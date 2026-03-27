Liberec - Karlovy Vary 3:1. Bílí Tygři otáčejí sérii, rozhodl Zeman
Hokejisté Liberce zdolali v pátém utkání čtvrtfinále play off Karlovy Vary 3:1 a po třetím úspěchu za sebou je dělí jediná výhra od prvního postupu mezi nejlepší čtyři od roku 2021, kdy získali stříbro. O první výhře domácího celku v celé sérii rozhodl v čase 49:30 vítězným gólem obránce Denis Zeman. Šestý duel se hraje v neděli v Karlových Varech.
Do branky Karlových Varů se postavil poprvé v letošním play off Daniel Král, který nahradil jedničku Dominika Frodla. Předsezonní posila Energie právě z Liberce nastoupila poprvé od 1. března.
Hned po začátku utkání domácí zahrozili a po spolupráci se Sandbergem měl velkou šanci Gavlas. V čase 4:08 už se Bílí Tygři radovali. Jansa se dostal před Krále, bekhendem poslal puk do brankoviště a do prázdné branky jej dorazil Musil, který oslavil branku po třináctizápasovém půstu. V 15. minutě se po Hujerově podklouznutí dostal do dobré střelecké pozice mezi kruhy hostující Číp, Kváča však zasáhl lapačkou.
Na začátku druhé části měli při Čípově vyloučení v přesilovce šance Petrovský a Sandberg a naopak v oslabení mohl vyrovnat po Jiskrově přihrávce Minárik, jenž ale ztroskotal na Kváčovi. V 25. minutě domácím pomohla pravá tyč po střele karlovarského kapitána Černocha, který nastoupil k 500. utkání v extralize. Vzápětí při Hujerově trestu trefil tyč z levého kruhu i Moravec. Liberec se ubránil i 59 sekund ve třech proti pěti.
V 29. minutě měl příležitost domácích Ivan, Král však zasáhl lapačkou. V 32. minutě zastavil Zile přihrávku Šťastného v přečíslení tří na jednoho a vzápětí jej karlovarský útočník i fauloval. Hosté v oslabení odolali a navíc měl možnost Bambula, jenž ale nezamířil přesně. Čtyři minuty před koncem druhé části nešťastně upadl hlavou na mantinel karlovarský bek Myšák a opustil led na nosítkách.
V čase 36:42 bylo vyrovnáno. Bambula vyslal do úniku sedmnáctiletého Petra Tomka, který vyzrál na Kváču bekhendovým blafákem mezi betony. Polepšil si na tři branky a pět bodů a překonal tak rekord české extraligy u hráče před dosažením plnoletosti. Dosud se o něj dělil s Patrikem Eliášem, který měl v sezoně 1993/94 v dresu Kladna bilanci 2+2.
Energie ve třetí třetině pokračovala v aktivitě. Ve 44. minutě trefil Lukošik z levého kruhu protější tyč, další možnost měl po Tomkově akci Černoch a Kváča se vyznamenal i při Redlichově příležitosti. Libereckého gólmana nepřekonal ani Moravec. V 50. minutě udeřili domácí. Lenc našel od levého mantinelu před brankou Zemana a obránce Bílých Tygrů svým druhým gólem v sérii rozhodl.
Domácí Západočechy do šancí nepouštěli a 52 sekund před koncem při power play zpečetil výsledek do prázdné branky Faško-Rudáš. Zkorigovat skóre ještě mohl Šťastný, ale zblízka Kváču nepřekonal.