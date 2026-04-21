Krutá atmosféra a špinavý boj: emoce bublaly. Žabka se omluvil, Dynamo chce klid
Zkrvavený obličej i dres Petra Sikory těsně před koncem druhého utkání finále play off extraligy zůstane ikonickým obrázkem play off 2026. Bitka dvacetiletého útočníka Třince s pardubickým centrem Patrikem Poulíčkem dokreslila nervózní atmosféru závěru třaskavého střetu. Po něm mají obě strany jiný cíl. Oceláři zkusí navzdory porážce ve sledované rvačce rozhodit Dynamo z komfortu, druhá strana naopak a logicky vášně krotí. „Nenecháme je po nás vozit,“ vzkazoval Ocelář Matěj Kubiesa.
Někdo viděl závěrečnou rvačku jako peprný předkrm třetího duelu, jiný ji vnímal coby náhodný a normální akt. „Kdyby šlo o vzkaz, nedělal by to Petr Sikora,“ odmítl třinecký trenér Boris Žabka, že by poslední střídání ve druhém mači mělo vyšší účel.
Emoční stopy přesto zanechá. Odrazí se v dalším průběhu. Dynamo může hřát, že vedle dvou skalpů na hřišti sebralo i bonusovou výhru v boxu. Oceláři zase sdělovali, jak jim nebojácnost mladého Sikory dodá šťávu pro domácí odvety.
„Byl už konec zápasu, stav 2:4 a u mantinelu se to zbytečně rvalo. Jdou do nás, takže my jdeme do nich, to je úplně jasné. Nenecháme si nic líbit. Nějaký vzkaz to asi je, ale to nebyl hlavní účel. Bitku jsem taky zvažoval, jenže vzhledem k tomu, že už se serval Siky, neměla cenu. Zápas byl u konce,“ pronesl k bublajícím vášním hostující junior Kubiesa.
Sedlák: Nic speciálního, běžné
„Klasické zakončení každého zápasu v play off, nic speciálního, běžné,“ odmítal potyčku nafukovat kapitán Východočechů Lukáš Sedlák. „Od Pouly skvělá práce, každý tušil, že se něco semele. Kluci se k tomu dobře postavili. Soustředíme se na sebe. Jestli nás bude někdo provokovat, je úplně jedno. Nemá cenu se zaobírat jedním nebo více hráči. Nemyslím, že by si někdo dělal dvojičky. Když na dění reagujeme, je to špatně.“
Třinec přesto musí zkoušet zalézt pardubickým hvězdám do kožichu. Hlavní hvězda Roman Červenka zatím hraje v mimořádné fazoně i pohodě, ve finále už má bilanci 3+1. Při svých zkušenostech zároveň dělá maximum, aby se provokacím vyhnul. Když už přijdou, snaží se na ně nereagovat a z ohniska erupce odjet.
Do vyhrocené hry se naopak v neděli nechal vtáhnout kouč Ocelářů Boris Žabka a pardubičtí fanoušci. Z hlediště přiletělo na střídačku hostů několik předmětů, včetně plastových lahví. Třinecký stratég nicméně vracel stejným způsobem, když jednu z flašek hodil zpět mezi diváky. Disciplinární komise v úterý rozdala tresty, Žabka zaplatí 40 tisíc, pardubický klub dvojnásobek.
Mít emoce pod kontrolou
„Je to špatně, věc mimo hokej. Neudrželi to pořadatelé, přijde určitě flastr. Nikdo nechce vidět, že letí flaška z vejšky, někomu spadne na krk. Může zasáhnout dítě na tribuně, což je blbě. Chceme vidět hokej, a ne tyto věci,“ odsoudil nepatřičné chování ve vysílání podcastu Zimák expert Jaroslav Bednář.
Žabka svou reakci v pondělí odpoledne komentoval v prohlášení na třineckých stránkách. „Chtěl bych se omluvit za své chování v závěru nedělního zápasu v Pardubicích. V mé pozici hlavního kouče prostě musím mít emoce pod kontrolou. Po tom, co mě několik předmětů zasáhlo, jsem se neuhlídal. Upřímně říkám, že mě to mrzí. Takhle náš klub ani sám sebe prezentovat nechci,“ vyjádřil se osmačtyřicetiletý stratég.
Pro oba kluby je zásadní, že vypjaté události vnesly do série atmosféru krutého a špinavého středověkého boje. Kdo se s ní lépe popasuje, může ovládnout setkání s pořadovým číslem tři. V lepší pozici se nacházejí hosté, když vedou v sérii 2:0 na zápasy. Jenže Oceláře nelze odepisovat. Herně měli v předchozí partii navrch, dokázali dohnat ztrátu 0:2 a byli blízko úspěchu. Teď doufají, že další duel zahájí s Petrem Sikorou na ledě.