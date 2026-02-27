Pavouk play off extraligy 2025/26: Dynamo vyhrálo základní část, mistr půjde do předkola
Hokejová extraliga po olympijských hrách řadí vyšší rychlostní stupeň. Do konce základní části zbývá už jen pár kol a situace v tabulce graduje. Zatímco Litvínov už má jistotu baráže, protože by mu k záchraně nepomohlo ani několik výher v řadě, na dalších pozicích zuří tuhý boj. Triumf v základní části si už ve 49. kole zajistily Pardubice. O přímý postup do čtvrtfinále usiluje hned několik celků, které chtějí promluvit do bitev o titul. Kompletní informace o play off včetně aktuální tabulky naleznete v článku.
Týmy se po olympijské přestávce znovu daly do akce. Ve 49. kole stvrdily Pardubice prvenství v základní části a s jistotou se tak po dvou letech dočkají zisku Poháru Jaroslava Pouzara. Za nimi běží dramatický souboj o elitní čtyřku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále play off.
Boj o elitní čtyřku
- Pod prvními Pardubicemi svádí boj o čtvrtfinále play off celkem šest týmů.
- Svými výkony překvapují celky, od kterých to před sezonou málokdo očekával, a to západočeské mančafty z Plzně a Karlových Varů. Ty do poslední chvíle budou svádět přetahovanou společně s Libercem, Třincem, Hradcem Králové či pražskou Spartou.
Boj o předkolo
- Kromě Litvínova, jenž se s jistotou bude v dubnu ucházet o extraligovou příslušnost s vítězem Maxa ligy, se bude o postup do předkola vyřazovacích bojů zápolit až do poslední chvíle.
- Mistrovská Kometa si s jistotou zahraje předkolo.
- Ve spodku tabulky se na posledním přestupovém místě potácejí Olomouc, Mladá Boleslav a Kladno. Právě Rytíři můžou poprvé od sezony 2012/13 postoupit do extraligového play off.
- Jistotu bojů o všechno ale nemají Vítkovice ani České Budějovice. Rozdíl mezi 8. a 12. místem nečiní ani deset bodů.
- Týmu, který se po základní části umístí na 13. místě, skončí sezona.
Program play off Tipsport extraligy 2025/26
Týmy 5 - 12 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 6 - 11 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 7 - 10 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 8 - 9 (Předkolo play off)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
Týmy 1 - 8A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 2 - 7A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 3 - 6A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Týmy 4 - 5A (Čtvrtfinále)
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 1
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Semifinále 2
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Finále
1. zápas:
2. zápas:
3. zápas:
4. zápas:
Formát play off Tipsport extraligy 2025/26
- Do vyřazovacích bojů postupuje dvanáct nejlepších týmů po skončení základní části.
- První čtyři celky míří rovnou do čtvrtfinále.
- Celky na 5. - 12. pozici čeká předkolo play off - osmifinále.
- Týmy se utkají křížovým pravidlem: 5. vs. 12., 6. vs. 11., 7. vs. 10. a 8. vs. 9.
- Ve čtvrtfinále na sebe narazí nejlépe nasazené mužstvo s tím nejhůře umístěným.
Kde sledovat play off Tipsport extraligy 2025/26?
O vysílání zápasů nejvyšší tuzemské soutěže se dělí stanice ČT sport a Oneplay, kde můžete zhlédnout kompletní extraligový program. Další možností je využít streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je registrace a kladný zůstatek na kontě.
Aktuální tabulka Tipsport extraligy 2025/26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|49
|26
|5
|7
|11
|157:109
|95
|2
Plzeň
|49
|22
|5
|8
|14
|132:100
|84
|3
Liberec
|49
|23
|3
|9
|14
|135:114
|84
|4
Mountfield
|49
|22
|8
|2
|17
|132:112
|84
|5
Sparta
|49
|22
|6
|4
|17
|151:124
|82
|6
K. Vary
|49
|22
|6
|4
|17
|130:123
|82
|7
Třinec
|49
|22
|6
|3
|18
|140:126
|81
|8
Brno
|49
|19
|5
|5
|20
|132:138
|72
|9
Č. Budějovice
|49
|17
|5
|6
|21
|134:142
|67
|10
Vítkovice
|49
|17
|5
|5
|22
|127:150
|66
|11
Kladno
|49
|16
|5
|6
|22
|119:128
|64
|12
Olomouc
|49
|18
|3
|3
|25
|114:145
|63
|13
M. Boleslav
|49
|15
|6
|5
|23
|101:132
|62
|14
Litvínov
|49
|11
|3
|4
|31
|103:164
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž