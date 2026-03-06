Kváča o progresu Liberce: Když máte před sebou takový tým... Máme hodné i zlé policajty
Pod Ještědem je teď fajn, hokejový Liberec kvete. Což neznamená, že perfektní nálada zůstane i po play off, protože Bílí Tygři cítí zajímavou šanci pobourat ambice gigantů a ze snů může zůstat jen nenaplněná představa. Hlad však je, Severočeši mají výborně našlápnuto. „Můžeme se opřít jeden o druhého,“ těší Petra Kváču, majitele šesti sezonních čistých kont.
Kolo před koncem základní fáze si zajistili přinejhorším třetí příčku, což loni v září čekal málokdo. Z druhé strany se není čemu divit. Bílí Tygři rostou po nástupu sportovního ředitele Michala Birnera, jenž se trefil s důvěrou v kouče Jiřího Kudrnu, letitého asistenta Filipa Pešána či Patrika Augusty. „Držíme věci, které nám on a celý realizační štáb nastavili na začátku. Dodržují se. Když vidí, že třeba trochu ujíždíme, vrátí nás zpátky. To je na trenérovi nejdůležitější,“ tvrdí 28letý gólman.
Liberec bral body z posledních patnácti zápasů, jde z vás síla. Je z vás strašák play off?
„Nevím, my hlavně chceme vylepšovat detaily ve hře, na nichž pracujeme od začátku sezony. Je nám jedno, jaký soupeř proti nám stojí, od naší hry se chceme odrážet. Víme, že si dokážeme na ledě navzájem pomáhat, opřít se jeden o druhého. Ukázali jsme to naposledy proti Hradci a takhle se chceme prezentovat i dál. Předpovědi jdou mimo nás, soustředíme se na sebe.“
Ale asi se shodneme, že je klíčové zvlášť nyní mít postavenou hru na pevném základu a procházet ligou bez výkyvů, čehož důkazem je právě série 15 obodovaných duelů po sobě. Naposledy jste odjeli s nulou zkraje ledna z Olomouce.
„Přesně tak. S konzistencí nejdál dojdeš. Věřím, že nebudeme vypadávat z našeho systému a dál budeme hrát soudržně. Jasně, nějaké výkyvy najdete, každý soupeř je kvalitní. Někdy můžeme tahat za kratší konec, ale pokaždé to chceme překlopit na naši stranu.“
Důležité je vědomí, že vás vstřebaný systém při slabší chvíli nějakou dobu podrží?
„Jednoznačně. Na tom jedeme, sázíme na týmovou hru. Tohle vás nabije v rozhodujících chvílích. Pak vás ten krok navíc nestojí extra síly, protože máte v zádech dalších dvaadvacet chlapů, kteří vás podpoří. Sdílené emoce jsou pak o to větší a silnější.“
Vy osobně půjdete s čistou hlavou do play off anebo si malujete celou cestu až na konec?
„Nejlepší je nic neplánovat. Týmy se na vás připraví, budou mít detailní rozbory, ale až se začne lámat chleba, podrží vás věci, na kterých máte postavenou svoji hru dlouhodobě. Ať už jste v bráně, v obraně nebo v útoku. Je to klišé, ale nejlepší je jít minutu po minutě a nic dalšího neřešit.“
U nás jde hlavně o to udržet systém
Pamatujete takhle poklidnou sezonu v libereckém dresu?
„Možná v mé první sezoně tady, kdy jsme šli taky rovnou do čtvrtfinále. Trošku mi to ale splývá. Každou sezonu prožíváte období, kdy jste v pohodě, a kdy se hledáte. Upřímně, moc si to nepamatuju, já jsem teď nabitý z aktuálních dojmů.“
Chápu, že pro vás z pozice hráče není komfortní hodnotit práci trenéra Kudrny, nicméně napoprvé si vede hodně dobře.
„Hlavně držíme věci, které nám on a celý realizační štáb nastavili na začátku. Dodržují se. Když vidí, že třeba trochu ujíždíme, tak nás vrátí zpátky. To je na trenérovi nejdůležitější. Speciálně v našem týmu to není o tom vymyslet na soupeře nějakou nevšední věc, víc jde o to udržet nás v systému, aby pak každý z nás tomu dal něco navíc, od toho se můžeme odrážet dál.“
Říkává se, že asistent je hodný policajt a hlavní kouč ten zlý. Vnímáte u Jiřího Kudrny proměnu v přísnějšího kouče?
„Tohle je pro gólmana složitější hodnotit, my fungujeme trochu jinak v celé té skupině. Myslím, že v našem trenérském štábu umí být každý hodným i zlým policajtem. Dobře se to doplňuje a trenérská práce se odráží do naší. Prostě je to super.“
Sám se cítíte dobře?
„Tak pokud máte před sebou takovýhle tým… Je jednodušší se dostat do své zóny, kdy víte, že děláte pro tým maximum. I proto, že to samé dělají ostatní kolem vás. To vás i nabíjí.“
Jak se vám z brankoviště dívá na obránce Tomáše Galvase a jeho originální kousky?
„Mladý, hodně útočný a velmi perspektivní hráč. Je fantastické, co dovede na modré, jak tam protihráče roztancuje a následně z toho vyjede. Takové hráče potřebujete. Líbí se mi na něm, že nás doplňuje kreativitou, další kluci zase něčím jiným. Je to super hráč a jsem rád, že ho tady máme.“
Tři body znamenají, že plníte úkol
S Hradcem jste zaznamenal už šesté čisté konto v ročníku, pomáhá vám ještě každý takový zápas zvedat sebedůvěru?
„Naše sebevědomí zvednou hlavně tři získané body. Klidně, i kdybychom vyhráli 10:9. Samozřejmě nechcete tolik gólů dostat, ale tři body znamenají, že plníte úkoly po celých šedesát minut. Nula je pak jen třešničkou na dortu a výsledkem celého týmu, jak šlapal v zápase. Proti Hradci mě osobně těšila předvedená hra od prvního po posledního chlapa.“
V Liberci platí, že lidi chodí rádi na hokej, v téhle sezoně však možná ještě víc než dřív…
„Bez fanoušků by to nešlo. Jsou fantastičtí po celou základní část. Přišlo mi, že jich chodilo víc než minulý rok. Možná je to jenom můj pocit, nevím. Ale ukazuje se, že když odvádíme správnou práci, čerpáme sílu od fanoušků, kteří nás ženou dál a dál. I tohle nabíjí, díky moc za jejich podporu.“
Co čekat od pátečního utkání v Budějovicích, když máte své jisté?
„Připravíme se úplně stejně jako na každý jiný zápas. Jedno, zda hrajete první nebo dvaapadesáté kolo. A jedno, proti komu. Chceme neustále zlepšovat naše týmové pojetí, což se daří a já si toho moc cením. Dokážeme vyšperkovávat systém, nemáme výkyvy.“
Přijde play off, půjde o všechno. Těší se brankář?
„Obrovským způsobem. K play off každý z nás směřuje, je to něco jiného, je to vyhrocené, hrají se back to back zápasy. Všichni dělají maximum, aby vyhráli každý duel. Play off je odměna za základní část a uvidíme, co přijde. Těším se o to víc, když vidím, jaký máme tým a co bychom mohli dokázat.“
Dvě utkání ve dvou dnech v play off jsou docela téma, protože normálně se nehrají. Pro brankáře může jít o hodně těžký úkol, hrál byste radši obden jako v NHL a měl den pauzu na odpočinek?
„Výhodou je, že člověk zůstane v rytmu. Pokud se vám něco nepovede, druhý den to můžete hned napravit. Což je pozitivní, nemusíte se v tom babrat. A platí to i opačně, povede se vám zápas a můžete na něj hned druhý den navázat. Beru to jako výhodu, je to super, má to svoje kouzlo. Ve fotbale jsou rozestupy mezi zápasy delší.“
Brankáři v extralize
úspěšnost zákroků
- 93,06 % - Nick Malík (Plzeň)
- 92,61 % - Petr Kváča (Liberec)
- 92,51 % - Adam Brízgala (Kladno)
- 92,47 % - Marek Mazanec (Třinec)
- 92,32 % - Dominik Frodl (Karlovy Vary)
gólů/zápas
- 1,64 - Nick Malík (Plzeň)
- 1,98 - Stanislav Škorvánek (Mountfield HK)
- 1,99 - Roman Will (Pardubice)
- 2,02 - Petr Kváča (Liberec)
- 2,08 - Marek Mazanec (Třinec)
čistá konta
- 9 - Stanislav Škorvánek (Mountfield HK)
- 6 - Nick Malík (Plzeň)
- 6 - Petr Kváča (Liberec)
- 5 - Dominik Frodl (Karlovy Vary)
- 4 - Dominik Furch (Mladá Boleslav)
- 4 - Adam Brízgala (Kladno)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|51
|26
|6
|7
|12
|163:116
|97
|2
Plzeň
|51
|24
|5
|8
|14
|137:102
|90
|3
Liberec
|51
|25
|3
|9
|14
|145:117
|90
|4
Mountfield
|51
|23
|8
|2
|18
|138:119
|87
|5
Třinec
|51
|23
|7
|3
|18
|147:129
|86
|6
Sparta
|51
|23
|6
|4
|18
|160:133
|85
|7
K. Vary
|51
|22
|7
|5
|17
|136:129
|85
|8
Brno
|51
|19
|5
|6
|21
|136:145
|73
|9
Č. Budějovice
|51
|18
|5
|6
|22
|139:145
|70
|10
Vítkovice
|51
|18
|5
|6
|22
|133:155
|70
|11
Kladno
|51
|17
|5
|6
|23
|126:136
|67
|12
Olomouc
|51
|19
|3
|3
|26
|120:153
|66
|13
M. Boleslav
|51
|15
|6
|5
|25
|101:137
|62
|14
Litvínov
|51
|11
|3
|4
|33
|106:171
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž