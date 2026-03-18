250! Červenka gólem proti Kometě trefil vstup do Klubu střelců deníku Sport
Klub hokejových střelců deníku Sport vítá svého 74. člena. Do prestižní společnosti kanonýrů se dostal Roman Červenka. Středečním gólem do sítě Komety zaokrouhlil svou bilanci tref na 250.
Klub hokejových střelců vznikl v roce 1981 v tehdejším Československém sportu a střelcům počítá góly v nejvyšší domácí soutěži a v dresu národního mužstva. Vstupenkou mezi vyvolené je meta 250 branek. Čtyřicetiletý pardubický útočník se dočkal v prvním duelu čtvrtfinále play off, kdy zvyšoval na 3:1 v bitvě proti Komety. Byla to jeho 187. extraligová trefa, 63 gólů nasázel za národní tým.
Klub hokejových střelců deníku Sport
#
Hráč
Góly
extraliga+reprezentace
1
Milan Nový
596
474+122
2
Vladimír Růžička
543
431+112
3
Václav Nedomanský
532
369+163
4
Vladimír Martinec
502
343+159
5
Ivan Hlinka
480
347+133
6
Josef Černý
478
403+75
7
Viktor Ujčík
466
410+56
8
Vladimír Zábrodský
464
306+158
9
Vincent Lukáč
463
393+70
10
Vlastimil Bubník
421
300+121
11
Jiří Holík
415
283+132
12
Jan Klapáč
411
345+56
13
Martin Procházka
406
346+60
14
Viktor Hübl
406
402+4
15
Petr Sýkora
393
385+8
16
Petr Ton
392
386+6
17
Jiří Lála
387
297+90
18
Jiří Dopita
384
340+44
19
Jaroslav Jiřík
383
300+83
20
Jozef Golonka
380
298+82
21
Martin Růžička
377
368+9
22
Richard Král
368
367+1
23
Ladislav Lubina
363
337+26
24
Eduard Novák
354
306+48
25
Jaroslav Pouzar
349
276+73
26
Ondřej Kratěna
346
340+6
27
Pavel Patera
345
297+48
28
Tomáš Vlasák
342
299+43
29
Jiří Burger
340
334+6
30
Jaroslav Balaštík
335
319+16
31
Jiří Novák
331
255+76
32
Bohuslav Šťastný
329
256+73
33
Milan Gulaš
325
317+8
34
Jaroslav Holík
324
267+57
35
Jaroslav Bednář
319
304+15
36
Jan Havel
316
282+34
37
Josef Vimmer
316
316+0
38
David Hruška
303
303+0
39
Jaroslav Kudrna
303
298+5
40
Ján Starší
296
267+29
41
Petr Kumstát
296
290+6
42
Petr Rosol
294
234+60
43
Igor Liba
294
229+65
44
Jiří Zelenka
292
281+11
45
Bohuslav Ebermann
291
211+80
46
Marián Šťastný
290
236+54
47
Josef Beránek
289
263+26
48
Robert Reichel
286
241+45
49
Petr Leška
285
281+4
50
Jan Peterek
285
284+1
51
Pavel Janků
284
282+2
52
Richard Žemlička
281
254+27
53
Robert Kysela
280
273+7
54
Radek Bělohlav
278
256+22
55
Jaroslav Hlinka
278
249+29
56
Oldřich Válek
275
249+26
57
David Výborný
275
232+43
58
František Černík
274
232+42
59
Lukáš Pech
273
271+2
60
Stanislav Prýl
272
223+49
61
Václav Pantůček
267
219+48
62
Jiří Dolana
261
228+33
63
Rostislav Vlach
261
250+11
64
Jiří Šejba
260
227+33
65
Radek Ťoupal
260
248+12
66
Václav Pletka
259
253+6
67
František Lukeš
258
255+3
68
Bronislav Danda
257
212+45
69
Dušan Pašek
256
187+69
70
Tomáš Jelínek
255
223+32
71
Dárius Rusnák
254
186+68
72
Michal Sup
252
246+6
73
Martin Zaťovič
251
233+18
74
Roman Červenka
250
187+63
Další kandidáti:
- Michal Řepík 230 (203+27)
- Jakub Flek 210 (182+28)
- Jan Buchtele 208 (207+1)
- Jakub Orsava 205 (205+0)
- Michal Bulíř 203 (202+1)