Pavouk play off extraligy 2025/26: Dynamo vyhrálo základní část, mistr půjde do předkola

Tipsport extraliga
Hokejová extraliga po olympijských hrách řadí vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývá už jen pár kol a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má jistotu baráže, protože by mu k záchraně nepomohlo ani několik výher v řadě, na dalších pozicích zuří tuhý boj. Triumf v základní části si už ve 49. kole zajistily Pardubice. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.

Týmy se po olympijské přestávce znovu daly do akce. Ve 49. kole stvrdily Pardubice prvenství v základní části a s jistotou se tak po dvou letech dočkají zisku Poháru Jaroslava Pouzara. Za nimi běží dramatický souboj o elitní čtyřku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off.

Boj o elitní čtyřku

  • Pod prvními Pardubicemi svádí boj o čtvrtfinále play off celkem šest týmů.
  • Svými výkony překvapují celky, od kterých to před sezonou málokdo očekával, a to západočeské mančafty z Plzně a Karlových Varů. Ty do poslední chvíle budou svádět přetahovanou společně s Libercem, Třincem, Hradcem Králové či pražskou Spartou.

Boj o předkolo

  • Kromě Litvínova, jenž se s jistotou bude v dubnu ucházet o extraligovou příslušnost s vítězem Maxa ligy, se bude o postup do předkola vyřazovacích bojů zápolit až do poslední chvíle.
  • Mistrovská Kometa si s jistotou zahraje předkolo.
  • Ve spodku tabulky se na posledním přestupovém místě potácejí Olomouc, Mladá Boleslav a Kladno. Právě Rytíři můžou poprvé od sezony 2012/13 postoupit do extraligového play off.
  • Jistotu bojů o všechno ale nemají Vítkovice ani České Budějovice. Rozdíl mezi 8. a 12. místem nečiní ani deset bodů.
  • Týmu, který se po základní části umístí na 13. místě, skončí sezona.

Program play off Tipsport extraligy 2025/26

Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)

Formát play off Tipsport extraligy 2025/26

  • Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
  • První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
  • Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
  • Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
  • Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.

Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?

O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.

Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice49265711157:10995
2Plzeň49225814132:10084
3Liberec49233914135:11484
4Mountfield49228217132:11284
5Sparta49226417151:12482
6K. Vary49226417130:12382
7Třinec49226318140:12681
8Brno49195520132:13872
9Č. Budějovice49175621134:14267
10Vítkovice49175522127:15066
11Kladno49165622119:12864
12Olomouc49183325114:14563
13M. Boleslav49156523101:13262
14Litvínov49113431103:16443
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

