Já v šestnácti? Hrál jsem druhou ligu-Východ, usmál se Ščotka. Mladíky Komety chválil
V této sezoně není za bombarďáka Libor Zábranský, jeho kumpán z obrany Komety. Vítězný gól však v prvním předkole patřil Janu Ščotkovi (29), poctivci v dresu mistra. „První krok do play off je strašně důležitý,“ zdůraznil mistr světa z Prahy po svalení Motoru 2:1.
Těsně před play off jste v sestavě chyběl. Co vám bylo?
„Byl jsem nemocný. Už v pátek s Olomoucí to ale bylo lepší. Tušil jsem a doufal, že to v play off půjde.“
Jak jste viděl váš gól?
„Kluci měli super přesilovku, hráči z Motoru byli po ní zavaření. Je důležité udržet se na puku. Když se hráč vrací z trestné lavice, vždycky je na ledě trošku chaos a dá se toho využít. Doufal jsem, že se mi otevře nějaký prostor. Koláč (Andrej Kollár) mě perfektně našel a já jsem to se štěstím trefil.“
Co jste si pak dlouho říkali ve slavícím hloučku? Něco mimořádného?
„Ne, jenom blbosti. (úsměv) Něco jsem povídal. Nebudu říkat, co. Kluci byli z toho střídání taky unavení. Motor má kvalitní mužstvo, série bude vyrovnaná. Je to tahanice o jednu branku.“
Je náhoda, že dali všechny tři branky v zápase zadáci?
„Možná to bylo tím, že šlo o první zápas play off a každý si hlídá ty největší hvězdy soupeře. U nás jsou to Flíček (Jakub Flek), Pospec (Kristián Pospíšil) nebo Zohornové. Možná proto se otevřel prostor pro beky. Libor (Zábranský) má nadstandardní střelu, trénuje to a teď mu to tam padá. Jsem za něj rád. Je to pro nás velký přínos. Byl to první zápas a člověk do toho chce vstoupit pravou nohou. Jsme rádi, že nám fanoušci pomohli. Udělali výbornou atmosféru, za což jim děkujeme. Když budeme dělat naši práci dobře, věřím, že jich přijde ještě víc a dají nám svou energii.“
V sestavě máte dva šestnáctileté kluky – Tomáše Seliče a Michala Hartla. Co jste vy hrál v jejich věku?
„To jsem ještě mydlil na Vsetíně druhou ligu-Východ. (úsměv) Za chlapy jsem měl nějaké dva tři zápasy. Klobouk dolů před nimi, popasovali se s tím skvěle. Tlak v play off, a kór doma, je velký. Kluci snad budou mít krásné kariéry.“