkovice prohrály pošesté z posledních sedmi utkání a rozloučily se na delší dobu s domácí halou, do níž se vrátí až po olympijské přestávce. Zápas byl ve 27. minutě na půl hodiny přerušen, neboť v hledišti zasahovali zdravotníci po kolapsu jednoho z fanoušků.
Kladno - Olomouc 2:0
Kladno potvrdilo rostoucí formu, doma porazilo neškodnou Olomouc 2:0, vyhrálo šesté z posledních osmi utkání a poslednímu místu se vzdálilo už o 12 bodů. Čtvrtou vychytanou nulou sezony k tomu přispěl brankář Adam Brízgala, potřeboval na ni 17 zákroků. Jedenáctým Kohoutům se naopak nedaří, prohráli potřetí za sebou a dvanácté Kladno se k nim přiblížilo na čtyři body.
Plzeň - Hradec Králové 2:3n
Hradce zvítězil na ledě Plzně 3:2 po samostatných nájezdech a soupeře těsně zdolal i počtvrté v sezoně. Po první třetině sice domácí drželi dvoubrankový náskok, jenže hosté v prostřední části dokázali srovnat a po bezbrankové třetí části a prodloužení rozhodl jediný úspěšný penaltový exekutor Jakub Pour o druhé výhře Východočechů po sobě. Západočeši naopak utrpěli třetí porážku z posledních čtyř zápasů, z druhého místa ztrácejí na Pardubice devět bodů.
Liberec - Litvínov 4:1
Liberce potvrdil aktuální výbornou formu a porazil doma poslední Litvínov 4:1. Dvěma góly se na tom podílel Jaromír Pérez. Bílí Tygři uspěli proti Vervě poprvé v probíhajícím ročníku a celkově po sedmi nezdarech ve vzájemných duelech v řadě. Liberec bodoval pošesté za sebou, z toho pětkrát vyhrál. Naopak Litvínovu se stále nedaří odlepit ze dna tabulky, vyšel naprázdno potřetí za sebou a počtvrté z posledních pěti zápasů, na třináctou Mladou Boleslav má ztrátu 11 bodů.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|42
|22
|4
|6
|10
|132:95
|80
|2
Plzeň
|42
|19
|3
|8
|12
|115:88
|71
|3
Třinec
|43
|19
|6
|2
|16
|130:112
|71
|4
Liberec
|42
|20
|2
|6
|14
|113:100
|70
|5
K. Vary
|42
|20
|3
|4
|15
|109:108
|70
|6
Mountfield
|42
|18
|7
|1
|16
|108:99
|69
|7
Sparta
|41
|17
|5
|3
|16
|127:108
|64
|8
Brno
|42
|17
|4
|5
|16
|116:112
|64
|9
Vítkovice
|45
|17
|4
|4
|20
|119:134
|63
|10
Č. Budějovice
|42
|16
|5
|3
|18
|114:116
|61
|11
Olomouc
|44
|17
|3
|2
|22
|100:126
|59
|12
Kladno
|43
|14
|4
|5
|20
|106:116
|55
|13
M. Boleslav
|42
|14
|4
|4
|20
|88:113
|54
|14
Litvínov
|44
|11
|3
|4
|26
|94:144
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž