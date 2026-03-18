250! Červenka gólem proti Kometě trefil vstup do Klubu střelců deníku Sport

Roman Červenka z Pardubic proti LiberciZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Roman Červenka překonává brněnského brankáře Aleše Stezku a stává se členem Klubu ligových střelců deníku Sport
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Klub hokejových střelců deníku Sport vítá svého 74. člena. Do prestižní společnosti kanonýrů se dostal Roman Červenka. Středečním gólem do sítě Komety zaokrouhlil svou bilanci tref na 250.

Klub hokejových střelců vznikl v roce 1981 v tehdejším Československém sportu a střelcům počítá góly v nejvyšší domácí soutěži a v dresu národního mužstva. Vstupenkou mezi vyvolené je meta 250 branek. Čtyřicetiletý pardubický útočník se dočkal v prvním duelu čtvrtfinále play off, kdy zvyšoval na 3:1 v bitvě proti Komety. Byla to jeho 187. extraligová trefa, 63 gólů nasázel za národní tým.

Klub hokejových střelců deníku Sport

#

Hráč

Góly

extraliga+reprezentace

1

Milan Nový

596

474+122

2

Vladimír Růžička

543

431+112

3

Václav Nedomanský

532

369+163

4

Vladimír Martinec

502

343+159

5

Ivan Hlinka

480

347+133

6

Josef Černý

478

403+75

7

Viktor Ujčík

466

410+56

8

Vladimír Zábrodský

464

306+158

9

Vincent Lukáč

463

393+70

10

Vlastimil Bubník

421

300+121

11

Jiří Holík

415

283+132

12

Jan Klapáč

411

345+56

13

Martin Procházka

406

346+60

14

Viktor Hübl

406

402+4

15

Petr Sýkora

393

385+8

16

Petr Ton

392

386+6

17

Jiří Lála

387

297+90

18

Jiří Dopita

384

340+44

19

Jaroslav Jiřík

383

300+83

20

Jozef Golonka

380

298+82

21

Martin Růžička

377

368+9

22

Richard Král

368

367+1

23

Ladislav Lubina

363

337+26

24

Eduard Novák

354

306+48

25

Jaroslav Pouzar

349

276+73

26

Ondřej Kratěna

346

340+6

27

Pavel Patera

345

297+48

28

Tomáš Vlasák

342

299+43

29

Jiří Burger

340

334+6

30

Jaroslav Balaštík

335

319+16

31

Jiří Novák

331

255+76

32

Bohuslav Šťastný

329

256+73

33

Milan Gulaš

325

317+8

34

Jaroslav Holík

324

267+57

35

Jaroslav Bednář

319

304+15

36

Jan Havel

316

282+34

37

Josef Vimmer

316

316+0

38

David Hruška

303

303+0

39

Jaroslav Kudrna

303

298+5

40

Ján Starší

296

267+29

41

Petr Kumstát

296

290+6

42

Petr Rosol

294

234+60

43

Igor Liba

294

229+65

44

Jiří Zelenka

292

281+11

45

Bohuslav Ebermann

291

211+80

46

Marián Šťastný

290

236+54

47

Josef Beránek

289

263+26

48

Robert Reichel

286

241+45

49

Petr Leška

285

281+4

50

Jan Peterek

285

284+1

51

Pavel Janků

284

282+2

52

Richard Žemlička

281

254+27

53

Robert Kysela

280

273+7

54

Radek Bělohlav

278

256+22

55

Jaroslav Hlinka

278

249+29

56

Oldřich Válek

275

249+26

57

David Výborný

275

232+43

58

František Černík

274

232+42

59

Lukáš Pech

273

271+2

60

Stanislav Prýl

272

223+49

61

Václav Pantůček

267

219+48

62

Jiří Dolana

261

228+33

63

Rostislav Vlach

261

250+11

64

Jiří Šejba

260

227+33

65

Radek Ťoupal

260

248+12

66

Václav Pletka

259

253+6

67

František Lukeš

258

255+3

68

Bronislav Danda

257

212+45

69

Dušan Pašek

256

187+69

70

Tomáš Jelínek

255

223+32

71

Dárius Rusnák

254

186+68

72

Michal Sup

252

246+6

73

Martin Zaťovič

251

233+18

74

Roman Červenka

250

187+63

Další kandidáti:

  • Michal Řepík 230 (203+27)
  • Jakub Flek 210 (182+28)
  • Jan Buchtele 208 (207+1)
  • Jakub Orsava 205 (205+0)
  • Michal Bulíř 203 (202+1)

 

