Třinci chybí opory, spřádá plán. Mazanec: Nezáleží, jestli se mi v Hradci narodil křeček
Před odjezdem do Hradce Oceláři ve středu naposledy trénovali ve své Werk areně. Hned tři velké třinecké tváře ovšem nebyly k vidění. Kouč Boris Žabka vynechal nácvik z rodinných důvodů, kvůli nemoci chyběl bek Marian Adámek. Nejistá je situace Marka Daňa, který předčasně opustil druhý duel s Olomoucí a od té doby schází. Třinec věří, že přes dvě možné absence na východě Čech urve vítězství. „Bude to fofr,“ shodovali se aktéři v čele s gólmanem Markem Mazancem. Program play off extraligy>>>
Vyrovnat se s rychlostí soupeře. To je jeden z hlavních cílů Slezanů před pracovním výjezdem pod Bílou věž. Hradecká schopnost udeřit z protiútoků budí respekt. A snadno se nebude překonávat ani obrana s brankářem Stanislavem Škorvánkem, který Mountfieldu v základní části vychytal devět čistých kont.
„Je jedním z hlavních faktorů, proč byl Hradec tak vysoko a úspěšný. Chystáme se i na něj, chceme mu chytání udělat těžké. Budeme muset chodit před něj, být silní, aby střely neviděl čistě. Spoustu toho pochytá, včetně vyložených šancí,“ rozebíral přítomný asistent Ocelářů Jiří Raszka, který v tomto směru vítá pomoc trenéra brankářů Jaroslava Kameše.
Série vůbec může být soubojem maskovaných mužů. Do životní fazony se v aktuálním ročníku totiž rozchytal i Marek Mazanec. Proti Olomouci pustil ve třech zápasech jen tři branky, ale už v dlouhodobé fázi ročníku na něj bylo spolehnutí. Taky proto dostal porci o 39 zápasech. Vyšší zažil jen v Hradci, když se Východočechům upsal pro sezonu 2019/20 po konci v zámoří. V klubu pak strávil ještě jeden ročník, ve městě se mu narodil syn.
„Není to nic zvláštního, soupeř jako každý jiný. Jestli se mi v Hradci narodil křeček, nebo syn, na to nemůže člověk brát ohled,“ bavil gólman s 31 starty v NHL. „Nic výraznějšího jsem letos neměnil, ale dostal jsem víc důvěry, trefovalo mě víc puků. Kluci mi v sezoně pomohli. Větší porce zápasů, jsem v herním rytmu. Ve dnech volna si musí odpočinout hlava, ale tělo je v pohodě, mám natrénováno,“ rozebíral Mazanec svůj osobní progres.
Pochválil i východočeské město a jeho strážce v kleci Škorvánka. „Hezké náměstí! Jinak on je šikovný gólman, není náhoda, že má devět čistých kont. Musíme přidat v zakončení, tlačil se do branky.“
Na individuality vede Třinec
Příliš hradeckých vzpomínek Mazanec neobnoví už proto, že pamatuje jen tři bývalé spoluhráče a současného asistenta Petra Koukala. Zbytek mančaftu prošel zásadní proměnou. A herně prospívá, když se znovu dokázal kvalifikovat rovnou do čtvrtfinále.
„Nepříjemný soupeř. Hrají útočný hokej, jsou rychlí. Mají systém založený na protiútocích, bruslení a napadání. Hodně vyrovnaný tým, kde jsou všechny lajny nebezpečné. Ale my máme taky čtyři výborné formace,“ analyzoval Ondřej Kovařčík, v předkole s Kohouty dvakrát hrdina prodloužení.
Z hlediska individualit by měl Třinec přece jen mít navrch. A týká se to zejména elitní Kovařčíkovy letky, v níž operuje s bratrem Michalem a kolegou Andrejem Nestrašilem. Spojení platilo už při posledním titulu Ocelářů pod velením Václava Varadi na jaře 2022, tehdy ovšem nebyla na zmíněné borce upřená taková pozornost a zodpovědnost.
„Asi už se vidíme i poslepu. Hodně spolu komunikujeme, díváme se na videa, jak náš výkon vypadal, co se dá zlepšit. Řešíme to, což nám pomáhá. Bavíme se spolu hodně i mimo led. Chemie mezi námi je, návaznost taky,“ prozradil starší z bratrské dvojice.