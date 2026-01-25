Dynamu vyrostl problém. Plzeň s Malíkem a Jandačem bude černou můrou do play off
Extraligové Pardubice najdete ve všech sázkových kancelářích s nejnižším kurzem na zisk Masarykova poháru, aspirant s nejvyššími ambicemi se navléká do dresu Dynama. Momentálně určitě. Jenže lídrovi tabulky vyrostl problém jménem Plzeň. Pokud na sebe oba týmy narazí v play off, stát se může cokoli a možné je všechno. Indiáni na východě Čech dokázali, že jsou schopni zdeptat každého, ve 45. kole odvezli z venku dva body po výhře 4:3 v prodloužení, přitom byli velice blízko stoprocentnímu odvozu.
Pokud disponujete brankářem Nickem Malíkem, perfektně sladěnou obranou a pichlavými útočníky do brejků, jste těžko zdolatelný protivník. Ukrutně nepříjemný a nepoddajný. O to víc, pokud z hráčů sálá obětavost, sounáležitost a vzájemná podpora.
Pardubice jsou sbírkou výborných hráčů, Plzeň bezvadnou tlupou univerzálních vojáků, kdy jeden druhého využívá k tomu, aby byl lepším hráčem a všichni dohromady tvořili kompaktní celek. Na dálku vnímáte, jak jsou všichni hráči ztotožnění se svou rolí, jsou ochotní důsledně dodržovat systém obranné hry. Například v přebírání a následním otravování ofenzivních hráčů jsou Západočeši nejlepší v extralize.
Bitva prvního s druhým předpokládala boj ofenzivně talentovaných hokejistů se zavřeným plzeňským bankomatem. Prognózy se naplnily.
To je přesně ono… Vhodí se první buly, obléháváte plzeňské území, hledáte skulinu různými vstupy do ofenzivní zóny a pak při první návštěvě Indiánů inkasujete. Takhle se ve 4. minutě vydal po křídle na výlet Christophe Lalancette, puk odrazil o beton Romana Willa a nehlídaný Daniel Malák si v klídku obstaral první sezonní trefu.
S přibývajícími minutami Nick Malík sbíral utěšeně jeden zákrok za druhým, zatímco Roman Will stydnul. A tím se nechtěně dostával do dosti nekomfortní situace.
Článek pokračuje pod infografikou
Jandačovci přijeli se splněnými domácími úkoly, při přesilovce se kvalitně věnovali horním pozicím u modré, takže nedocházelo k ostrým ranám Petera Čerešňáka a clonám či tečím dvoumetrového Jáchyma Kondelíka. Naopak hosté udeřili z první početní výhody, kdy Teplého pokus dorážel Jan Schleiss.
Zásadní moment přišel ve 27. minutě, kdy se obránce Igor Merežko za seknutí do horní části těla Lukáše Sedláka vyfauloval a odešel do kabin. Na trestné už seděl Adrián Holešinský, takže Dynamo dostalo k dispozici 77 sekund trvající dvojnásobnou přesilovku, k tomu navazující dlouhou hru proti čtyřem. Jenže ani téměř šestiminutová převaha nevedla ke gólům, Malík chytal všechny puky jako maliny a jeho spoluhráči v čele s Jakubem Jeřábkem odvedli skvělou oddanost při blokování.
Právě v takových utkáních se potřebujete spolehnout na přesilovku, když prohráváte a nelepí vám to… Hráčům Dynama však scházel zabijácký instinkt, brzdil je tlak očekávání a nutnost proměnit výhodu. Paradoxně se domácí prosadili až krátce poté, co Schleiss neproměnil šanci na 0:3, na druhé straně z brejku zaparkoval puk do sítě Hunter Fejes.
Tvrdé školení z nakládání s přesilovkami předvedli Indiáni zkraje třetí části, kdy rozhozenou domácí čtyřku zlomil Ville Petman. V tu chvíli pardubická energie spadla do velmi nízkých otáček, šlo vidět, že domácí hráči jsou vývojem opaření a ani trenéři Pešán a spol. přesně nevědí, jaký protijed aplikovat.
Minuty plynuly a vypadalo to na tříbodový výsledek pro hosty. Domácí však zvládli koncovku a znovu se prosadil Roman Červenka, jenž s klikou přes brusli Jakuba Lva snížil v přesilovce 54. minutě na 2:3. Aby při závěrečné divočině a hře bez gólmana se v čase 59:33 prosadil navrátilec Jiří Smejkal – opět s tečí Daniela Maláka.
V nastavení nejprve spálil dobrou šanci Ondřej Rohlík, aby se před Romana Červenku posléze prosadil Michal Teplý a dotáhl akci do dvoubodového konce.
Jandač je trenérským MVP
Pohled Miroslava Horáka
Kdo z extraligových koučů má největší vliv na fungování týmu a produkci na ledě? Jednoznačně Josef Jandač a jeho kolegové. Plzeň svým rozpočtem patří do nejnižších pater soutěže a podívejte, jakou parádu s hráči bývalý trenér národního týmu dělá. V roli majitele nemůžete po trenérovi chtít víc. Řekl bych, že Jandač dokonce daleko překonává očekávání. Z hráčů ždímá maximum, dokáže je pospojovat tak, že všichni vedle sebe velice dobře prosperují. Týmu vtiskl účinný defenzivně laděný systém, přitom nejde o žádný beton a hráči umí uštknout i v přesilovce. Jednotlivé součástky k sobě náramně pasují. Indiáni budou pro nejsilnější týmy v play off obrovským strašákem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|45
|24
|4
|7
|10
|145:102
|87
|2
Liberec
|44
|22
|2
|6
|14
|119:100
|76
|3
Plzeň
|44
|19
|5
|8
|12
|121:92
|75
|4
Třinec
|45
|20
|6
|3
|16
|133:115
|75
|5
K. Vary
|44
|21
|4
|4
|15
|116:110
|75
|6
Mountfield
|45
|18
|8
|2
|17
|115:107
|72
|7
Brno
|45
|18
|4
|5
|18
|121:126
|67
|8
Sparta
|42
|17
|5
|4
|16
|128:110
|65
|9
Vítkovice
|46
|17
|4
|5
|20
|120:136
|64
|10
Č. Budějovice
|44
|16
|5
|4
|19
|117:121
|62
|11
Olomouc
|46
|18
|3
|2
|23
|107:132
|62
|12
Kladno
|45
|14
|5
|5
|21
|109:120
|57
|13
M. Boleslav
|44
|14
|5
|4
|21
|90:118
|56
|14
Litvínov
|45
|11
|3
|4
|27
|97:149
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž