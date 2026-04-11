Předplatné

Pardubice - Sparta 4:3p. Dynamo blízko finále, v prodloužení rozhodl Vondráček

Pardubičtí hokejisté slaví gól v prodloužení proti SpartěZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
24
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (48)

Pardubičtí hokejisté přežili těžké momenty sobotního večera a procpaly se k možnosti v pondělí zasmečovat do finálové série proti Třinci. Vítězný gól na 4:3 zařídil v 74. minutě dělník ledu Tomáš Vondráček. Sparta ještě zkusila trenérskou výzvu za atakování brankáře Johnem Ludvigem, ale neuspěla. Takže radost na východě Čech propukla hned dvakrát. Sláva jde za mužem, jenž v duelu odehrál kolem sedmi minut…

Dres Dynama prvně v play off a premiérově od šestého března navlékl přes hlavu Patrik Poulíček, kouč Pešán jej umístil do čtvrté formace k Jakubu Laukovi, jenž po hodně dlouhé době dostal místo na přesilovce, a k Stránskému. Jinak v horních formacích kouč neudělal žádné změny, ponechal nasazení z pražských odvet, na beku se po pauze ukázal uzdravený Peter Čerešňák.

Očekávání první trefy splnili dřív domácí, navíc po pětihvězdičkové akci tandemu Sedlák – Červenka. Kapitán Dynama to vzal zprava přes osu doleva, střelu na Kořenáře však nezvolil a parádně přeposlal puk ulicí na Romana Červenku, jenž do odkryté branky promptně z pokleku skóroval. „Když jsem to strhnul na prostředek, kde bylo místo, viděl jsem, jak mě Roman míjí, řekl jsem si, že tam nejspíš bude někde volný a naštěstí to prošlo,“ popisoval Lukáš Sedlák do kamer Oneplay.

Jenže pozor, videokouč Sparty hlásil možné provinění – dřívější Sedlákův vstup do ofenzivní zóny než Červenkův s pukem na holi. Těsné, těsné… Hosté zvolili trenérskou výzvu, ale neuspěli. „Věděli jsme, že to bylo hraniční. Vždycky je to na rozhodčích, jak se rozhodnou a tentokrát to bylo pro nás, za což jsme byli rádi,“ doplnil Sedlák.

Ne zcela průkazný moment skončil šalamounským, ovšem správným řešením. V platnosti zůstal verdikt z ledu a hosté nešli do oslabení. Což bylo zásadní, neboť za necelou minutu Kryštof Hrabík umně tečoval střelu Dzierkalse a bylo to 1:1.

Červenka se Sedlákem nehráli spolu

Sparta se postavila na nohy a připravila si půdu pro permanentní tlak ve druhém dějství. Dynamo trpělo pod akcemi hostů a nemělo nic zajímavého, nebezpečného – Kořenář se nudil. Zatímco na druhé straně Roman Will musel pacifikovat seriál akutních ohrožení. A jen díky němu Východočeši drželi svou naději.

Po Sobotkově čtyřminutovém zákroku na Chlapíka nejprve trefil tyčku Řepík, nedlouho po něm už skóroval Čerešňákem nezachycený Devin Shore – 1:2. A nastaly potíže, které Will mocnými zákroky a silou vůle odrážel. Zničil Dzierkalsovo sólo a pak na čáře zachytil puk, jenž po Shoreově tyči v hustém závaru směřoval do cíle. Pro domácí infarktové chvíle a zároveň zmar.

Z něj své parťáky vyvlekl až tandem Košťálek – Kondelík. Obránce Dynama od pravého hrazení naservíroval puk před bránu, kde dvoumetrový útočník prodal své parametry a napodruhé překonal gólmana. Stalo se ve 35. minutě a z teprve druhé střely týmu na branku v prostřední části.

Filip Pešán rozhodil duo Sedlák – Červenka, který přešel k Sobotkovi s Kautem, do první formace se dostal Lauko. Projev Dynama se určitě nezhoršil. Klíčový moment přišel v 53. minutě, kdy Tomáš Hyka nešikovně u hrazení zastavil Sobotku, po jehož pádu sudí vykázali sparťana na trestnou lavici. Filip Pešán poslal na led Čerešňáka, Tourignyho, Červenku, Sedláka a Kauta. A posledně jmenovaný místo obvyklé střely zmátl soupeře nahrávkou na volného Červenku, jenž z první a o tyčku odšpuntoval pardubickou euforii.

Ta však do konce třetí třetiny nevydržela, hosté odvolali gólmana a na konci 59. minuty teč teče pronikla za Willova záda, autorství bylo připsáno Shoreovi.

V prodloužení sudí odpustili domácím trest za faul(y) na pronikajícího Jakuba Krejčíka, jenž i tak donutil Willa zasáhnout. Trenéři Sparty se právem zlobili, na druhé straně v 70. minutě trefil Miguel Tourigny tyč! Dvě minuty poté i Kaut. Dynamo bylo v ráži, což zdokumentoval v čase 73:02 Tomáš Vondráček.

Po prodl.
Stav série: 3:2
43

