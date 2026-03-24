Tlak je výsada, musíte si ho zasloužit, vykládá lídr a říká, proč přišel do Pardubic
Hotovo, splněno, jedeme dál… Pardubické Dynamo potvrdilo předpoklady expertů i sázkových kanceláří o výsledkově hladkém průběhu čtvrtfinálové série s Kometou. Držitel Masarykova poháru po loňské senzační zlaté jízdě skončil na pardubických hokejkách. Jejich vlastníci ovládli sérii 4:0 a plní status quo. V každé další sérii budou favoritem. Jak se s tím žije a pracuje? „Žiju s tím od té doby, co jsem v Pardubicích," líčí lídr týmu Lukáš Sedlák po rozhodující výhře 1:0.
Na východě Čech kroutí čtvrtou sezonu po odchodu z NHL, kde přestal věřit v zisk důležitější role, než jakou zastával. Nejlepší ligu mohl hrát dál, ale prahnul po triumfech a docenění kvalit, proto se rozhodl pro lákavou pardubickou pobídku. Sportovní i finanční.
Na vysněný titul čeká, z předchozích sezon vytřískal dvě stříbrné medaile, jednu bronzovou, polykal zklamání z prohraných sedmých bitev. Tak letos konečně? Dynamo je největším favoritem, jasným adeptem. S tím souvisí i vzrůstající tlak.
„Žiju s tím, že tlak je na nás v každém zápase,“ začne rozebírat téma velkého očekávání klubu i okolí. „Všichni jsme si na něj zvykli. Spousta kluků kvůli tomu do Pardubic přišla, tak proč se tomu vyhýbat? Já jsem přišel proto, abych vyhrával. S tím jsou spojené i věci okolo jako je tlak a očekávání. Lidi od vás čekají tyhle věci a já s tím počítal. Všichni na to musíme být připravení, všichni to chceme,“ jde plnění předpokladů naproti 33letý reprezentant.
Neschovává se a bere odpovědnost na sebe. To je mimochodem jediná možná cesta. „Tlak je za odměnu, musíte si ho zasloužit v sezoně. Aby lidi pak říkali, že zrovna vy jste ten favorit. Na nás je, abychom nic nepodcenili a zároveň tohle vyzdvihli. Je na nás tlak, ale my si ho zasloužili,“ pokračuje Sedlák.
V celé sérii s Kometou Dynamo prožilo jednu kritickou chvíli. Během tří minut a 51 sekund s ní zacloumali. Kometa ve druhém mači obrátila z 0:2 na 3:2, ale myšlenky na srovnání série na 1:1 ji chvatně opustily. Výsledek? 4:8 z jejího pohledu.
Pardubice totiž nezmatkovaly, držely se plánu a vytáhly se samy z bryndy. „To je přesně ono. Je důležité se z toho neposrat a hrát pořád stejně dál,“ reaguje Sedlák lidově. „Chyby se stanou a je důležité, jak na to tým zareaguje. Bylo důležité, že jsme vyrovnali ještě v průběhu třetiny a na jejím konci dali gól na 4:3. Zásadní je v takových chvílích udržet čistou hlavu a pokračovat v hokeji, který umíme a chceme hrát.“
Nebrali jsme to jako odvetu za finále
Prožité krutosti dělají z Dynama silnější tým. Zocelenější. Sada s Kometou to potvrdila. Jsou to věci, které nejdou změřit, z hráčů však vyzařují. „Máme víc zkušeností, třikrát jsme vypadli v posledním zápase, poprvé to bylo v semifinále, pak ve finále. Naše jádro to všechno zažilo. Takové věci vás posouvají, naučíte se hrát těžké zápasy. Jako naposledy v Brně, kde to bylo dlouho 0:0. Doufám, že jsme se naučili nebláznit, hrát pořád naši hru, takticky stále stejně. Po celý zápas jsme si vytvářeli šance a věřili, že bude otázkou času, než nám tam nějaký gól spadne. Šancí bylo hlavně ve druhé třetině docela dost. Zkrátka neblázníme, i když se to třeba nevyvíjí naším směrem, nebo je to vyrovnané,“ popisuje Sedlák progres v mentalitě týmu, který dostal loni v létě na starost Filip Pešán a zatím ho umně kočíruje.
A tak se v kabině Dynama vůbec neřešilo, že se Dynamo musí pomstít Kometě za loňskou krádež zlata. „Ne, že by nám všem bylo jedno, že je to odveta, ale všichni jsme to brali jako úplně novou sérii, nový rok. Proti sobě taky nastoupily maličko jiné týmy. Prostě jsme jen chtěli zvládnout sérii a jít dál.“
Dál nastane až třetího dubna. Dobrá porce času na regeneraci. „Kluci, co byli zranění, teď můžou rehabilitovat a ti, co mají šrámy, je mohou vyléčit a být ready na další kolo,“ je rád Sedlák.
Doma u televizí si pak v klidu on i jeho kumpáni mohou šacovat další pány na holení. „Stát se může všechno, jsou to vyrovnané série. Stejně si člověk nemůže vybrat, jak to dopadne. My se budeme připravovat na naši hru, tak jak ji budeme chtít my hrát. To je pro nás stěžejní,“ dodává Lukáš Sedlák.