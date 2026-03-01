ONLINE: Comeback Dynama, Kladno srazilo mistra. Pád Sparty v Hradci, Třinec vede
Základní část hokejové Tipsport extraligy vrcholí. Do konce zbývají jen tři kola, dnes se hraje kompletní padesáté. A v tabulce je to hodně vyrovnané v boji o elitní čtyřku, která znamená přímý postup do čtvrtfinále, i v bitvě o dvanácté místo a účast v play off. Pátá Sparta hraje na ledě čtvrtého Hradce, třetí Liberec hostí dvanáctou Olomouc. Důležitý je i střet Kladna s Kometou nebo duel Českých Budějovic proti Mladé Boleslavi. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu. Pavouk play off extraligy >>>
Kladno - Kometa 4:2
Hokejisté Kladna se přiblížili účasti v předkole play off, když doma porazili mistrovskou Kometu 4:2. Domácí otočili skóre třemi góly ve třetí třetině. Brno porazili už potřetí v sezoně a navázali na páteční výhru z Karlových Varů.
Pardubice - Karlovy Vary 4:3p.
Pardubické Dynamo vyhrálo nad Karlovými Vary 4:3 v prodloužení. Hráči Energie vstřelili tři branky hned v první třetině, jenže Pardubičtí dotahovali a osm vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnali zásluhou Jáchyma Kondelíka. V prodloužení pak rozhodl obránce Miguël Tourigny, jehož přihrávku si srazil do branky Matteo Kočí.
Liberec - Olomouc 6:3
Podrobnosti připravujeme...
Hradec Králové - Sparta 6:3
Hradce Králové porazil Spartu 6:3, zvítězil popáté v řadě a udrželi se na čtvrtém místě tabulky značícím po skončení základní části přímý postup do čtvrtfinále. Pražané jsou sedmí a dvě kola před koncem ztrácí na svého dnešního soupeře, stejně jako na druhou Plzeň a třetí Liberec, pět bodů. Dvěma góly a asistencí se pod výhru Mountfieldu podepsal útočník Kevin Klíma.
Plzeň - Litvínov 3:2
Podrobnosti připravujeme...
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|50
|26
|6
|7
|11
|161:112
|97
|2
Plzeň
|50
|23
|5
|8
|14
|135:102
|87
|3
Liberec
|50
|24
|3
|9
|14
|141:117
|87
|4
Mountfield
|50
|23
|8
|2
|17
|138:115
|87
|5
K. Vary
|50
|22
|6
|5
|17
|133:127
|83
|6
Sparta
|50
|22
|6
|4
|18
|154:130
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|50
|19
|5
|5
|21
|134:142
|72
|9
Kladno
|50
|17
|5
|6
|22
|123:130
|67
|10
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|11
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|12
Olomouc
|50
|18
|3
|3
|26
|117:151
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|50
|11
|3
|4
|32
|105:167
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž