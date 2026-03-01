Předplatné

ONLINE: Comeback Dynama, Kladno srazilo mistra. Pád Sparty v Hradci, Třinec vede

Gólová radost hradeckého Stevea Mosese
Gólová radost hradeckého Stevea MoseseZdroj: ČTK / Taneček David
Radost hokejistů Hradce Králové po brance do sítě Sparty
Kevin Klíma slaví gól do sítě Sparty
Hokejisté Kladna v duelu proti Kometě Brno v 50 kole Tipsport extraligy
Radost hokejistů Českých Budějovic po brance do sítě Mladé Boleslavi
Lukáš Sedlák se v duelu proti Varům popral s Adamem Lukošikem
Liberecký gólman Petr Kváča kryje střelu v utkání s Olomoucí
Radost Michala Řepíka a Romana Horáka po brance do sítě Moutfieldu HK
33
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (17)

Základní část hokejové Tipsport extraligy vrcholí. Do konce zbývají jen tři kola, dnes se hraje kompletní padesáté. A v tabulce je to hodně vyrovnané v boji o elitní čtyřku, která znamená přímý postup do čtvrtfinále, i v bitvě o dvanácté místo a účast v play off. Pátá Sparta hraje na ledě čtvrtého Hradce, třetí Liberec hostí dvanáctou Olomouc. Důležitý je i střet Kladna s Kometou nebo duel Českých Budějovic proti Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy >>>

Kladno - Kometa 4:2 

Hokejisté Kladna se přiblížili účasti v předkole play off, když doma porazili mistrovskou Kometu 4:2. Domácí otočili skóre třemi góly ve třetí třetině. Brno porazili už potřetí v sezoně a navázali na páteční výhru z Karlových Varů.

Pardubice - Karlovy Vary 4:3p. 

Pardubické Dynamo vyhrálo nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení. Hráči Energie vstřelili tři branky hned v první třetině, jenže Pardubičtí dotahovali a osm vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnali zásluhou Jáchyma Kondelíka. V prodloužení pak rozhodl obránce Miguël Tourigny, jehož přihrávku si srazil do branky Matteo Kočí.

Liberec - Olomouc 6:3

Podrobnosti připravujeme...

Hradec Králové - Sparta 6:3 

Hradce Králové porazil Spartu 6:3, zvítězil popáté v řadě a udrželi se na čtvrtém místě tabulky značícím po skončení základní části přímý postup do čtvrtfinále. Pražané jsou sedmí a dvě kola před koncem ztrácí na svého dnešního soupeře, stejně jako na druhou Plzeň a třetí Liberec, pět bodů. Dvěma góly a asistencí se pod výhru Mountfieldu podepsal útočník Kevin Klíma.

Plzeň - Litvínov 3:2

Podrobnosti připravujeme...

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
42Detail
LIVE
63Detail
LIVE Po prodl.
43Detail
LIVE 3. třetina
30Detail
LIVE
63Detail
LIVE
32Detail
LIVE 3. třetina
21Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice50266711161:11297
2Plzeň50235814135:10287
3Liberec50243914141:11787
4Mountfield50238217138:11587
5K. Vary50226517133:12783
6Sparta50226418154:13082
7Třinec49226318140:12681
8Brno50195521134:14272
9Kladno50175622123:13067
10Č. Budějovice49175621134:14267
11Vítkovice49175522127:15066
12Olomouc50183326117:15163
13M. Boleslav49156523101:13262
14Litvínov50113432105:16743
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (17)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů